Los candidatos malagueños se miden con el 19J en el horizonte

El choque entre dos formas de gestionar Andalucía que se decide en las elecciones andaluzas y la protección por distintas vías de los servicios públicos centraron buena parte del debate de candidatos en La Opinión de Málaga. En este foro participaron Josele Aguilar (número 1 del PSOE), Patricia Navarro (número 2 del PP), Nuria Rodríguez (número 1 de Ciudadanos), José Piña (número 2 de Por Andalucía), y Carmen Máximo (número 1 de Adelante Andalucía). Vox también fue invitado pero no asistió.

Las credenciales

Josele Aguilar (PSOE): «Encabezo la candidatura de una propuesta renovada del PSOE para Andalucía y para Málaga. Estamos presentándonos para mantener la confianza de los andaluces y recuperar la de aquellos que no estuvieron con nosotros en diciembre de 2018. Es un proyecto con un nuevo liderazgo, nuevos equipos, nuevos mensajes, aunque anclado en nuestro tradicional ideario social-demócrata. Lo esencial de nuestra candidatura es la defensa de lo público. El 19 de junio nos toca defender lo público después de que, en estos tres años y medio, desde el Gobierno andaluz de las derechas se ha estado socavando pilares básicos del estado del bienestar como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Se va a poder elegir entre dos modelos distintos. También es esencial en nuestro proyecto el apoyo a los jóvenes. La política le debe mucho a los jóvenes y toca que los jóvenes estén en el centro de nuestras políticas».

Al PSOE le tocó esta legislatura renovarse por dentro y en el PP a nosotros nos tocó impulsar la renovación de la Junta de Andalucía Patricia Navarro - PP

Patricia Navarro (PP): «Al PSOE le tocó esta legislatura renovarse por dentro y a nosotros nos tocó impulsar la renovación de la Junta de Andalucía, después de casi 40 años de gobiernos socialistas. No era fácil afrontar el cambio pero con un Gobierno de coalición y diálogo se puso en marcha, con el objetivo de recuperar la autoestima de los andaluces, el orgullo de Andalucía. Sobre todo, basándonos en hechos y en realidades. En que pudiéramos salir del vagón de cola, encabezar indicadores económicos jamás soñados, la creación de empleo y autónomos, las exportaciones... Paralelamente a la pandemia, se han ido atendiendo los déficit endémicos de los servicios básicos, con inversiones récord en sanidad. Nuestro fin ahora es llegar al 19 de junio con una mayoría social amplia que nos permita seguir en esta senda de avance».

Nuria Rodríguez (Cs): «Muchos vendrán a decir que hay renovación pero el único partido que ha conseguido el cambio real se llama Ciudadanos. Hemos apostado por lo público, con hechos no con palabras. Hemos conseguido que las políticas sociales sean para todos. Hemos gobernado para todos sin mirar los carnets políticos. A pesar de haber pasado dos años de pandemia, hemos hecho los deberes».

José Piña (Por Andalucía): «Para nosotros son básicos los servicios públicos: sanidad pública, educación pública, protección del medio ambiente... Revertiremos todos los recortes en plantillas que hay, ampliaremos los derechos sanitarios con una nueva cartera de servicios y también la cobertura educativa».

Carmen Máximo (Adelante Andalucía): «Lo que nos diferencia de otros partidos es el tema de Andalucía. Nos preocupa la deuda histórica que todavía se nos debe y no se nos ha pagado. Tenemos el objetivo de que con los Fondos Next Generation no se nos dé una limosna sino que se invierta en una industria sostenible y en trabajo de calidad. Queremos recuperar el espíritu del 4 de diciembre del 77 y pedir en las calles lo que nos pertenece».

El balance

Patricia Navarro (PP): «Es una evidencia que a Andalucía le ha sentado bien el cambio político. Y si a alguna provincia le ha sentado bien, esa ha sido a Málaga. Esta era la provincia de España y de Andalucía en la que menos camas de hospital había por cada 100.000 habitantes. Además, estábamos a la cola en el empleo y había seria dificultades con el fracaso escolar. Eran, además, realidades que estaban empañadas por la corrupción socialista y con un marco fiscal que hacía difícil el emprendimiento en Andalucía. Con mucho trabajo y humildad, todo esto se ha revertido en solo tres años y medio».

Josele Aguilar (PSOE): «Si algo ha caracterizado al Gobierno del PP y Cs ha sido la publicidad y la propaganda. Y estamos viendo que, en campaña electoral, siguen igual. Por más que nos quieran decir, ha habido 8.000 sanitarios a los que no se les ha renovado el contrato y se ha puesto en la calle. Esa es la realidad de este Gobierno, que hace estatuas muy bonitas de gente aplaudiendo a los sanitarios pero a la hora de la verdad los pone en la calle. Y solo se habla de la equiparación un mes antes de las elecciones. En inversión per cápita en sanidad pública estamos la penúltima, solo por detrás de Madrid. Hay dos modelos: el de la izquierda que defiende lo público y el de la derecha que usa lo público en beneficio de lo privado. Por cierto, lo público ha sido una referencia en Andalucía durante los 37 años del PSOE».

