Una ola de calor mantiene en alerta a once comunidades, cinco de ellas en aviso naranja, este lunes. Las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, y aviso amarillo en Huelva rozarán por temperaturas extremas entre 40 y 43 grados.

La Aemet alerta de que el periodo de máximo calor será entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Unas temperaturas récord para la primavera. A pesar de que la ola de calor no afectará directamente a la capital de Málaga, la capital superará durante toda la semana los 30 grados. Para este lunes, las temperaturas alcanzarán los 30 grados mientras que durante la jornada el martes, las máximas serán de 34 grados y las mínimas de 23. Para el resto de semana, la capital malagueña no superará los 32 grados, y registrará mínimas que no bajarán de los 24 grados, lo que dificultará conciliar el sueño.

13/06 09:01 #AEMET #FMA nivel naranja por temp. max para hoy en Andalucía, Extremadura, Cast-La Mancha, Comun. Madrid y Aragón . . Imagen en vigor a las 09:01 (tabla actualizada haciendo CLIC EN LA IMAGEN), o visite https://t.co/aIJV7DDYto https://t.co/NzQ0qxjsDk — AEMET (@AEMET_Esp) 13 de junio de 2022

En Antequera y Ronda se esperan que lleguen a los 37 y 36 grados de temperatura máxima, mientras que Coín rozará el martes los 38 grados. Calor, aunque menos que en tantos y tantos puntos de las provincias de Sevilla, Córdoba o Granada donde se superar con claridad los 40 grados.

Esta ola de calor afecta a toda la Península y Baleares. Dejando en la provincia de Zaragoza por valores cercanos a los 39 grados en la ribera del Ebro, mientras que en Teruel y Huesca hay aviso amarillo por máximas entre los 36 y 38 grados.

La Comunidad de Madrid continúa en nivel naranja por intenso calor, entre 39 y 41 grados, en la zona metropolitana, Henares, y áreas del sur, este, oeste y las vegas; en la Sierra de Madrid, en amarillo, los termómetros subirán hasta los 36 grados.