La Junta impulsa los trámites para ampliar la Ciudad de la Justicia con un solar

La presidenta de la Audiencia de Málaga, Lourdes García Ortiz, aseguró ayer que la Junta de Andalucía les ha informado de que «han empezado los trámites, el camino para que se pueda construir un edificio judicial» en una parcela anexa a la Ciudad de la Justicia para ampliar el inmueble actual, algo que ha aplaudido ante la falta de espacio que ya existe.

García Ortiz precisó que por parte del Gobierno andaluz «nos han comunicado su voluntad y que han comenzado los primeros trámites» para que ese solar sea destinado a edificio judicial; «y lo veo muy positivo y necesario porque en las infraestructuras actuales ya hay verdaderos problemas para acoger órganos judiciales nuevos con los mismos espacios que teníamos», ha dicho.

No obstante, señaló que esto «llevará años» para que sea una realidad, por lo que ha considerado que mientras «habrá que buscar una solución», recordando que la medida que se ha tomado por el momento por parte de la Junta ha sido trasladar tres juzgados al edificio de la capital donde están ubicadas las salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En cuanto al resto de instalaciones judiciales de la provincia, ha considerado que algunos partidos judiciales cuenta con instalaciones que «no son ni funcionales ni dignas», sino un «paradigma de todo lo contrario», como ocurre en muchas de la Costa del Sol como Fuengirola, Marbella, Estepona o Torremolinos, en las que hay «dispersión y falta de espacio y de medidas». «Sé que la Junta está haciendo esfuerzos, pero se va lento y no podemos dejar de reclamarlo porque llevamos muchos años con unos locales que no son los que tienen que ser», apuntó, recalcando , sobre todo, la situación que han vivido durante la pandemia por el coronavirus.