Queremos reeditar el Gobierno porque nuestras políticas liberales han sentado muy bien Nuria Rodríguez - Cs

Nuria Rodríguez (Ciudadanos): «Las políticas liberales sientan muy bien. Andalucía ha liderado la creación de empleo gracias a Cs. Nosotros defendemos que lo público y lo privado deben ir de la mano. Es imposible que todo el mundo pueda trabajar en lo público. Es muy difícil defender unas políticas que tenían a Málaga castigada y ahora es la locomotora de Andalucía. Venían los malos, los que iban a eliminar las políticas sociales y las hemos blindado».

José Piña (Por Andalucía): «Los partidos de la derecha -incluyo a Cs, el PP y Vox, que no ha venido- se dan codazos por la autoría de la mejoría económica y venden cosas que no se atreverían a decir en la cola que hay en la puerta del centro de salud de El Palo, en la cafetería cuando le ponen el café y al taxista cuando los lleva al aeropuerto. Hemos tenido 11.000 millones de financiación ordinaria y extraordinaria para dar estabilidad a nuestros profesionales. Y Moreno Bonilla ha decidido no dar estabilidad y despedir a 8.000 sanitarios, 2.700 docentes y a casi mil bomberos forestales. ¡Cómo pueden hablar con toda su cara del milagro económico de Andalucía, que me recuerda al milagro económico de Rodrigo Rato¡»

Carmen Máximo (Adelante Andalucía): «Se habla de extremos y nosotras, la izquierda, somos la extrema realidad: las trabajadoras, los trabajadores, las clases vulnerables y las clases populares. Y la derecha son los terratenientes, los jefes, los que nos explotan y los caseros que acaparan. Es una confrontación de intereses y de clase. El modelo público-privado consiste en que el privado se enriquece a nuestra costa».

Me hace mucha gracia que el PP meta a Bildu en la campaña electoral de Andalucía Josele Aguilar - PSOE

Ante el 19J

Josele Aguilar (PSOE): «En la campaña lo que estamos explicándole a la gente es que aquí hay en juego dos modelos distintos: el de las derechas y el de la izquierda. Esto ahora se ha hecho muy visible porque la Junta de Andalucía está gobernada por las derechas y el Gobierno de España está gobernado por la izquierda. Este Gobierno de la izquierda busca acuerdos para llevar a cabo políticas como el Ingreso Mínimo Vital, subir el Salario mínimo Interprofesional, hacer una reforma laboral o establecer un decreto contra la guerra. Y, sin embargo, hay una derecha del PP y de Cs, aunque Cs no siempre, que se alía con quienes están en contra de ese tipo de medidas. Con Vox y Junts per Catalunya, que son más independentistas que cualquier otro. Me hace mucha gracia que, cuando no hay argumento para defender lo tuyo, te meten a Bildu en la campaña electoral de Andalucía. Cuando el elefante que está en la habitación, y del que nadie quiere hablar, es Vox. Hay que apoyar a esos partidos que defienden políticas para la sanidad, la educación y los servicios públicos. Y entendemos que el voto útil es el del PSOE.

Hay que poner a Andalucía en el centro Carmen Máximo - Adelante Andalucía

Carmen Máximo (Adelante Andalucía): «Nosotros lo que decimos es que se puede. Se puede hacer que los ricos paguen lo que tienen que pagar, blindar los bienes públicos y hacer que Andalucía ocupe el lugar que le corresponde dentro del Estado español. Para la ultraderecha, la mayor puerta de entrada es la impotencia de la izquierda. Hay que hacer, no decir. No se puede hacer una reforma laboral que, en la práctica, no ha eliminado el despido libre; no han derogado la ley mordaza; y seguimos teniendo un emérito ladrón. Pedimos el voto para Adelante Andalucía. Seguimos teniendo el mismo espíritu que el anterior Adelante Andalucía. Queremos poner la voz de Andalucía en el centro y que un reparto justo de los fondos europeos Next Generation nos permita igualar las diferentes desigualdades con otras comunidades. Por ejemplo, sobre inversiones en educación, el País Vasco se gasta el doble en un alumno que Andalucía. Eso lo tenemos que revertir. Consideramos que las bases de Por Andalucía y el PSOE son gente como nosotros. Pero nosotros queremos que esa voz andaluza suene. Y estamos muy ilusionados porque ahora nuestra tendencia en las encuestas es hacia arriba. Construiremos este espacio andaluz para defender los intereses de las clases trabajadoras, populares y vulnerables».

