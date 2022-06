«Queremos que el alumnado LGTBI sea visible y se sienta seguro»

Los discursos de odio y ataques a las personas LGTBI aumentaron un 8% en 2021, año en el que se registraron un total de 367 incidencias y fueron atendidas 279 personas. Así lo indica el último informe del Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Son datos detrás de los cuales hay sobre todo jóvenes como apuntaba hace unos días la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, al presentar una campaña con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. «Es muy alarmante. El sistema de prevención está fallando», advertía.

¿Qué se puede hacer para frenar estas situaciones de discriminación, acoso e incluso violencia física? Rosa Torres, directora del IES Alfaguar de Torrox y una de las principales expertas en igualdad en la provincia, lo tiene claro. La clave es la educación. «Educar en el respeto a la diversidad; la diversidad debe ser el eje transversal de toda actuación en los centros educativos», afirma y subraya también la importancia de visibilizar esa diversidad, «mostrarla como algo inherente, esencial en las relaciones humanas».

No queremos que nuestro alumnado LGTBI sea invisible. Queremos que sea visible y que, una vez que lo sea, sienta que su centro es seguro

La visilibilización es una de las bases sobre las que se trabaja la igualdad en el IES Alfaguar. «No queremos que nuestro alumnado LGTBI sea invisible. Queremos que sea visible y que, una vez que lo sea, sienta que su centro es seguro», explica Rosa Torres.

Esta docente, a la que el Gabinete de Convivencia de la Delegación de Educación de Málaga acaba de premiar por su labor a favor de la igualdad y la convivencia, apunta claramente que hay que seguir denunciando la discriminación respecto al colectivo LGTBI.

Ante la celebración este mes del Día Internacional del Orgullo, cree que hay que reconocer todo lo que se ha avanzado pero no duda en que ha habido un repunte de las agresiones homófobas y tránsfobas. De hecho, según un informe de la Unesco de 2021, el 54 por ciento de las personas LGTB reconocen haber sufrido acoso escolar al menos una vez en su vida por su orientación sexual o por su identidad de género.

«Las agresiones están en aumento porque también hay bastantes discursos de odio a través de las redes y eso no lo podemos controlar», advierte para a continuación volver a alzar la bandera de la educación como única vía para acabar con los «muchos prejuicios» que hay que desmontar.

No es un camino fácil y hay obstáculos como la falta de formación del propio profesorado para formar sobre estos temas. «Pensamos que la igualdad no hay que aprenderla pero también se aprende», reivindica Rosa Torres. Para ella, el gran problema es que la formación del profesorado es voluntaria en este tema como en el resto. «Hay expertos, hay cursos si quieres formarte porque las administraciones se puede decir que trabajan a demanda nuestra en este sentido. Pero el problema es que la formación sigue siendo voluntaria y en tu tiempo libre y eso no ayuda», lamenta.

La igualdad real no existe, ni en España ni en ningún país. Yo lo digo, mientras haya un solo caso de violencia de género, no hay igualdad real

Además, advierte de que hay un discurso de que la igualdad ya existe, ya se ha «normalizado», y no es necesario trabajar en ello. «La igualdad real no existe, ni en España ni en ningún país. Yo lo digo, mientras haya un solo caso de violencia de género, no hay igualdad real. También esos dicursos que hay negacionistas de la desigualdad y de la violencia de género, se dice que no tiene género, que es violencia intrafamiliar o doméstica...», denuncia.

La directora del IES Alfaguar insiste en que la solución es la educación entendida como una transmisión de valores, como coeducación, no sólo desde la escuela, sino de la mano de las familias y como sociedad. «Siempre se lo decimos a las familias, la escuela sola no puede», comenta y pone el acento en el peligro de que los menores estén expuestos a discursos diferentes: «A veces en la escuela tenemos un discurso totalmente distinto al que el alumnado escucha en casa».

En el IES Alfaguar este trabajo de coeducación se lleva a cabo a través de proyectos como el documental ‘Imparables’ que realizaron el pasado curso y en el que se narran cinco historias de personas LGTBI con el objetivo de cambiar «miradas de odio, excluyentes» por «miradas liberadoras».

Un proyecto que está teniendo una gran difusión y que este año ha dado lugar a los Premios Imparables para reconocer a aquellos que trabajan «constantemente» para visibilizar a la comunidad LGTBI.

Además, este curso también han querido que el feminismo entre en la escuela y han grabado un corto para formar a los alumnos en este ámbito y desterrar prejuicios y los discursos que encuentran en las redes como que «el feminismo es lo contrario del machismo» o que «el feminismo es que las mujeres quieren ser más poderosas que los hombres o van en su contra».

«Ahora, los alumnos tienen mucha información, demasiada, y no saben cribarla. No tienen formación», explica la docente y puntualiza que no se trata de hacer que sean feministas o no, sino de que sepan qué es el feminismo.

El próximo curso quieren visibilizar más la violencia de género, que Rosa Torres afirma que también se está «normalizando demasiado». «No le estamos dando la importancia que tiene. Todo se cuestiona», dice y sabe de lo que habla. La «revolución personal» que la llevó a su actual compromiso con la igualdad y el respeto a la diversidad comenzó hace 35 años cuando ella misma bajó «a los infiernos de la violencia de género», en una época en la que «ni era delito». Desde entonces hasta ahora, esta es su forma de vida, no sólo «un feminismo de lunes a viernes».

Frente al peligro de que ciertos discursos políticos destruyan lo construido en los últimos años y calen en los más jóvenes, Rosa Torres apunta que hay que hacerles reflexionar, que se pregunten por qué. Y saber que aunque no se puede llegar a todos, «la lucha merece la pena».