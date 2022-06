Una veintena de medios aéreos encaran las horas "decisivas" de un incendio aún lejos de estar controlado

Veintitrés medios aéreos encaran las horas "decisivas" del incendio de Sierra Bermeja, aún lejos de estar controlado, y que ha calcinado ya 2.150 hectáreas desde ayer al mediodía.

Las aeronaves pudieron incorporarse de forma progresiva en torno a las 12 de la mañana después de que se disipase la espesa nube de humo provocada por la inversión térmica, un fenómeno que impide que salga el humo que desprende el propio incendio, generando una capa de niebla a cierta altura que impide la visibilidad.

Esas horas de espera han ralentizado las tareas de extinción, que solo han podido continuar por tierra, perdiendo así las primeras horas de la mañana en la que los medios aéreos resultan más efectivos.

"Era bueno que se disipara porque podíamos empezar a trabajar por aire pero en el peor momento para nosotros y el mejor para el fuego, porque la humedad está más baja y la temperatura más alta. Por eso el trabajo de las horas centrales no ha tenido un rendimiento notable", ha explicado el subdirector del centro regional del Infoca y director de extinción, Alejandro García.

Asimismo, la inversión térmica ha dado una "tregua escasa" según ha apuntado García, ya que a las seis de la tarde se han vuelto a materializar la acumulación de humo procedente del incendio. En este caso los trabajos han podido continuar, eso sí, con mayor dificultad.

En cuanto a las características del incendio, el director de extinción ha aclarado que aunque la comparativa con el incendio de septiembre es "inevitable", lo cierto es que tienen motores de propagación "radicalmente distintos".

"Si el año pasado tuvimos un motor de propagación a base de convección, una columna convectiva que condicionaba todo, hoy y ayer estamos teniendo un incendio movido en ocasiones por viento y, cuando el viento cesa, por topografía. La topografía aquí es muy agresiva y, por tanto, como tenemos la misma cantidad de combustible se está generando por cuencas de propagación, altas intensidades puntuales", ha continuado Alejandro García.

La principal dificultad de este incendio radica en el fenómeno de la inversión térmica, que se está produciendo de forma "fortísima" en los últimos días, lo que ha obligado a suspender la estrategia que el Infoca tenía planificada para esta jornada y centrar los esfuerzos en el trabajo terrestre frente a la línea de fuego.

En cuanto a la ubicación del fuego, se está registrando una actividad intensa al noroeste, pero también en la zona este y suroeste. "Hay actividad también en la zona oeste, pero no me preocupa porque están muy cerca de las zonas más calcinadas del año pasado, con lo cual no tiene potencial de propagación", ha especificado García.

"La parte norte que amenaza a Benahavís está bastante activo porque es fuego de cola, fuego que está bajando por la pendiente sin que el viento le ayude, simplemente porque hay combustible. Va muy lento. El gran problema de ese flanco es que el matorral y el arbolado son muy densos, de forma que la descarga de medios aéreos no llega a la base de las llamas, se quedan en la parte alta, aminoran pero vuelve a surgir de la base".

Trabajos durante la noche

El Infoca ha preparado una planificación táctica específica para las últimas horas de sol antes de que los medios aéreos se retiren en torno a las nueve y media de la noche, un intervalo que se considera "decisivo" ya que determinará la evolución de la noche.

"Ahora tenemos desde que comenzó el incendio una ventana meteorológica de oportunidad para acometer trabajos que sí den frutos. Esperemos que así sea", ha afirmado el subdirector del COR, que asegura que se espera que el viento baje considerablemente hasta la tres de la mañana. "Ahora ha frenado bastante la velocidad porque el viento que teníamos ayer no lo tenemos hoy".

Más de 2.000 personas de continúan desalojadas como medida preventiva ante el avance del fuego. Son residentes del casco urbano de Benahavís

Tras la retirada de los medios aéreos, continuarán trabajando los efectivos terrestres que han estado desplegado durante el día, un dispositivo que se prevé incrementar para hacer "labores quirúrgicas" en los puntos con más probabilidad de desarrollo del fuego.

En esas zonas se va a atacar las llamas con tendidos de manguera, fuego técnico y con herramientas, por ejemplo, raspando el suelo para crear líneas limpias y evitar la propagación.

"En torno a 1.000 efectivos siguen trabajado a destajo. Son horas clave, nos jugamos parte de lo que pueda pasar en el incendio las próximas horas", ha subrayado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

Desalojados

Más de 2.000 personas de continúan desalojadas como medida preventiva ante el avance del fuego. Son residentes del casco urbano de Benahavís, de la urbanización Montemayor, de Marbella Club, de Benahavís Hill y el diseminado Velerín Alto de Estepona.

Desde el Servicio de Emergencias 112 confirman que aún no hay fecha prevista para que puedan retornar a sus hogares por lo que sigue habilitada una carpa en San Pedro Alcántara, donde Cruz Roja ha instalado 500 camas y está repartiendo kits de aseo e higiene. Asimismo se está repartiendo desayuno, almuerzo y cena.

