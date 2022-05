Diego Ceano: viaje al presente y pasado de Málaga con el naif

«De niño tenía bronquitis asmática, así que me tiraba seis meses en mi casa sentado en una butaca mirando por la ventana cómo jugaban los niños, leyendo y dibujando», cuenta el conocido escritor y pintor Diego Ceano.

El niño siguió dibujando de adulto y en una ocasión, hacia el año 95, con una carpeta de dibujos bajo el brazo se atrevió a visitar la sala de exposiciones del Distrito Centro para mostrarlos a un responsable: « Me dijo que me daría fecha para una exposición. En ese momento me quedé extasiado», confiesa.

Y eso que, cuando fue ilusionado a una tienda a enmarcar su obra, Diego Ceano coincidió con un conocido pintor, que le pidió que le mostrara sus dibujos: «Me dijo que no merecía la pena ni enmarcarlos. Aquello me hundió totalmente, renuncié a la exposición y estuve diez años sin pintar», confiesa.

Hacia 2005, sin embargo, retomó su vocación gracias a los utensilios que heredó de un amigo, un pintor vasco fallecido. Al poco, el dueño de las bodegas Gomara le compró su primer cuadro y a partir de ahí ha tenido una carrera imparable, con exposiciones en España, Argentina, Estados Unidos, Polonia y más de 500 cuadros de realizados.

Su última muestra, prolongada hasta el 17 de junio, puede verse en la Federación Malagueña de Peñas. Se trata de 52 cuadros en los que continúa con el naif, un estilo del que reconoce que cuenta con un gran maestro: Manuel Blasco, el primo de Pablo Ruiz Picasso. «Es mi pintor de referencia porque pintaba naif y reflejaba la Málaga costumbrista que él había conocido», destaca.

También en los cuadros de Diego Ceano, aunque además estén presentes rincones de Madrid, Sevilla o París, hay una gran presencia de Málaga, tanto la del pasado como la del presente y repletos de detalles e incluso de guiños familiares como ese astronauta que le adosó a la luna en un cuadro sobre la portada de la Feria de Agosto, por indicación de su nieta pequeña.

«Lo más complicado para mí es el pensar qué voy a pintar, la composición,pero una vez que tengo la idea, ya lo veo pintado», explica.

La exposición recoge una selección de toda su carrera y evolución como pintor naif, desde los inicios hasta que adoptó el perfilado de los elementos del cuadro, un estilo que ha bautizado como «naif limpista» y que está siendo puesto en práctica por artistas de varios países. Color, historia, detalles y hasta una vista ‘inédita’ del Teatro Echegaray porque está tomada desde el mismo frente. El arte de Diego Ceano.