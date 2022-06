Barack Obama y Pedro Sánchez se reunirán en Málaga para el DES 2022

Málaga acogerá desde este martes uno de los eventos más importantes del año. La provincia será la anfitriona de la sexta edición de este foro internacional sobre innovación y transformación digital, el Digital Enterprise Show (DES) que tendrá lugar en la capital del 14 al 16 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos.

El DES traerá a importantes personalidades nacionales e internacionales a la ciudad. El más destacado, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Además, también acudirán el presidente español Pedro Sánchez y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El DES es el mayor encuentro sobre transformación digital del sur de Europa ,que situará a Málaga como Digital World Capital. La inauguración también contará con la asistencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; Juan Espadas, ex alcalde de Sevilla y actual candidato socialista a las elecciones andaluzas; y la presencia de Sandra Infante, directora de DES-Digital Enterprise Show 2022.

El evento central de la jornada de mañana, será la conferencia del expresidente de Estados Unidos, que participará en una conversación de preguntas y respuestas.

Bajo el nombre de "Una Conversación con el Presidente Barack Obama", el exmandatario hablará sobre la situación geopolítica actual, el cambio climático, la revolución digital, liderazgo y propósitos empresariales, y oportunidades económicas para Europa y España.

La celebración del DES supone situar a Málaga como enclave tecnológico e innovador de referencia en el Sur de Europa, además de un importante motor económico para la ciudad.

Y es que este evento prevé recibir a 15.000 asistentes, de los cuales 12.000 pernoctarán durante tres días en la ciudad. Lo que ha supuesto que el sector hotelero de Málaga cuelgue el cartel de completo en la mayoría de sus alojamientos.

Según fuentes directas de hoteles establecidos en la capital malagueña, la agencia de viajes del evento y plataformas de alojamiento consultadas, el nivel de ocupación es del 96% entre los días 14 y 16 de junio.

Más de 400 ponentes y 300 firmas expositoras

Durante los tres días, habrá más de 300 firmas expositoras se acercarán a la ciudad andaluza el próximo junio y alrededor de 400 ponentes en ocho escenarios simultáneos y 16 delegaciones nacionales.

El foro contará con un largo listado de expertos internacionales de la talla de Gunter Pauli, fundador de ZERI (Zero Emissions Research and Initiatives). Liz Parrish, que expondrá los avances en su investigación para desarrollar un método que revertirá el envejecimiento de las células y permitirá alargar la esperanza de vida; o Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE; entre otros.

Durante 3 días, este espacio, que contará con un pabellón exclusivo, apoyará a las startups internacionales más punteras. También habrá un espacio específico dirigido a la transformación digital de la pyme española y otro pabellón donde se celebrará un evento paralelo dedicado a las startups.

En total, serán más de 250 horas de ponencias en una agenda de contenidos que se completa con seis foros verticales enfocados a esas diferentes industrias y agendas enfocadas a cada perfil profesional (CEO, CIO, CMO, CDO, CFO y Recursos Humanos).