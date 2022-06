«El PP debe aclarar si apoyaría a Espadas para que sea presidente»

El abogado malagueño ha aceptado el reto de saltar desde el Senado hasta la política andaluza. Su apoyo a la causa ‘espadista’ le sitúa, además de ser el número 1 de la lista malagueña, en primera línea para llegar a consejero en caso de que el PSOE diese la sorpresa.

Hace un año, unas primarias relevaron a Susana Díaz ¿Qué hubiera pensado si entonces le dicen que sería el número 1 por Málaga al Parlamento andaluz y daría el salto a la política andaluza desde el Senado?

No me lo hubiera creído en aquel momento. No tanto por dar el salto sino por lo de ser el candidato número 1 al Parlamento de Andalucía por Málaga. Se han desarrollado las cosas de una manera un poco rápida.

¿Qué ha cambiado en el socialismo andaluz este último año?

Lo que ha cambiado esencialmente ha sido la forma de hacer oposición. Juan Espadas ha intentado hacer una oposición más constructiva. Sin obviar la faceta de desgaste del Gobierno de Moreno Bonilla, que tiene mucho para criticar y denunciar. Lo que él ha pretendido es poner en el centro de nuestra acción política los intereses generales de los andaluces y las andaluzas. Por eso hizo una propuesta de pacto de presupuesto sincera, que el PP no aceptó. Y luego facilitó la aprobación de la nueva ley urbanística de Andalucía. Se ha producido un cambio en nuestra forma de afrontar la política andaluza. Y ahora estamos trasladándole a los andaluces que hay un nuevo equipo, un nuevo liderazgo y nuevas propuestas para recuperar la confianza de los andaluces.

¿Se ve de consejero en un Gobierno andaluz presidido por Juan Espadas, aunque en casi ninguna encuesta salgan las cuentas para que así sea?

Veo a Juan Espadas como presidente de la Junta de Andalucía. Lo de que esté de consejero o no depende de lo que diga el presidente, como es lógico. Creo, sinceramente, que -por más que digan las encuestas- el PSOE será nuevamente la primera fuerza. Si se da una movilización de la gente progresista y de izquierda, el PSOE ganará. Y esta vez, a diferencia de las elecciones anteriores, gobernaremos.

¿Qué piensa cada vez que un dirigente de Vox mete al PSOE y al PP dentro del mismo saco y dice que ambos partidos le tienen mucho miedo ellos?

En el PSOE, no le tenemos miedo a Vox. El problema de Andalucía no es Vox. El problema es que hay un PP y un presidente del Gobierno andaluz, el señor Moreno Bonilla, que se han dejado arrastrar por las políticas que Vox impulsaba. Ellos están siempre en clave electoralista. Vox traslada mensajes de odio, le dice a la gente lo que quiere oír pero nunca dice cómo haría las cosas que dice. No deja de ser un mensaje electoralista más. Es indudable que el PP y el PSOE no son lo mismo. Buena prueba de ello es que el PSOE jamás pactaría con Vox, cosa que el PP sí ha hecho.

Por mucho que Moreno Bonilla se envuelva en la bandera andaluza, el PP sigue cuestionando el autogobierno andaluz

¿Que se le puede reprochar a Juanma Moreno más allá de un hipotético pacto con Vox?

Lo que yo le reprocho es el pacto que ya hizo. No el futuro. La derecha, de una manera más sibilina que la ultraderecha, cuestiona nuestro autogobierno andaluz. Por mucho que Moreno Bonilla se envuelva en la bandera andaluza, la realidad es que ni el PP ni sus antecedentes estuvieron en el proceso de autonomía andaluza. Las derechas también están cuestionando el régimen de libertades que nos hemos dado estos últimos 40 años. Lo ha impulsado la ultraderecha pero la derecha se ha dejado arrastrar. Tanto una como otra atacan también a los cuatro pilares del estado del bienestar: la sanidad, la educación, las políticas sociales y la vivienda. Lo hacen para generar negocio para la iniciativa privada.

¿Vería con buenos ojos una gran coalición del PSOE con el PP o apoyos puntuales entre ambos partidos para impedir la llegada de Vox a San Telmo?

En esta legislatura, el PSOE ya lo ha hecho. Le ha dado apoyos puntuales al PP. Pero, en este contexto, a quien hay que preguntarle es al PP porque tiene interiorizado lo que ya ha hecho en Castilla y León: repetir el Gobierno con Vox en Andalucía. El PP debería decir si está dispuesto a apoyar a Juan Espadas como presidente de la Junta porque la del PSOE va a ser la lista más votada.

¿Considera que bajar de los 33 diputados cosechados por Susana Díaz sería un fracaso?

Creo que sí. No voy a negar que no sería un buen resultado para el PSOE tener menos de 33 diputados. No me marco nunca metas por arriba pero por abajo está claro que no sería un buen resultado. Aunque tengo claro que no estamos en ese escenario.

No tenemos que buscar votos extraños, tenemos que conseguir que nos vote nuestra gente

Y, si nos quedamos en Málaga, ¿qué objetivo tiene la candidatura socialista si pensamos en el resultado del 19-J?

Aspiramos a ser otra vez la primera fuerza. A reeditarlo. Y el número de parlamentarios es muy difícil de estimar en esta situación en la que estamos. Pero yo he hablado de obtener seis parlamentarios. De incrementar en dos los que tenemos ahora. Son objetivos razonables y alcanzables por los que tenemos que trabajar. Lo importante es trasladarle a los malagueños y malagueños que estamos aquí. Que somos el PSOE con nuestros principios y valores de siempre. Pero también que es un proyecto renovado que propone cosas distintas.

Con Cs llamado a perder, prácticamente, sus cuatro escaños malagueños, ¿entra dentro de lo normal que el PSOE suba a seis parlamentarios como dice?

Yo quiero que me voten por lo que propongo y no porque no vaya a venir otro. No tenemos que buscar votos extraños. Tenemos que conseguir que nos vote nuestra gente. En diciembre de 2018, tuvimos en las elecciones andaluzas un millón de votos. Cuatro meses después, en las elecciones generales tuvimos un millón y medio de votos. Si conseguimos que nos voten esos 500.000 que no lo hicieron en 2018, ganamos las elecciones y gobernamos con seguridad. ¿Cómo traducimos eso en Málaga? 70.000 votantes que nos votaron en 2019 y en 2018 no lo hicieron.