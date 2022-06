Málaga sumará casi 2.000 viviendas de nueva construcción en alquiler

El acceso a la vivienda para las generaciones más recientes se ha configurado como toda una cruzada llena de dificultades: los precios disparados de las nuevas promociones y de las viviendas de segunda mano, los contratos precarios o incluso la obligatoriedad de viajar a menudo por trabajo.

Embarcarse en una hipoteca empieza a no ser la primera opción, como siempre lo ha sido tradicionalmente en España, y ya sea por obligación o por tener otra visión de futuro, el alquiler empieza a ganar presencia en el mercado inmobiliario.

Tal es la demanda que las promotoras están apostando por la construcción de promociones completas o con una parte importante destinada al alquiler. Es lo que se ha denominado como «build to rent», un sistema en el que una vez que se ha finalizado la construcción, son las promotoras las que se encargan de comercializarlas y gestionar sus alquileres.

En los próximos años, Málaga capital llegará a sumar casi 2.000 viviendas «build to rent» sumando las promociones que ya están construidas y puestas en el mercado, junto a aquellas que están ahora mismo en obras o que ya se han proyectado. Un buen ejemplo de ello es la promoción de 142 viviendas en alquiler de Neinor Homes en Hacienda Cabello.

Los inquilinos cuentan, además, con zonas comunes como una sala gourmet, un espacio de coworking, taquillas inteligentes para la recepción de paquetes, lavandería, gimnasio exterior, piscina, car sharing... que pueden reservarse a través de una app común para el edificio.

«Antes de incluso terminar la obra ya teníamos lista de espera, ya teníamos el edificio totalmente ocupado. Se ve que hay mucha demanda de alquiler, poca oferta y la que hay principalmente es de viviendas de segunda mano de particulares», recuerda el director territorial de Neinor Homes en Málaga, Alberto Salamanca.

En el barrio de La Princesa, AQ Acentor está construyendo tres edificios que albergarán unas 350 viviendas en alquiler, también con un amplio catálogo de zonas comunes. Las primeras entregas se esperan para finales de este año.

Asimismo, en las tres torres de Martiricos que también está construyendo AQ Acentor, una parte de las viviendas también serán de alquiler.

«Suponen un complemento al mercado por su capacidad de adaptarse a las necesidades de cambio geográfico o familiares y la introducción de viviendas de calidad, frente a la oferta existente que es anticuada y no pensada para su alquiler», señala el director comercial de AQ Acentor, Edgar Caridad. «Han sido diseñadas desde su origen para el alquiler, con los nuevos estilos de vida y las necesidades del futuro inquilino en mente. Esto se traduce en una serie de servicios difíciles de encontrar en otro tipo de inmueble».

Otro de los grandes movimientos «build to rent» que se han producido en Málaga es la subasta de tres parcelas en Cañada de los Cardos que Azora ha adquirido por 54 millones de euros a través de su fondo Brisa.

«El plan de Brisa en Málaga en estas tres parcelas es desarrollar unas 700 residencias que destinará a alquiler y una inversión total de unos 140 millones de euros, cifra que incluye la compra de los terrenos y la promoción de las viviendas», señalan fuentes de la promotora. Se espera que las obras empiecen en 18 meses.

Por otro lado, el concejal de Urbanismo, Raúl López, recuerda que los aspirantes a hacerse con las tres torres de Repsol ya han anunciado sus planes para dedicar una torre o dos a viviendas en alquiler, lo que sumará otros 250 o 350 domicilios mediante este sistema.

«El «build to rent» es algo muy interesante para la ciudad porque mucha de las promotoras que hacían viviendas para vender están viendo que el desarrollo de la vida hace que algunos interesados en comprar viviendas no lo sean porque probablemente el precio va subiendo, no tienen la misma estabilidad laboral que había antes hace 30 años y porque la gente se va adaptando a la vida de forma diferente, trabajas un tiempo aquí, otro tiempo en otra ciudad... el mercado global y la comunicación han hecho que entendamos el trabajo de otra manera», apunta Raúl López, que cree que este fenómeno permitirá «oxigenar» el alquiler en Málaga ante la elevada demanda. «Ya no son solo privados que ponen sus propias viviendas en alquiler sino que las promotoras dejan parte de su inmovilizado para sacarlo en alquiler. Esto es algo que poco a poco se irá viendo cada vez más».