Esta será la segunda noche que este punto se mantendrá habilitado. Ayer fueron 37 personas las que pernoctaron en estas instalaciones.

"Lo fundamental es transmitir y trasladar a todos los vecinos que se están viendo afectados que contamos con un operativo extraordinario, lo mejor de Andalucía para proteger la vida de las personas", ha incidido el subdirector de Emergencias 112, Juan Ramón Rodríguez, que ha explicado que también se está actuando en municipios afectados por el humo como Pujerra y Júzcar, sellando ventanas y puertas.

Además, se está acompañando de forma puntual a aquellas personas que necesitar volver momentáneamente a sus casas para recoger, por ejemplo, medicamentos y otros artículos imprescindibles, siempre acompañados de la policía adscrita, Policía Local y en coordinación con la dirección de extinción para garantizar la seguridad.

En directo hace 39 min 21:29 Alejandro García, subdirector del Centro Operativo Regional del Infoca, ha detallado que se ha diseñado una planificación táctica específica para estas últimas horas diurnas y otra a partir de la retirada, sobre las 21.30 horas, de los medios aéreos. "Ahora tenemos, por primera vez desde que comenzó el incendio, una ventana meteorológica, una ventana de oportunidad, para acometer trabajos que sí den frutos; esperemos que así sea". hace 55 min 21:13 Tim Russell y su mujer, que han dormido en San Pedro Alcántara, estaban pasando unos días de vacaciones en la Costa del Sol y habían estado todo el día fuera, por lo que la noticia del incendio les pilló por sorpresa; habían visto el humo en las montañas al regresar a su alojamiento en Benahavís, pero desconocían su gravedad. Cuando escucharon la megafonía para ellos era "muy tarde" y aun sin entender qué decía, supieron que algo raro estaba pasando, por lo que se asomaron a la ventana y empezaron a ver mucho movimiento en la calle; le preguntaron a una pareja que pasaba por la puerta y que parecía británica, que les explicó lo que sucedía. 21:00 La zona que en estos momentos presenta mayor complejidad de trabajo es la zona norte del incendio. Sobre ella el Infoca ha establecido las zonas críticas, que en estos momentos se vigilan para evitar que en caso de evolucionar el incendio hacia ellas, permitan disponer de margen de reacción. En las zonas sur y suroeste efectivos de Plan Infoca, Bomberos del consorcio y la Unidad Militar de Emergencias están realizando trabajos de consolidación que aseguren la situación del frente más próximo a la zona de la urbanización de Montemayor, y una vez se den las condiciones necesarias se pueda autorizar la vuelta de los desalojados 20:44 #Consejos112 📢Si eres vecino de #Júzcar es posible que estés notando un aumento del humo en la zona.



