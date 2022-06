«La impotencia de la izquierda es una puerta para la ultraderecha»

Esta ingeniera informática se nutre de las experiencias acumuladas para explicar este presente que la sitúa ante el reto de las elecciones andaluzas. Carmen Máximo no pierde de vista su labor como docente de FP en el IES Politécnico Jesús Marín ni su paso por UGT, IU o Podemos.

¿Qué tiene Adelante Andalucía que le falta a otros partidos?

Hay dos diferencias políticas básicas, que yo y otras muchas personas de nuestra organización pensamos que se podían haber resuelto. La primera es la de poner la voz de Andalucía en el centro e intentar superar esa deuda histórica que tenemos desde hace un montón de años. La anterior confluencia a este Adelante Andalucía ya se creó, precisamente, para eso. Y la segunda tiene que ver con el hecho de cogobernar con el PSOE. Está demostrado que, cuando llegan los momentos duros, las políticas son reformistas y van contra la clase trabajadora. Y Unidas Podemos en el Gobierno de España se está adaptando a eso. Hay pequeñas mejoras, nadie lo niega, pero son sobre todo en temas sociales. No en lo fundamental. No en la reforma laboral, en el destino de los fondos Next Generation o en las pensiones del ministro banquero Escrivá. Hace falta una izquierda luchadora que diga que ‘sí se puede’, que era el antiguo espíritu de Podemos. ‘Sí se puede, si se quiere’. Lo que pasa es que no va a ser fácil. Hay que decidir si se gestiona para la mayoría social o para esa minoría dominante que se reúne con muchos de nuestros políticos en los despachos.

¿Por qué tiene sentido, a día de hoy, una apuesta de este calibre por el andalucismo?

En un momento de crisis como el actual, vamos a sufrir mucho y esto va a provocar en la población un gran malestar. En esta difícil situación, Andalucía está en la cola junto a Extremadura y Canarias. Tenemos derecho, al igual que hacen otras comunidades autónomas, a luchar por nuestro territorio. Siempre y cuando seamos solidarios con el resto de territorios del Estado español. No queremos más para nosotros y quitárselo a Extremadura. No. El nuestro es un andalucismo solidario.

¿Por qué cree que algunos dirigentes de izquierda critican el proyecto atribuyéndolo a una refundación del viejo PA?

Lo critican porque quieren dar a entender que es una organización de derecha. Ya sabemos qué políticas tenía el antiguo PA. Ahora mismo, hasta Juanma Moreno es andalucista. Elías Bendodo hizo unas declaraciones sobre el estado plurinacional que yo me quedé pasmada. Todo el mundo se apunta al tema andalucista en época de elecciones. Pero cuando llega la hora de repartir el dinero, hay comunidades a las que nunca les toca nada. Y Andalucía es el mayor territorio de todo el Estado español. El único andalucismo real que hay en esta tierra sería un andalucismo de izquierda. Por eso, los de la izquierda andaluza estamos aquí. No existe otro posible. Los señoritos andaluces son iguales que los señoritos catalanes.

¿Le duele el espectáculo cainita que está dando últimamente la izquierda andaluza?

Me duele. Y no lo digo como una pose. Tengo una excelente relación con muchos compañeros y compañeras de Izquierda Unida. Políticamente, es una organización hermana. No me esperaba el último paso que han dado sobre los debates. Se habría solucionado con un reparto equitativo y justo. Mientras más fuerzas están presentes en un debate, más enriquecedor es. Lo que planteaban le da más espacio de escucha a las derechas. Las televisiones públicas habían accedido a que estuviera Teresa. Por la relevancia que tiene. Teresa era de Podemos y Podemos era de Teresa. Era una relación bidireccional. Hemos puesto la cara de Teresa en las papeletas porque la gente dice: ‘me encanta esta tía que no se calla ni una, la de Podemos’. Pero ya no está en Podemos. Ahora está en Adelante Andalucía. Por eso hemos puesto su cara. No por una cuestión de cesarismo o hiperliderazgo.

¿Cree que Yolanda Díaz puede salvar a la izquierda rota?

Cuando hablamos con la gente sobre el Gobierno de España actual, hay desafección. Teniendo en cuenta los hechos, la realidad es que a día de hoy Yolanda Díaz no ha derogado la reforma laboral del PP. Se puede despedir de forma sencilla a cualquier trabajador con un contrato indefinido. Las subcontratas y las ETT siguen adelante. La explotación de las mujeres se permite. Hay algunas mejoras pero no eliminan la precariedad del empleo ni la juventud sin futuro. Nos están diciendo que no se puede hacer nada. Y sí se puede. Desde que entró en el Gobierno Zapatero, los impuestos de las mayores fortunas han ido bajando y los de los trabajadores han ido subiendo.

¿Cree que las fuerzas de izquierda deberían facilitar con su abstención una hipotética investidura de Juanma Moreno, si esto sirve para evitar la entrada en el Gobierno andaluz de Vox como ha dicho Por Andalucía?

Jamás. El Partido Popular de Juanma Moreno está recortando hasta el aire que respiramos. Se quieren cargar la escuela pública y la sanidad está hecha un desastre. ¿Pero que me estas diciendo que te apoye a ti para que no vengan estos que han sacado la patita? Los de Vox siempre han estado dentro del PP. Es verdad que son muy fachas y es verdad que Olona es de la sección más facha, que es cercana a la Falange. Pero la cuestión es que son lo mismo que el PP. Y que la experiencia la tenemos en Francia. Con lo que ha pasado con Melenchon, votando a Macron por el mismo tema. Por eso de ‘que viene la ultraderecha, que viene la ultraderecha...’. La mayor puerta para la ultraderecha es la impotencia de la izquierda. Que una dirigente de izquierda diga que, por miedo, se va abstener. No se ven capaces de movilizar las calles para ir contra esa ultraderecha. Están sacando la bandera blanca.