El verano está a la vuelta de la esquina y con el buen tiempo cogemos más el coche para desplazarnos a cualquier parte, ya sea playa, montaña o ciudad. Debido al aumento de horas y kilómetros que recorremos en verano en nuestro vehículo, es fundamental asegurarse de que están a punto para evitar sorpresas o sustos inesperados en carretera.

Y es que 1,7 millones de vehículos sufren averías cada año durante los desplazamientos del verano, según datos de la DGT. Por ello conviene revisar 5 aspectos clave de nuestro vehículo para que disfrutar de unas vacaciones sin tener que preocuparnos de las averías.

"En verano se incrementa el número de averías como consecuencia del incremento de los desplazamientos y horas que pasamos en los vehículos. Por eso es importante cuidar algunos elementos clave del vehículo antes de iniciar la marcha para poder disfrutar al máximo de la conducción", explica Philippe Mascaras, director general en España y Portugal de Oscaro, la plataforma líder de venta on line de recambios para automóviles.

La batería

Para iniciar el viaje de vacaciones es fundamental que el coche tenga la batería en buenas condiciones pues es la que aportará la energía eléctrica que el vehículo necesita para buena parte de sistemas del vehículo como la iluminación, aire acondicionado o radio. Por ello, Oscaro recomienda encender el vehículo varias veces y verificar que no aparece ningún piloto de avería en el cuadro de mando y que el coche arranca sin problema. Asegúrate de que el voltaje de la batería se encuentra entre 12,5 y los 12,9 voltios, de lo contrario… será hora de cambiar la batería.

Los neumáticos

Los neumáticos constituyen el punto de contacto del vehículo con la carretera. Antes de emprende un viaje es fundamental examinar que se encuentran en un estado óptimo, que no están desgastados, pinchados o sin dibujo. Además es muy importante comprobar que la presión es la adecuada al tipo de viaje que vamos a realizar (solo o con el vehículo lleno de pasajeros, sin equipaje o cargado hasta los topes), ya que una presión correcta nos aportará seguridad y permitirá ahorrar combustible. Lo mejor es coger el coche en frío y dirigirte a la gasolinera más cercana, antes de cargar el vehículo con el equipaje, el mismo día o la noche antes; comprobar la presión que indica la pegatina que viene en el lateral de la puerta del conductor según el tipo de viaje que vamos a realizar y ajustar la presión de las ruedas. Eso dará al vehículo el agarre idóneo en carretera y mucha seguridad.

Los frenos

Los frenos son los encargados de detener el vehículo cuando es necesario. Antes de salir de viaje conviene comprobar el estado de las pastillas y que los discos de frenos no están gastados y están en condiciones de emprender un viaje largo. No hay que olvidar examinar el líquido de frenos, ya que ejerce toda la fuerza sobre el pedal del freno y es el encargado de que estos funcionen.

El aceite

Si no eres de los que cumple a rajatabla las revisiones que hoy día te marcan los concesionarios, debes apuntar, como se hacía antes, cuando fue el último cambio de aceite. No olvides que el aceite lubrica las partes del motor que están en continuo rozamiento y deben estar lubricadas para evitar averías graves. Comprobar el nivel de aceite es una tarea sencilla que se puede hacer en pocos minutos. Con el motor apagado y frío, abre el capó y extrae la varilla que mide el nivel de líquido de aceite. Límpiala con un trapo e introdúcela de nuevo. Pasados 10 segundos extrae la varilla y comprueba que la mancha se sitúa entre las marcas que indican el mínimo y el máximo. Si está por debajo, debes rellenar el depósito hasta el nivel adecuado (no te pases). Si no tienes aceite de la última vez que lo llenaste, mira el libro de instrucciones del vehículo para comprobar el tipo de aceite idóneo para tu motor, cómpralo y rellénalo antes de iniciar el viaje.

Aire acondicionado

Hace unos años no era fundamental pero hoy día somos incapaces de viajar sin aire acondicionado y no digamos si el desplazamiento es largo y tenemos que hacer frente a algún atasco. Los expertos de Oscaro señalan que las claves para saber si necesita una revisión es que desprenda mal olor, que apenas tenga fuerza (incluso en los niveles más altos) o que se acumule vaho en los cristales.

Oscaro ha añadido a su catálogo de productos de frenado, embrague, amortiguadores y limpiaparabrisas nuevas marcas de primera calidad con precios más económicos que se adaptan a las necesidades de los conductores españoles.

Asimismo, para facilitar las tareas de reparación, la firma compañía cuenta con su propia app, disponible en Google Play y en la App Store, donde se pueden encontrar las opciones más asequibles para cada vehículo y la posibilidad de recibir asesoramiento de expertos de Oscaro directamente por teléfono o chat de forma rápida, sencilla e intuitiva.