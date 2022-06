El ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta y candidato del PP a las elecciones andaluzas, Juanma Moreno, de realizar políticas de “recortes con cara amable” y ha pedido a los votantes de izquierdas que no se queden en casa el 19J para “echar” del Gobierno andaluz a Moreno.

Garzón, que ha asistido en Málaga a un acto de “Por Andalucía” junto a la candidata de esta coalición, Inmaculada Nieto, y otros representantes de los partidos que la forman, ha insistido en que lo que hace Moreno es “entregar los derechos conquistados”, como la sanidad pública, “como si fuera un botín a las empresas privadas”.

Ha recordado que hoy se cumplen cuatro años de la moción de censura a Mariano Rajoy, un modelo de política que “se podía sintetizar en el modelo Villarejo” –en referencia a Luis Villarejo-, “el de la corrupción sistémica”, en el que la administración pública “utiliza el dinero de todos para beneficiar a los amiguetes y seguir enriqueciendo a los más ricos”.

Este “modelo Villarejo” estuvo presente en la anterior crisis de 2008, cuando había políticas que aplicaban recortes en servicios fundamentales como sanidad y educación, según Garzón, que asegura que en la actual Junta se está llevando a cabo el mismo modelo de recortes de la mano de Moreno y el PP.

El ministro de Consumo ha asegurado que el gobierno de coalición de PSOE y UP ha demostrado que “se pueden hacer las cosas de otra manera” y que “si no se había protegido antes las familias era porque no había voluntad política” y se destinaban los recursos a “salvar el sistema financiero”, ha criticado.

Según Garzón, la candidatura de Por Andalucía debe trabajar unida por “proteger a la clase trabajadora y a la gente humilde” de la tierra y para ello había que “encontrar un espacio de unidad y de reflexión conjunta para debatir con honradez y encontrar las mejores formas de abordar los retos y poner soluciones”.

“La política no es el ´modelo Villarejo`, sino el arte de cambiar la realidad y de poder garantizar un planeta habitable para las futuras generaciones”, ha señalado el coordinador federal de IU, que anima a los votantes a “no desmoralizarse” y levantarse para hacer frente a estas políticas de recortes del PP.

Garzón ha instado a los votantes a que escuchen a Inma Nieto y las políticas de Por Andalucía y se ha mostrado convencido de que “hay salida” a las políticas de derechas si los votantes de izquierdas se movilizan para “echar” a Juanma Moreno de la Junta de Andalucía.

La candidata de Por Andalucía a la Junta, Inma Nieto, ha criticado que el actual presidente andaluz, Juanma Moreno, se haya traído hasta Andalucía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para hacer campaña y afirma que debería estar “más preocupada en sacar de la cárcel a compañeros" de su partido -PP- condenados por corrupción.

Nieto ha destacado la “unidad” de esta coalición para “conseguir un gobierno progresista y andalucista” que dé lugar a “un futuro mejor” y plantea a Por Andalucía como una opción que “haga lo que tenga que hacer con transparencia” en lugar de “un gobierno en manos de gente que robe y mienta”.

Junto a Garzón y Nieto han intervenido representantes de otros partidos presentes en la coalición que concurrirá a las elecciones andaluzas, como Juan Antonio Delgado e Isa Serra, de Unidas Podemos; Esperanza Gómez, de Más País y María José Torres, de Iniciativa del Pueblo Andaluz.