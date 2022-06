«Me pateo Málaga con dos tacones, otros no lo hacen ni con zapatillas»

¿Le sorprendió que tres de cada cuatro afiliados la votaran en las primarias en lugar de apoyar a la portavoz en el Parlamento, Teresa Pardo, que tenía la bendición de Juan Marín?

Me sorprendió y mucho. No pensaba presentarme. Era feliz como delegada de Turismo de la Junta de Andalucía y podía haber seguido hasta que nombraran a alguien nuevo. Incluso, tenía importantes ofertas del sector turístico. Mis propios compañeros me dijeron que era yo, por la alegría que tengo, quien tenía que transmitir la esencia de Ciudadanos de la forma que lo hago. Ellos vieron que yo había cambiado la forma de trabajar de un delegado y me propusieron: ‘Por qué no cambias la forma de trabajar de un parlamentario’. Seguí recibiendo la presión de mis compañeros y decidí presentarme. Y fue una sorpresa que recibiera el apoyo de tantos compañeros. Ese cariño es lo más importante.

¿Qué sigue teniendo Ciudadanos, pese a las dificultades, que les faltan a otros partidos?

Es un partido que puede mirar a los ojos de los ciudadanos y decirles: ‘hemos cumplido lo que dijimos’. Hemos conseguido que en Andalucía desaparezca la palabra corrupción. O, por ejemplo, que por primera vez en la historia no solo se hable de la Málaga de sol y playa. Porque, por primera vez en la historia, hemos tenido récord de turistas en el interior de Málaga. Alcaldes de todas las siglas me felicitaron cuando fui elegida para encabezar la lista y me dijeron que estaban orgullosos porque sabían que yo podía ser una buena parlamentaria. Hemos trabajado juntos en los pueblos sin tener en cuenta que éramos de partidos políticos diferentes. Otros no lo han hecho porque no se patean los pueblos. Solo se mueven cuando hay una campaña electoral. Si yo he sido capaz de patearme toda la provincia con dos tacones, otros podían haberlo hecho con un par de zapatillas. Eso es trabajar por Málaga de verdad. Por eso, me duele mucho ver ahora cómo algunos venden humo o presumen de algo que realmente no han hecho.

¿Le dolería que Vox ocupase el lugar que estos cuatro últimos años ha tenido Ciudadanos en el Palacio de San Telmo?

A mi lo único que me dolería es que Ciudadanos no perteneciera al equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Porque volveríamos atrás. Tenemos el ejemplo en otra comunidad: Castilla y León. ¿Qué queremos? ¿Volver atrás? Nosotros tenemos un vicepresidente andaluz que es vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. El vicepresidente de Castilla y León es... Ya está. Ya hemos parado. Y encima cobra muchísimo y ha enchufado a un montón de familiares.

Antes de ser delegada de Turismo, fue concejala en Mijas con Juan Carlos Maldonado como alcalde, ¿cree que él era consciente del daño que le hacía a Cs al marcharse y dejarlo sin grupo en la Diputación?

Eso es pasado. Y a mí me gusta hablar del presente y del futuro de Málaga. No me gusta hablar del pasado de Málaga porque se le tenía castigada. Hablo del presente porque Málaga es ahora la locomotora, ya no está en el vagón de cola. Y también hablo de un futuro en el que tiene que seguir existiendo Ciudadanos en las administraciones. Con personas leales. Con personas que vienen a trabajar por el proyecto de Ciudadanos y que, más que importarle un sillón y un sueldo, quienes les importan son los malagueños y los andaluces.

¿Qué le parece el apoyo al PP que escenifica otro ex de Cs, el que fuera candidato a la alcaldía de Málaga Juan Cassá?

Eso es pasado. No está en nuestro proyecto. Y, por lo tanto, para mí es pasado.

Juan Marín ha prometido que deja la política si se pierde en Andalucía la práctica totalidad de los 21 escaños, ¿le parecería un ejemplo de coherencia?

Para mí, Juan Marín es un ejemplo. Al igual que el resto de compañeros que hoy siguen luchando por un proyecto liberal que ha llevado a cabo políticas útiles. Juan ha hecho un trabajo magnífico. Él será libre y hará lo que quiera. Pero creo que debería seguir en el proyecto. Él dice esas cosas porque es muy campechano y lo suelta. Pero no creo que lo piense realmente. Además, ese resultado no va a existir. Tendremos un buen resultado. Para nosotros, no será una derrota no llegar a los 21. Una derrota sería no formar parte del equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Para nosotros no va a existir la derrota porque somos la vitamina naranja. Y eso es alegría. Y es lo que necesitan Málaga y Andalucía para seguir creciendo.

Si nos quedamos en Málaga y pensamos en el objetivo de Cs, ¿sería un buen resultado mantener al menos uno de los cuatro escaños de 2018?

Un buen resultado no lo dará el número de diputados. Un buen resultado será revalidar el equipo de Gobierno que existe hoy en día en la Junta de Andalucía. Es necesario ese ingrediente especial, el único que lleva políticas liberales y de centro y se llama Ciudadanos. ¿Para qué vamos a cambiar algo que ha funcionado? Los ciudadanos no estarían votando a unas siglas sino a un equipo de Gobierno que ha funcionado. No existe otro Gobierno en coalición que haya funcionado como lo ha hecho el de Andalucía. No importa el número de diputados. Lo que importa es que sigamos gobernando de verdad. No gobernaremos con palabras sino con hechos. Para Málaga y Andalucía.

¿Sería un fracaso y no habría merecido la pena presentarse si se pierde la representación parlamentaria en esta provincia?

Nunca será un fracaso porque yo nunca voy a tirar la toalla. Me sobran ganas de trabajar, fuerza y energía. Una vez que he tenido el privilegio de conocerme todos y cada uno de los rincones de la provincia de Málaga, no voy a tirar la toalla y voy a defender a la mejor provincia del mundo y a la mejor tierra, que es Andalucía. Eso no va a ocurrir. Lo tengo clarísimo.