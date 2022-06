El secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos de la CEF-PSOE y ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que de cara a las elecciones andaluzas hay dos modelos "distintos" el del PSOE y su candidato, Juan Espadas, que apuesta "por reforzar lo público" y "a favor del futuro", y el de "la candidatura Olona-Bonilla", en referencia a los candidatos de Vox y PP, Macarena Olona y Juanma Moreno, "y lo que puede suponer de retroceso al Estado del bienestar".

Así lo ha dicho en un acto en Málaga de homenaje y ofrenda floral sobre la memoria histórica, junto el secretario general del PSOE malagueño, Daniel Pérez, y la candidata socialista al Parlamento de Andalucía, Isabel Aguilera, y miembros de la Asociación contra el Silencio y el Olvido. Ha asegurado que estas elecciones son "cruciales", incidiendo en que son "una confrontación entre el pasado y el futuro".

Por eso, para Bolaños es "imprescindible" que el próximo 19 de junio los andaluces que están indecisos y que son progresistas para que "voten en favor del futuro, de una política pública, porque en vosotros estará la clave para que no retrocedamos al pasado, sino que miremos al futuro con Juan Espadas como presidente de la Junta". "No queremos nostálgicos, no queremos desidias, queremos futuro", ha incidido.

Así, ha aludido a que el expresidente del Gobierno José María Aznar "decía que igual vuelve de la mano de Feijóo". "Vuelve Aznar, vuelve el PP vintage, vuelven los pantalones de campana y me imagino que volverá el bigotes", ha señalado.

Al respecto, ha considerado que mientras los socialistas en el Gobierno están "gestionando fondos europeos, apostando por proyectos estratégicos de hidrógeno verde, de vehículos eléctricos; puro futuro"; el PP está "apostando por Aznar y la ultraderecha; puro pasado". "Eso es lo que nos jugamos el día 19", ha apostillado.

Bolaños ha reprochado a Moreno que "muchas sonrisas pero poca acción". "¿Cuál es el proyecto político más importante de Moreno durante su gobierno? Lo escucháis, es el silencio, la nada", ha incidido.

"No queremos tanta sonrisa, queremos políticas públicas que refuercen el Estado del bienestar, que Andalucía avance y que tenga un gobierno progresista", ha dicho, criticando que la derecha, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "el primero, no quiere que se revaloricen las pensiones, prefieren apostar por los fondos privados de pensiones, quieren volver al 0,25% de miseria, cuando valía más la carta donde se informaba sobre esto".

En cuanto a Vox, ha cuestionado "por qué no tienen un programa electoral, no quieren que sepamos lo que dijeron en 2018 de que van a acabar con las peonadas, no quieren que sepamos en otros programa de suprimir los convenios colectivos". "Quieren empeorar las condiciones de trabajo de los andaluces", ha apuntado.

Por contra, ha señalado que a Andalucía "le va bien con gobiernos socialistas en Moncloa y en San Telmo", señalando que en cuatro años de Pedro Sánchez "hemos aumentado un 33% las inversiones" respecto a los cuatro años anteriores y es "la comunidad de Europa que más fondos europeos tiene asignados y la que más ha recibido en España", ¿Qué ha hecho Moreno con estos fondos? Nada", ha lamentado.

El ministro ha instado a mostrar "el orgullo" de la gestión del PSOE, apuntando que "lo mejor que tienen Andalucía es lo que han conseguido los gobiernos socialistas con tanto esfuerzo durante décadas, consiguiendo sacar a Andalucía del olvido y que fuese una tierra que avance".

Memoria histórica

Asimismo, se ha preguntado "¿por qué no podemos homenajear a aquellas personas que perdieron su vida en la lucha contra el fascismo?". "Es triste que haya partidos políticos que no quieran recordar con cariño a aquellas personas que cayeron por esta lucha", ha manifestado.

Al respecto, el secretario general del PSOE de Málaga ha puesto en valor la Proposición no de Ley (PNL) presentada por el diputado socialista malagueño Ignacio López para reconocer en el Congreso de los Diputados la huida por la carretera de Málaga a Almería como Lugar de Memoria Democrática.

"Se ha reconocido como un lugar que quede en la historia. Porque la memoria es frágil y con el tiempo puede desaparecer. Pero con el tiempo siempre va a quedar en la historia. Y los socialistas siempre hemos estado con la historia. No vamos a permitir dar pasos atrás. Ya sea al PP con su forma de actuar cobarde o ya sea con los ataques deleznables de la extrema derecha a través de Vox. No vamos a permitir que se cambie la historia", ha asegurado.

Por último, la candidata número dos del PSOE al Parlamento andaluz por Málaga, Isabel Aguilera, ha defendido que Espadas lleva en su programa electoral continuar con un plan de exhumaciones y volver a impulsar la aplicación de la Ley andaluza de memoria histórica y democrática, "que la derechas han paralizado en estos tres años y medios".

"Los ciudadanos pueden elegir entre aquellos que no se han desprendido aún de su pasado franquista, que siguen sin defender la democracia. El PP y Vox siguen sin desprenderse de ese legado del franquismo. Animamos a todos los ciudadanos a que defiendan en las urnas la democracia, que recuerden que aquí muchos de sus paisanos dieron la vida para que pudiéramos votar", ha concluido.