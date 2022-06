Los sindicatos reclaman mejores condiciones laborales en la hostelería

Se avecina un verano caliente en la hostelería. A las altas temperaturas impropias de esta recta final de la primavera se le une la voz, cada vez más alta, de unos trabajadores que sin mejoras laborales atenazan con generar un colapso en el sector turístico. Faltan chefs, camareros y jefes de sala. Y quienes abandonaron su puesto de trabajo no parecen en muchos casos dispuestos a volver.

UGT y CCOO se echaban este viernes a la calle en Madrid para demandar el cumplimiento de unos convenios laborales que nos llevan a la situación de hace ahora un lustro. Porque los portavoces sindicales recuerdan que antes de la pandemia ya hubo facturaciones de récord, sin que la patronal repercutiera sus cifras de negocio en las plantillas.

En su defensa, los empresarios consultados por este periódico alegan que en este momento sufren en sus propias carnes una inflación inédita en décadas, por lo que consideran que no es el momento de los reproches. «Venimos de varios años con pérdidas, en pleno proceso de ir pagando los créditos que nos permitieron mantener la actividad y no dejar en la calle a decenas de personas», expresa el propietario de un chiringuito de la playa de Huelin.

Los trabajadores insisten en que este verano se superarán las facturaciones de 2019. Y alegan que ellos mismos también soportan sobre sus hombros los efectos de la inflación, de forma que no comprenden la respuesta de la patronal a sus exigencias. La solución, no obstante, no se ve en el horizonte. La protesta en la calle de este viernes puede ir acompañada de huelgas con el paso de las semanas.

Para el responsable de Políticas Sectoriales de Hostelería y Turismo de CCOO en Málaga, Gonzalo Fuentes, la provincia está por encima de la media autonómica y nacional en cuanto a la recuperación. De ahí que exprese esa necesidad de los trabajadores por ver mejoradas unas condiciones de trabajo que durante los periodos de crisis, incluida la pandemia, se mantuvieron en muchísimos casos al filo de la precariedad más absoluta.

Alude el propio portavoz a la situación que se ha prolongado en el tiempo y que viene de mucho antes de la pandemia. «Hace ahora seis años ya decíamos que el crecimiento en el sector turístico era espectacular y que en los contratos no se reflejaba». Así lamentan los efectos de estas malas prácticas en subsectores como bares, cafeterías, restaurantes, bares, salas de fiestas o discotecas.

Y directamente alude al «fraude a la Seguridad Social» que representa que los empleados trabajen el sector hostelero «menos horas de las contratadas». Este viernes salían a la calle, convocados por la propia central sindical y UGT unos 1.500 negociadores de convenios colectivos, llegados también desde Málaga. El mensaje era rotundo ante los empresarios: «O suben los salarios o habrá conflicto».

Lo apuntaba el líder de UGT, Pepe Álvarez, en lo siguientes términos: «No es defendible la posición de egoísmo y avaricia de la CEOE. Los salarios no pueden ser los paganos. Mientras las empresas suben precios y aumentan sus márgenes», aludió. Ambos sindicatos exigían una vez más a los empresarios, que es mejor negociar «por las buenas».

Los empresarios del sector turístico, incluidos también hoteleros y cadenas de alojamientos ubicadas en los principales destinos de la Costa del Sol, consideran que las amenazas en pleno proceso de recuperación «pueden tener un efecto muy negativo» a los ojos del turista foráneo.

Piden al Gobierno central que ponga medidas al bloqueo

UGT y COO exigen al Gobierno central la creación de una mesa de diálogo, «hablando e intentando pactar soluciones, gracias a la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores» de manera que se pueda evitar un conflicto» en cuanto al cumplimiento de los convenios.

Para ambos sindicatos, si no se toman medidas ante la falta de aumentos en los salarios, «si las patronales no se mueven y mantienen el escenario de bloqueo, habrá que actuar a las malas». Y aluden a que las empresas han recibido «un gran apoyo público con medidas durante la crisis por la pandemia».