Veteranos del BBVA: veinte años de una amistad ‘bancaria’ reforzada con arte

«Aquí la gente se jubilaba o prejubilaba y perdía el contacto. Yo he trabajado 39 años y no conocía a mucha gente de la Costa. Con la asociación conseguimos que comenzaran a integrarse de todos los bancos y no sólo ellos, también las familias», comenta Manuel Quintanilla (Málaga, 1943), presidente de la Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Málaga.

En abril del año pasado esta asociación malagueña conmemoró los 20 años de su nacimiento y como subraya el que lleva siendo su presidente desde hace dos décadas, «la primera asamblea fue de 40 personas y hoy somos 207 socios, familiares y allegados aparte, que los consideramos exactamente igual», destaca. Tres lustros de cultura, viajes y amistad «La intención era ampliar la familia, que no fuera una cuestión de trabajo», apunta Antonio Moreno que ha trabajado 31 años en la banca y es vocal de Pintura de la AVBBVA Almuerzos, viajes, conferencias, visitas... y en los inicios, un apoyo decidido, de la mano de Zegrí y la Federación de Peñas, a la candidatura de Málaga a capital cultural europea en 2016. 7º Certamen de Pintura El año pasado, a causa de la pandemia, no celebraron el tradicional certamen bianual de pintura. «·En lugar de arriesgarnos, esperamos a este año para que coincidiera con nuestro 20 aniversario», explica el presidente. En algo más de un mes, los días 11, 12 y13 de julio los veteranos del banco recibirán las obras que se presenten a este certamen, en memoria de la pintora Conchi Mendoza. Pueden participar tanto artistas nacionales como de fuera de España y de hecho, como recuerda el presidente, la segunda edición la ganó una pintora rusa. El requisito principal: «el tema fundamental es Málaga, sus paisajes y costumbres, porque hemos querido seguir realzando Málaga», comenta Antonio Moreno, que precisa que pueden plasmarse también rincones o costumbres de toda la provincia, aunque en los certámenes anteriores la gran mayoría de artistas ha pintado la ciudad de Picasso. Los cuadros participantes serán custodiados hasta que se expongan del 12 al 28 de septiembre en el Archivo Municipal. El ganador recibirá el Premio BBVA dotado con 2.000 euros; el segundo clasificado, el Premio Ayuntamiento de Málaga, consistente en 1.000 euros y para el tercero habrá un trofeo AVBBVA. Manuel Quintanilla quiere agradecer el apoyo del BBVA y del Ayuntamiento, en especial del Área de Cultura, a este certamen y a este colectivo, ya con 20 años de vida y buena salud.