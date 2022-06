La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha pedido al equipo de gobierno la construcción de más parques caninos en la ciudad, "ya que solamente cuenta con 18 de estos espacios, además de la puesta en marcha de un plan de limpieza y de mantenimiento de estas instalaciones, porque muchas de ellas se encuentran en un estado absoluto de abandono".

Así lo ha manifestado durante la visita al parque canino de Guadalmar, en el distrito de Churriana, recordando que "ha sido cerrado tras varias semanas abierto, un espacio solicitado por los vecinos que llevan esperando estas instalaciones más de cinco años".

"La mayoría de los 18 parques caninos de la ciudad no cumplen la guía de Vigilancia Ambiental del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga, ni tampoco con la Ordenanza Municipal de bienestar, protección y tenencia responsable de los animales", ha advertido.

Al respecto, ha incidido en que "es ya un hecho de que nuestro Ayuntamiento no vela por el bienestar animal, por ello pedimos que se arreglen todas las deficiencias que presentan, como los parques ubicados en Campanillas o Miraflores que carecen de fuentes de agua, y que se ponga en marcha un plan de mantenimiento para que nuestros parques caninos estén en perfecto estado de revista y que nuestras mascotas los puedan disfrutar de una manera digna".

"Hoy nos encontramos en el parque canino de Guadalmar, unas instalaciones que se abrieron hace dos semanas para que los vecinos puedan utilizarlas y usarlas junto a sus mascotas. Pero de la noche a la mañana se ha vuelto a cerrar sin dar explicaciones a los vecinos. Estas instalaciones han sido demandadas por los residentes de la zona desde hace años", ha criticado.

Así, ha dicho no entender "el comportamiento del equipo de gobierno con este parque, pero estaremos muy vigilantes en el mantenimiento de este parque canino en cuestión, y de todos los parques caninos de nuestra ciudad, ya que durante muchos años venimos denunciando la falta de mantenimiento de estas instalaciones municipales".

"A la hora de diseñar un espacio como este tienen que contemplar muchos factores que el equipo de gobierno no realiza, ya que un parque canino tiene que reunir todas las medidas de seguridad y bienestar para los perros. Y por último, volvemos a insistir en que Málaga no tiene suficientes parques caninos en la ciudad, ya que si lo comparamos con Barcelona que cuenta con más de 100 parques caninos en la ciudad, en Málaga no llegamos a 20 espacios", ha demandado la viceportavoz socialista.

Por su parte, el concejal socialista Salvador Trujillo ha añadido que "el parque canino ha sido ubicado en calle Guadalhorce y ha tenido un coste de 120.000 euros. Los residentes de este barrio llevan esperando la apertura de este parque desde 2017, que es cuando empezamos con las reivindicaciones. Ya han pasado 5 años, y a día de hoy tras su apertura se ha vuelto a cerrar después de estar varias semanas abierto".

"Queremos que se reabra el parque canino inmediatamente para el uso y disfrute tanto de los vecinos como de sus animales, para que los residentes no tengan problemas por sacar a pasear a sus mascotas. No queremos que ocurra como con el Centro de Mayores de Churriana que tras finalizar sus obras ha estado cerrado degradándose con el tiempo, y hace poco que se ha vuelto a abrir al público", ha señalado.

Ha solicitado, además, al Ayuntamiento de Málaga "que de una vez por todas se abra el parque canino que los vecinos llevan esperando desde 2017".

Por ello, ha continuado, "volvemos a pedir mayor dignidad para los animales en una ciudad que tiene más de 40.000 perros registrados, una de las principales capitales españolas en número de mascotas que necesitan de lugares de esparcimiento adecuados. De nuevo volvemos a criticar al equipo de gobierno ya que las instalaciones de los parques caninos tienen que estar en unas condiciones de confort tanto para los dueños como para sus mascotas, algo que desde luego el equipo de gobierno no lo hace, ya que las condiciones no llegan a ser las adecuadas".