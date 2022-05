La UMA es una de la universidades españolas más vinculadas al emprendimiento y la captación de talento. Rafael Ventura nos comenta las iniciativas en este sentido.

¿Qué es Talentank?

Podemos decir que con ese nombre nos referimos a dos cosas distintas. Por una parte, un portal de servicios, www.talentank.uma.es, para los estudiantes y también para las entidades colaboradoras con la Universidad en materia de empleabilidad. En ese portal encontramos toda la información para participar en programas de prácticas, acceder a formación que mejora nuestra empleabilidad, participar como demandante u oferente en la Agencia de Colocación de la UMA, o solicitar el servicio de orientación de la Universidad. Por otro lado, Talentank es una plataforma de gestión de talento a la que podemos acceder desde el portal de servicios con perfil estudiante o empleador para tener acceso a un conjunto de herramientas diseñadas para un seguimiento de nuestra actividad relacionada con la mejora de la empleabilidad en el caso de estudiantes y participación en el programa de prácticas y empleo en el caso de las entidades colaboradoras.

¿Cuál es el principal beneficio de participar en Talentank para estudiantes y empresas?

Destacaría las posibilidades de autoevaluación de competencias que ofrece la plataforma al estudiante. Esta información nos permite mejorar el matching entre empresas y estudiantes, siendo la principal utilidad para las empresas. A través de Talentank podemos conocer no solo los estudios que cursa un estudiante sino información sobre su perfil competencial, su personalidad, intereses. En definitiva, las empresas pueden definir de manera más precisa sus procesos de búsqueda de candidatos para prácticas y ofertas de empleo. Esta información también es muy relevante para el estudiante ya que el autodiagnóstico permite conocer cuáles son nuestras áreas de mejora o nuestros puntos más fuertes. La plataforma además permite gestionar toda nuestra actividad relacionada con los programas de prácticas y formación para el empleo.

¿Cómo gestiona, cómo modela y da forma una institución como la UMA al futuro talento que va a nutrir al tejido productivo de Málaga y de fuera de Málaga?.

Existen distintos programas que están diseñados para mejorar la adecuación de la formación de nuestros estudiantes a la demanda de las empresas. En primer lugar, el programa de prácticas de la Universidad de Málaga permite la realización de cerca de 12.000 prácticas formativas al año. Es una fórmula que permite una primera experiencia en entornos de trabajo y facilita a las empresas una vía para la captación y selección de talento. Una de cada cuatro prácticas se convierte en un primer empleo. Por otra parte, es fundamental la formación para la mejora de la empleabilidad. Formación en competencias críticas para las empresas y que requieren el diseño de formación extracurricular y formación para abordar el proceso de entrada en el mercado laboral. En el portal de Talentank los estudiantes encuentran una oferta amplia de carácter online y offline. En este sentido, creo que debemos seguir explorando vías de colaboración ya que entiendo que la adaptación de la formación a las necesidades de la empresa es corresponsabilidad de ambas partes. Además, creo que hay muy buenas prácticas de colaboración y que hay mucho margen de mejora. Por poner un ejemplo, considero que debe crecer el recurso a las Aulas de Empresa.

El Link by UMA es finalista en los Premios European Triple E por su apuesta por el emprendimiento. Qué mejor señal que esta que indica que se están haciendo bien las cosas, ¿no?

Ser finalista significa estar entre las cinco experiencias universitarias seleccionadas para el premio en la categoría “Innovative and collaborative Space of the Year”. Evidentemente nos gusta mucho estar ahí porque, como dices, es un indicio de que está funcionando bien el modelo Link By UMA. Link es nuestro Hub para la innovación y el emprendimiento y está basado en la idea de querer conectar el talento emprendedor universitario con el ecosistema de emprendimiento. A partir de esa idea, abrimos la universidad y facilitamos que ocurran cosas en las que participan estudiantes, investigadores, grandes empresas, emprendedores, inversores, agentes públicos… y que seamos capaces de ejecutar un proyecto para el emprendimiento cuya dimensión sea muy superior a la que se podría conseguirse con un modelo más cerrado y menos colaborativo. El resultado ha sido una escuela de innovación y emprendimiento dentro de la universidad, un lugar donde facilitamos la ideación de nuevas soluciones, donde surgen nuevos proyectos de base universitaria, se incuban iniciativas basadas en el conocimiento y se programan eventos de interés para la comunidad universitaria y el ecosistema de innovación. La dimensión de Link está vinculada a la cantidad de partners que sumemos para colaborar en el objetivo de promover emprendimiento en la Universidad. Lo que hemos aprendido durante este tiempo es que existe mucho interés por parte de las entidades externas en participar en la Universidad y que existe mucho desconocimiento sobre cómo se puede hacer. En este sentido, nuestra labor consiste en resolver esta segunda cuestión, facilitando al máximo el codiseño de nuevas formas de colaboración con los actores del ecosistema de emprendimiento.

¿Qué nuevos caminos se han abierto tras la certificación como Universidad emprendedora que obtuvo la UMA en el verano pasado?

En este último curso, hemos iniciado nuevos programas para el emprendimiento, nuevos hackathones como Flash Sesión o el que organizamos de manera con junta con el cluster ferroviario, nuevos programas de formación, como BackFund Academy, centrado en el acceso a la inversión, programas de maduración de ideas como YUMP, en formato online para que el estudiante pueda avanzar en el desarrollo de su idea de negocio. Destacaría la recuperación de los programas internacionales tras la pandemia. Hemos aprovechado mejor nuestro convenio con la Universidad de Berkeley facilitando la participación de estudiantes e investigadores en los programas de emprendimiento de la universidad californiana. También vamos a participar próximamente en los campus de verano de la European Innovation Academy y la competición de startups.