Andrés de Urdaneta: el español que abrió la puerta a la globalización

Antes que él, los barcos que se encontraban en el Mar de la China o en Filipinas no podían ni soñar con poner rumbo a América atravesando el Pacífico, así que del regreso a Europa a continuación -ya desde un puerto atlántico- se tenían que olvidar.

En su lugar, estaban obligados a una inacabable travesía que les forzaba a cruzar el Índico y bordear toda África. La paradoja es que sí se podía navegar de América a Filipinas, pero no al contrario, el llamado ‘tornaviaje’, por la falta de corrientes marinas.

Andrés de Urdaneta (Ordicia, 1508- Ciudad de México, 1568), un fraile guipuzcoano, acabó con esta pesadilla y gracias a su descubrimiento naval en 1565, que partió de una orden de Felipe II, halló el camino de regreso a casa en una latitud ya próxima a la actual Canadá, con lo que comunicó durante tres siglos Asia, América y Europa. Fue la primera ruta comercial de la globalización.

«Los portugueses nunca tuvieron esa ruta, les ganó Urdaneta. Realizó una proeza náutica increíble pero a lo mejor sólo le conocen en el País Vasco, pero esto no se da en las escuelas», lamenta Carlos Pérez Ariza.

El periodista, escritor y antiguo vicerrector de la Universidad de Málaga se ha propuesto que el explorador español deje de ser un desconocido gracias a la novela ‘Andrés de Urdaneta en su tornaviaje. Mar de valientes’ (Algorfa). La obra será presentada este miércoles 8 a las 19.30 en la sede de la Asociación de la Prensa de Málaga.

Como detalla, dio con el fraile agustino cuando, siendo vicerrector, dirigió una cátedra del Mestizaje de nueva creación. «Hice muchas investigaciones sobre España en América y en ellas descubrí a Urdaneta», explica.

De inmediato constató que el guipuzcoano había tenido «una vida interesantísima», comenzando por su participación con sólo 17 años en la segunda vuelta al mundo con Elcano, «que prácticamente murió en sus brazos». Además, explica, vivió cerca de tres lustros en Filipinas, «aprende malayo, algo de chino, portugués e incluso pelea contra los portugueses, se casa con una nativa y tiene una hija».

Fue en México, tras la muerte de su esposa, cuando le llama la vocación religiosa y se hace agustino, «y con cincuenta y pico de años recibe la orden, no sólo de ir a Filipinas sino de hacer el tornaviaje: regresar a América por el Pacífico y no atravesando el Índico y bordeando África», detalla el autor.

La novela, explica Carlos Pérez Ariza, se centra en ese famoso tornaviaje: «qué sucedió en esos cuatro meses y una semana de navegación». Porque el agustino Andrés de Urdaneta, para hacer realidad su hazaña, embarcó en el ‘San Pedro’, un galeón artillado de 500 toneladas capaz de transportar a los cerca de 200 hombres que formaron la expedición.

Investigación

Para sumergirse, nunca mejor dicho, en esas aguas del siglo XVI, el escritor malagueño se ha documentado a fondo durante año y medio. «He tratado de leer todo lo que he encontrado», señala, al tiempo que subraya que «la llamada novela histórica se basa en un hecho que sucedió, así que si la creación literaria no es verosímil falla. He tratado de reflejar lo que sucedió en el barco en esos cuatro meses y pico. Lo que cuento probablemente pasó, es verosímil para el lector».

Los vestidos, las costumbres, la jerga, cómo curaban los médicos, qué se comía en un galeón español del Siglo de Oro durante la travesía, qué canciones se cantaban... Carlos Pérez Ariza ha tratado de cubrir todos los ángulos de la historia con datos verídicos, al tiempo que recuerda que, por entonces, «la marinería, además de ser analfabeta, la mayoría no sabía nadar».

Para condimentar la acción, el profesor malagueño ha enriquecido la trama con una historia de amory con las maniobras de Isabel I de Inglaterra y su corte en la ‘Pérfida Albión’: alta política y espionaje inglés para tratar de impedir que el Pacífico fuera, irremediablemente, «el lago hispano».

Además de en Málaga, ‘Andrés de Urdaneta en su Tornaviaje’ se presentará en Sevilla en un sitio muy especial: la cubierta de la réplica de la nao Victoria que dio la vuelta la mundo y que, destaca Carlos Pérez Ariza, no se diferenciaba en exceso del galeón que consiguió completar con gran éxito el ‘tornaviaje’.