➡️ Cierra puertas y ventanas para que no entre en las casas y así evitarás incidencias. #IFPujerra pic.twitter.com/XRPhaxrnw4 — Emergencias 112 (@E112Andalucia) 9 de junio de 2022 20:41 La mayoría de los candidatos a las elecciones en Andalucía han modificado sus agendas y se han desplazado al puesto de mando ubicado en Benahavís (Málaga) para conocer de primera mano cómo trascurre el siniestro. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado su confianza en que durante esta jornada se pueda controlar el incendio si se cumple el pronóstico "positivo" y las condiciones meteorológicas son "óptimas", con viento de levante, más fresco, que empuje las llamas a la zona de Sierra Bermeja quemada el año pasado. Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos desalojados y ha destacado la cooperación entre las diferentes administraciones. 20:27 En los trabajos han participado durante esta jornada casi un millar de efectivos, que forman parte de un dispositivo con veintitrés medios aéreos, trece grupos de bomberos forestales, dos brigadas BRICA, ocho autobombas y catorce técnicos de operaciones, entre otros. Los medios terrestres han actuado en zonas como la suroeste, con pendientes y terreno muy complicado, para asegurar lo que el miércoles era el frente que avanzaba hacia Benahavís, y con el objetivo de impedir una nueva progresión. 20:14 Desde que se declaró el fuego han sido desalojadas más de 2.000 personas, del casco urbano de Benahavís,-donde también fueron evacuados cincuenta caballos de su hipódromo- y de las urbanizaciones Montemayor, Marbella Club y Benahavís Hill, además de seis viviendas de un diseminado de Estepona. En viviendas de familiares o amigos, en la carpa de San Pedro en Marbella, en hoteles e incluso, en el coche o en la playa, han pasado la noche y las primeras horas fuera de casa los evacuados tras verse obligados a salir de sus residencias, algunos de ellos en plena noche. 18:53 El bombero herido más grave, natural de Aznalcóllar, será tratado en la Unidad de Quemados del hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. Presenta quemaduras de segundo grado, con un diez por ciento de afectación en las extremidades inferiores, pero está consciente 17:49 Desde 'Por Andalucía' han mostrado su solidaridad con los agentes del Infoca que realizan tareas de extinción en el incendio forestal declarado este miércoles en Pujerra y han trasladado su apoyo a afectados y desalojados. Piña ha criticado también "la falta de políticas de prevención y el despido de más de 1.000 bomberos forestal por parte de Juanma Moreno. Es muy significativo que este incendio se produzca mientras numerosos bomberos forestales están concentrados en San Telmo para reclamar estabilidad y condiciones dignas". 15:54 De alta dos de los bomberos heridos en el incendio de Sierra Bermeja, mientras y el tercero sigue estable en UCI Dos de los tres bomberos heridos este miércoles en las labores de extinción del incendio que se inició en Pujerra y que también afecta a los municipios de Júzcar y Benahavís, han sido dados de alta, mientras que el tercero, el más grave, está en UCI estable, aunque permanecerá en vigilancia. 14:31 El Gobierno pide tranquilidad y destaca cooperación institucional en el incendio La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha mandado un mensaje de “tranquilidad” a los vecinos desalojados en la madrugada de este jueves en el incendio de Pujerra (Málaga) y ha destacado la cooperación entre las diferentes administraciones. La portavoz del Gobierno ha insistido en transmitir tranquilidad a la ciudadanía debido a la casi 1.000 efectivos que hay trabajando en el terreno, entre ellos personal de la Unidad Militar de Emergencia (UME), en un incendio que ya afecta a 2.000 hectáreas y por el que han sido desalojadas unas 2.000 personas. 14:21 Los medios aéreos trabajan ya en el incendio de Pujerra Los medios aéreos ya trabajan en el incendio de Pujerra, que ha arrasado más de dos mil hectáreas, según ha anunciado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín. El también candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, que ha acudido al Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Benahavís para seguir la evolución del incendio, ha comentado que el viento de terral fue una dificultad ayer, cuando se originó el fuego, y los medios aéreos no pudieron intervenir. A pesar de que la intención inicial era que pudieran intervenir estos medios, desde primera hora de la mañana había una situación de “mucho humo” y falta de visibilidad, un contexto que ha cambiado alrededor de este mediodía, por lo que han podido despegar y actuar. 13:19 Ana I. Montañez Casi 2.000 hectáreas ya arrasadas en el segundo incendio de Sierra Bermeja en menos de un año Casi 2.000 hectáreas se han calcinado ya en el segundo gran incendio que sufre el macizo de Sierra Bermeja en menos de nueve meses. Con el nivel 2 de emergencia activo desde las ocho de la tarde de ayer, el fuego afecta a Pujerra, Benahavís y Júzcar, lo que ha obligado a desalojar hasta 2.000 personas que han pasado la noche en una carpa habilitada en San Pedro de Alcántara. 13:09 Marlaska espera el "pronto restablecimiento" de los tres bomberos heridos en el incendio de Málaga El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tenido este jueves unas palabras de recuerdo para los tres bomberos del Infoca que han resultado heridos con quemaduras de diversa consideración en el incendio declarado en Pujerra (Málaga) y espera su "pronto restablecimiento". 13:00 Espadas suspende parte de su agenda de campaña para desplazarse a la zona del incendio desde Almería El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha suspendido este jueves parte de su agenda de la séptima jornada de la campaña electoral andaluza, que tenía previsto desarrollar íntegramente en Almería, para desplazarse a la zona del incendio forestal. El candidato socialista se ha declarado "muy preocupado por la evolución de los trabajadores del Infoca" que resultaron heridos este jueves, y ha advertido de que "el primer gran incendio del Plan Infoca de este año ha cogido al Gobierno andaluz, como nos temíamos, sin los deberes hechos". 12:58 Teresa Rodríguez aprecia "negligencia" del PP en el incendio de Pujerra al descuidar superficie forestal La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio, Teresa Rodríguez, ha apuntado este jueves sobre el incendio forestal en Pujerra (Málaga) que se trata de "una absoluta negligencia" por parte del Partido Popular tras considerar que "este incendio podría haber sido evitado" al argumentar que el PP "ha practicado el negacionismo climático en la desprotección de la superficie forestal de Andalucía". 12:57 Ecologistas en Acción exige "información inmediata" sobre las investigaciones del incendio La Federación Malagueña de Ecologistas en Acción ha exigido "información inmediata" sobre las investigaciones iniciadas tras el incendio iniciado este miércoles en el término municipal de Pujerra y que afecta también a Benahavís. Así, han lamentado que "la pesadilla del incendio se repite" y han criticado la "gestión desastrosa e ineficaz por parte de la Junta de Andalucía". En un comunicado, han demandado un retén "permanente" y han considerado que el fuego en Sierra Bermeja de septiembre pasado "no ha servido para nada".

La carretera A-7175 permanece cortada en sentido ascendente de la vía, a la altura del kilómetro 3.