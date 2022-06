Conectar con tu público es esencial, por eso hacerlo bien es una asignatura obligatoria. Sobre todo lo es para las empresas que se toman muy en serio a sus clientes (y quieren tener más, claro), independientemente de si son personas u otras entidades. En Nómada, la agencia creativa que acaba de aterrizar en Málaga, tratan esta cuestión con mucha atención. Esta agencia digital de Málaga apuesta por las conexiones rentables y ofrece resultados de crecimiento garantizados.

¿Cuál es la estrategia que mejor le encaja a tu negocio?

Email marketing, posicionamiento SEO, publicidad online, campañas publicitarias, diseño, asesoría de marketing digital en Málaga…. Sabemos que hay mil opciones para llegar a tu cliente, pero ahora bien: ¿cuál es la que mejor le encaja a tu negocio?, ¿debo hacerlas todas o centrarme en alguna de ellas?, ¿apuesto por las redes sociales o mejor me enfoco en los contenidos?

Nómada es la agencia creativa que potencia tus ventas en Málaga

Seguro que alguna vez te has planteado algunas de estas cuestiones, o, quizá, otras. Puede ser que veas cómo otras personas incrementan sus ventas a través de internet mientras tú no lo consigues, lo empiezas a conseguir pero no tanto como te gustaría o, simplemente, crees que podrías hacerlo mejor. Para ayudarte a crecer, Nómada es más que una buena opción.

Nómada Málaga: la agencia creativa que aumenta tus ventas

El objetivo de Nómada Agencia Creativa es unir tu marca con tu público. Lo hacen a través de la propuesta y el trabajo en profundidad de ideas, promociones y otras formas de crecimiento. Algunas de sus soluciones son las siguientes:

Diseño visual.

Desarrollo páginas web.

Gestión de campañas publicitarias en Facebook e Instagram.

en Facebook e Instagram. Google Ads para hacerte con tu público objetivo.

para hacerte con tu público objetivo. Branding.

Redes Sociales.

El servicio de consultoría de Nómada te permite actuar en base a tu visión y misión de negocio

Estos son solo algunos de los campos en los que está especializada esta agencia digital de Málaga. Pero, entre otras, también cuenta con un servicio de consultoría: una radiografía de todos los sectores de tu empresa para acabar estableciendo un eje principal de actuación en base a la visión y misión del negocio.

A través del estudio de la competencia, en Nómada redefinen tu estrategia de comunicación y, a partir de ahí, realizan mediciones de los resultados para que puedas saber cuánto has mejorado y si has aumentado la rentabilidad.

Maia Podskóc, CEO de Nómada Málaga, la agencia de marketing

Maia Podskóc está al mando de Nómada Málaga, la agencia de marketing digital. Es licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales y su carrera pasa por la especialidad en marketing digital y diseño gráfico/digital.

Maia Podskóc, CEO de Nómada, señala a la estrategia como eje indispensable

“Ayudo y gestiono a marcas, proyectos y empresas a través de marketing digital e integral, redes sociales, publicidad online, diseño de contenido, sitios web y consultoría para que puedan resaltar cualidad, servicios, productos y el valor de la marca”, explica la CEO de Nómada.

Entre sus principales enfoques, Podskóc destaca la estrategia y el desarrollo para impulsar cada negocio, con diseño innovador, mensajes claros y directos, y herramientas personalizadas para cada sector. Todo esto, logrando que cada negocio sea escalable.

“Disfrutamos aportar todo nuestro conocimiento e ideas creativas. Logramos desarrollar, crear y crecer por medio de estrategias de posicionamiento para alzar la viabilidad y alcance que tu marca necesita para crear una comunidad, captar más clientes e incrementar tus ventas”, apunta la responsable.

