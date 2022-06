Antonio Banderas negocia la adjudicación del restaurante del Club Mediterráneo

Antonio Banderas podría sumar un nuevo proyecto. Todo apunta a que el grupo hostelero del actor malagueño, Tercer Acto, estaría interesado en adquirir el restaurante del Club Mediterráneo de Málaga. De ser así, el del club náutico se convertiría en el quinto restaurante de la cadena de restauración de Banderas.

El restaurante del club Mediterráneo cerró el pasado 28 de febrero debido a la complicada situación económica que atravesaba. La pandemia fue la principal causa para que la empresa Hafmarein, encargada de gestionarlo, decidiese presentarse a un concurso liquidatorio. La salida al concurso de acreedores llevó a la suspensión de la actividad hostelera.

A pesar de que la Junta contaba con más de diez empresas interesadas en el Club Mediterráneo, actualmente barajan la adjudicación de dos o tres.

Tras cuatro meses cerrado, el restaurante del Club Mediterráneo abrirá sus puertas "de manera provisional" este sábado: "Esta semana tendremos un servicio de restauración provisional, de 13:00 a 19:00 horas. Pero, no deja de ser algo provisional", afirma Santiago Souvirón Gross, vocal de protocolo y coordinación del Club Mediterráneo. Una comida que tendrá lugar en el conocido como el "Kiosko", un pequeño espacio del Club donde se servirán bebidas y tapas.

Según Souvirón aún "no hay nada firmado con nadie. Estamos ejecutando el proceso de adjudicación", indica. Y subraya que "tenemos dos o tres empresas candidatas. No hay nada concluido, no se sabe aún".

Tercer Acto se hará con el servicio de restauración de los dos restaurantes del Club, tanto La Pérgola como con el conocido como "Chiringuito".

La zona de restauración del Club Mediterráneo tiene capacidad, en su terraza apergolada, para 350 personas y en sus salones interiores para otras 300.