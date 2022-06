Feijóo: “Un Gobierno como el de la Nación, dividido e inestable, no es el modelo que queremos para Andalucía”

El Teatro Romano de Málaga ha sido el escenario elegido por el Partido Popular andaluz para desarrollar el acto central de su campaña electoral. A los pies de La Alcazaba, miles de andaluces se han congregado esta tarde al grito de “Juanma Moreno, presidente”. Las banderas andaluzas no han parado de hondear en la céntrica calle Alcazabilla mientras el candidato a la reelección se derretía en halagos por Málaga, su ciudad natal.

Una de las vías más importantes y concurridas de la ciudad ha servido hoy a los populares para trasladar a los 3.000 asistentes, según la organización, su firme intención de seguir gobernando Andalucía. La expectación ha sido tal que los organizadores han tenido que improvisar filas de asientos en el césped de los jardines Manuel Atencia García. Y es que al acto del Partido Popular han asistido andaluces desde todos los puntos de la comunidad para apoyar “la consolidación del cambio que se inició hace ya tres años y medio justo aquí, en Málaga”.

Juanma Moreno, ha elegido la tierra que le vio nacer y proclamarse presidente de la Junta de Andalucía para celebrar este acto central. Después de Granada y Almería, Moreno Bonilla lidera en Málaga un mitin que ha contado con el apoyo de todos los presidentes provinciales, además del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; el coordinador general del PP Nacional y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ni el contratiempo sufrido ayer en el AVE Madrid-Málaga en el que viajaba ha impedido al presidente del Partido Popular acompañar hoy a su homónimo en Andalucía. “He venido para apoyar a Juanma y al Partido Popular de Andalucía”, comenzaba diciendo ante un ferviente público.

Feijóo ha iniciado abogando por la estabilidad política frente a la “división” del Gobierno de la Nación. “Lo que tenemos en España es el mayor ejemplo de inestabilidad de los 44 años de democracia. Un Gobierno dividido, en la que todos los días y en la mayoría de los temas hay discusiones. Este modelo que está vigente en España no es el Gobierno que queremos en Andalucía”.

El presidente nacional del PP denuncia que el Gobierno está sometido a las minorías: “Un Gobierno sometido a minorías, no gobierna, resiste. No solo defienden los intereses particulares de estas minorías, sino que están en contra de los intereses generales del Estado”.

Ante todo ello, Feijóo defiende que el Partido Popular “siempre está dispuesto a gobernar por los intereses de España” y se dirige directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Le estrechamos la mano para que se base en este partido. En tres años y medios es imposible hacer más con menos”.

Núñez Feijóo ha resaltado durante su intervención que “Andalucía puede llegar a ser la gran locomotora del crecimiento económico de España”. El líder nacional ha resaltado el papel de Juanma Moreno y de su equipo en el progreso de Andalucía: “El día 19 quien va a ser vuestro presidente es una persona conocida, tenia, que tiene un programa, una propuesta y millones de personas fuera de Andalucía que quiere que sea presidente de los andaluces”.

Al final de su intervención, Feijóo manda otro dardo a la oposición: “La estabilidad solo la puede ofrecer un andaluz y lo tenéis en casa. No puede dar estabilidad ningún partido de izquierdas porque no sabemos cuántos son y porque no se ponen de acuerdo ni para presentar la documentación a tiempo”.

“Hay unas elecciones y le pido al pueblo andaluz que sea valiente, lo demás no vale y lo saben”, ha concluido el líder nacional para dar paso al todavía actual presidente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno, recién llegado del que es su pueblo, Alhaurín el Grande, comenzaba su discurso resaltando que ha sido el presidente del Gobierno andaluz que más veces ha visitado las ocho provincias de Andalucía. “En tres años más que en 37 del Gobierno socialista. ¿A qué dedicaban su tiempo? ¿Dónde estaban para no estar en las calles resolviendo problemas?

Problemas y proyectos que, defiende, han sido solucionados y culminados por el Partido Popular andaluz: “Hemos trabajado duro. Hemos solucionado muchos problemas en el ámbito de la sanidad, la educación y las infraestructuras. El metro, que parecía imposible, el tercer hospital…”.

En materia de sanidad, Moreno se ha ofrecido como ejemplo al Gobierno de la nación: “El próximo Consejo de Ministros va a aprobar una ley para evitar que se privatice la sanidad. Yo le hago una gira por todos los hospitales que hemos recuperado para la sanidad pública, como el Hospital Militar. No hace falta una ley, que venga y vea la inversión andaluza en sanidad”.

“Cuando las cosas se hacen bien, comienzan a funcionar”, ha señalado el candidato del PP a la reelección. “Hoy nadie puede cuestionar que en esta legislatura, Andaluza ha ido creciendo por encima de la media de España año tras año. Hemos conseguido rebajar la tasa de desempleo por debajo del 20% hemos blindado los servicios públicos, uno de cada tres hospitales se han abierto en Andalucía; hemos hecho un esfuerzo para cumplir promesas olvidadas como el 5% en educación… Las reformas que hemos hecho han funcionado”.

Moreno resalta que él y su equipo “han cumplido prácticamente la totalidad de nuestros compromisos electorales” y pone el énfasis sobre la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones: “En Andalucía no va a volver mientras haya un presidente del PP. Los que quieren derribar nuestros esfuerzos ya han dicho que van a volver. La economía va mejor con los impuestos más bajos y por eso vamos creciendo y mejorando”.

Tampoco ha querido dejar pasar la ocasión de dirigirse directamente a la juventud, haciendo referencia al mitin celebrado por Pedro Sánchez y Juan Espadas esta mañana en Cártama: “Cuando llegamos al Gobierno en 2018, la tasa de paro juvenil era del 45%, hoy es del 36%”. “A esa juventud cansa de los mítines yo le pido que nos preste un poco de atención y que vean que hay una forma de hacer política distinta, que no somos todos iguales”, ha trasladado Moreno.

Haciendo balance sobre su legislatura, el presidente de la Junta ha asegurado que tanto él como su equipo han actuado con la máxima transparencia y nos hemos dejado la piel para defender a las familias andaluzas siempre. Dije que estaba dispuesto a hacer historia e hicimos historia el 2 de diciembre de 2018. Pero esta historia está incompleta si no consolidamos ahora esa transformación”.

Moreno señala que el próximo 19 de junior “nos jugamos mucho, no yo ni el PP, nos lo jugamos todos. Solo hay una opción y es así”. En este sentido, ha asegurado que “yo no creo en los políticos que por aquello de ganar un voto enfrentan a jóvenes con mayores, a hombres con mujeres y a provincias con provincias. Creo en una política respetuosa y tolerante”.

Pero que nadie confunda, enfatiza, la buena educación con la determinación: “Que sea correcto y encaje los golpes no quiere decir que no tenga determinación para defender mis principios que son fundamentales: honestidad y ambición por esta tierra que necesita un Gobierno que la defienda y la proteja”.

Con estos marcados objetivos encamina el PP andaluz el fin de la campaña electoral. A la espera de la encuesta del CIS del próximo lunes, Juanma Moreno asegura importarle más el termómetro de la calle: “Queda todavía una buena parte que no ha decidido y está dudando, les digo que no tengan miedo de votar al PP, el único miedo que hay que tener es el de volver atrás y no progresar. Les pido que nos den su confianza porque no les vamos a fallar, somos un valor seguro para Andalucía”.