Este espíritu de unidad también lo tendremos con Yolanda Díaz José Piña - Por Andalucía

José Piña (Por Andalucía): «Me alegra que tengamos tanto en común Por Andalucía y Adelante Andalucía. Porque en un esfuerzo histórico intentamos llegar a acuerdos con todas las fuerzas de izquierda para tener una papeleta común pero no ha sido posible. Todavía se está a tiempo para que Adelante Andalucía retire su candidatura en Málaga y ofrecernos aquí como espacio de la izquierda amplio, plural y diverso. Estamos convencidos de que vamos a dar un vuelco electoral. Las encuestas están saliendo a diario y están planteando que los resultados están escritos en piedra. Pero no es verdad. Los resultados se darán el 19 de junio. Y a vosotros, que ahora os estáis pateando las calles y habéis salido del despacho, quiero deciros que nosotros llevamos mucho tiempo en la calle y nos hemos dado cuenta de que la gente está ilusionándose. Nosotros no nos ponemos techo, somos un partido de gobierno que quiere liderar el espacio progresista. Queremos liderar un Gobierno progresista de nosotros y el PSOE. Andalucía necesita urgentemente políticas como las que estamos desplegando en el país. El PSOE se ha apropiado de todos los hitos y acuerdos del Gobierno de coalición en España y casi todos arrancan del programa electoral y de iniciativas de Unidas Podemos. No vamos a perder el camino de la unidad y vamos a sumar para ser más. Este espíritu unitario y la idea de multiplicar lo vamos a tener también en el proyecto de Yolanda Díaz. Son dos proyectos distintos. Hay que dejarla a ella tranquila, que haga su proceso de escucha y su trabajo, pero aquí estará Por Andalucía a la espera de un proyecto plural y abierto para que la ministra de Trabajo llegue a ser la presidenta de España».

Carmen Máximo (Adelante Andalucía): «En el tema de la unidad de la izquierda, quiero aclarar que después de haber sido expulsada del grupo parlamentario, a Teresa Rodríguez se la llevó a una reunión y ella dijo que sí. Pero nosotros queremos ser organizaciones hermanas, no primas. No se nos puede decir ‘vente con nosotros pero no tienes ningún derecho’. Nosotros creemos en la unidad de acción, la de la calle. Siempre os hemos tendido la mano. Pero no vamos a retirar la candidatura. Y si queréis un espacio unitario de izquierda, nos vemos en el Ayuntamiento pero con medidas reales. Con hechos, no con palabras».

Nuria Rodríguez (Cs): «Hechos, no palabras. Me encanta. ¡Qué os gustan a todos las políticas de centro! Carmen acaba de definir a Ciudadanos: hechos, no palabras. Está claro que Ciudadanos es el único partido político que puede llegar a un consenso y evitar que los extremos gobiernen con políticas extremistas. Nosotros tenemos que pensar en los malagueños y los andaluces. La llegada de Ciudadanos a la Junta de Andalucía ha traído el Gobierno real ya. Queremos reeditar este equipo de gobierno porque esas políticas le han sentado muy bien a Málaga y Andalucía. Hemos cogido una velocidad de transformación y de crucero que queremos seguir manteniendo. No queremos volver al vagón de cola. Queremos seguir en los primeros puestos. Por mucho que le duelan a unos. Porque hablar de Málaga en positivo es el mayor orgullo del mundo. No que se hable de corrupción. Hoy en día, hablas de Málaga y Andalucía y la palabras corrupción -una vez que hemos sacado al PSOE del Gobierno- la hemos eliminado. ¿Qué queremos: volver otra vez a la corrupción? No, por favor. El dinero hay que gastarlo bien, siempre consensuando con todos los sectores. Nosotros vamos a seguir pensando en los autónomos y hemos hecho la mayor inversión de la historia en educación».

Patricia Navarro (PP): «Como me gusta quedarme con los espacios de consenso que suelen darse en este tipo de encuentros, me quedo con la primera frase que ha dicho el candidato socialista. En esta campaña se están confrontando, más que nunca los dos modelos. El nuestro es el modelo que, mediante la bajada de impuestos, quiere crear empleo y blindar los servicios públicos esenciales. Porque está demostrado que, bajando impuestos, se recauda más. Me gustaría que Carmen Máximo se acercase a votantes del PP de su zona, de Cruz de Humilladero o calle La Unión, porque ni son grandes terratenientes ni son grandes fortunas. Es gente normal y corriente. Como mis padres o los de Nuria. Ella también debería ver el nivel de familias que van a la concertada y no tiene nada que ver con los pudientes como ella acaba de decir aquí. El 19 de junio nos jugamos seguir avanzando con ese modelo del blindaje de los servicios públicos esenciales a través de la bajada de impuestos».