“Vox eliminará los chiringuitos del PSOE que ha mantenido el PP”

La elección de Antonio Sevilla como cabeza de lista de Vox encaja dentro de la apuesta que el partido de derecha ha hecho por sus presidentes provinciales para el 19J.

Si Santiago Abascal dijo que a Macarena Olona se le había puesto cara de presidenta, ¿a usted de qué se le ha puesto cara al ser elegido como número 1 de Vox por Málaga para las elecciones del 19J?

La verdad es que fue una elección que no esperaba. Ha sido una sorpresa. Me lo tomo con mucha ilusión y mucha responsabilidad. Tenemos un equipo en Málaga muy capacitado. Somos una lista de gente del partido con muchas ganas de trabajar. Además, la estructura orgánica del partido está muy comprometida. En definitiva, estamos muy ilusionados. Tenemos a la mejor candidata para las elecciones y los mejores equipos provinciales. Salimos directamente a ganar.

¿Ha percibido en esta provincia el miedo a Vox de PP y PSOE al que suelen referirse Macarena Olona o Santiago Abascal?

El miedo se percibe y está claro. El PSOE sabe que vamos a hacer una política de cambio. Llevábamos 37 años con las políticas de los socialistas para beneficiar a sus chiringuitos y su ideología. Y, aparte, están esos tres años del PP en los que han mantenido y ocultado eso. Vamos a llegar a levantar esas alfombras. Vamos a dar luz a todos esos casos de corrupción. Y es normal que nos tengan miedo. Lo hemos percibido en el silencio de Canal Sur respecto a Vox, en el miedo a debatir con Macarena Olona y en el montaje del PSOE con el empadronamiento para impedir la candidatura de ella a las elecciones andaluzas.

Estamos tranquilos, quien tiene que tener miedo sobre el empadronamiento es la alcaldesa de Salobreña

¿Con qué sensaciones ha vivido la incertidumbre que rodeó a la candidatura andaluza de Macarena Olona, tras el polémico empadronamiento en Salobreña?

Con ninguna incertidumbre. Muy tranquilo y muy seguro. Macarena es diputada por Granada y lo ha sido en dos elecciones. Creo que quien tiene que tener el miedo, ahora mismo, es la alcaldesa de Salobreña.

¿Por qué suele molestar en Vox que se le considere un partido ultra o de extrema derecha?

En Vox lo tenemos claro. Nosotros somos de extrema necesidad. Esa estigmatización que hace la izquierda es parte del miedo. Porque decimos las cosas claras. Vamos a sacar a la luz toda la corrupción y vamos a terminar con todos esos chiringuitos que tiene la izquierda dentro de la administración de la Junta de Andalucía, y que el PP no ha querido eliminar. Como queremos acabar con eso, la izquierda nos estigmatiza. Hemos tenido en otras elecciones evidencias de que hemos sufrido agresiones por parte de la población. Y no hemos tenido ningún tipo de condena por parte de la izquierda sobre esas agresiones. Cuando nosotros sí condenamos todo tipo de agresiones.

¿Qué opinión le merece el apoyo al PP de exdirigentes de Vox Málaga, como Enrique de Vivero o Antonio Pulido, y otros antiguos afiliados?

Está claro que no estaban en el partido correcto. Es la postura de gente que se equivoca. Han hablado también de temas de afiliación. Y en Málaga somos la primera provincia en afiliación de toda Andalucía. Estamos cerca de los 3.000 afiliados y cada día se está sumando más gente y tenemos más apoyo popular. Lo vimos en el evento que tuvimos hace unos días aquí en Málaga. Me llamó este proyecto por unas palabras de nuestro secretario general, que dice que a la política se viene a servir, y no a ser servido, sin esperar nada. Puede que haya gente que esperase algo a cambio y no lo ha conseguido.

¿Qué le parece que Juanma Moreno le pusiese en días pasados líneas rojas a Vox?

En vez de poner líneas rojas, Juanma Moreno debería cumplir lo que pacta. Hizo para su investidura un pacto con Vox que no ha cumplido. Juanma Moreno debería marcarse como objetivo cumplir todo lo que ha pactado.

Como concejal que apoya a la alcaldesa del PP en Torremolinos, ¿qué le parece la gestión realizada tras la salida del PSOE?

Venimos de una moción de censura que ha beneficiado muchísimo al pueblo de Torremolinos. A mi pueblo. Cuando vamos por la calle, nos paran para felicitarnos por nuestro trabajo. Nosotros nos hemos centrado en la reducción del gasto político, tal y como acordamos con el PP. El cambio ha implicado un ahorro de 800.000 euros para todos los vecinos. Nos sentimos muy orgullosos de ese acuerdo.

Defendemos a los homosexuales y los heterosexuales pero estamos en contra de que PSOE y PP le den dinero a colectivos de la izquierda

¿En qué términos valora la aportación del colectivo LGTBI a la economía y la vida del municipio torremolinense?

El colectivo LGTBI en Torremolinos tiene el apoyo del PP y nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros defendemos a todas las personas. Tanto a homosexuales como a heterosexuales. Porque todos tenemos los mismos problemas. Ahora bien, nosotros estamos en contra de que el dinero público se le dé a determinados colectivos. A determinados chiringuitos que son de la izquierda. Y estamos en contra que se lo den tanto el PSOE como el PP. Así de claro.

¿Cuáles son los objetivos de Vox en Málaga para el 19J respecto a los dos escaños de 2018: se da por segura una subida o es mejor no confiarse?

Eso lo veremos el 19J. Nuestra proyección y nuestra idea -con la mejor candidata, con los equipos provinciales que nos están ayudando y con todos nuestros candidatos- es que salimos a ganar. Nuestra idea, y hasta tenemos una broma sobre esto dentro de Vox Málaga, sería poder meter 17 personas, a 17 parlamentarios por la provincia de Málaga.