Ayer comenzó la primera jornada de exámenes de Selectividad en Andalucía. Unas pruebas a las que se han examinado 8.690 alumnos malagueños y que concluirán mañana, 16 de junio. El primer día, los estudiantes se examinaron de las asignaturas generales y obligatorias que son Lengua y Literatura, Historia y lengua extranjera; aquí los alumnos podían presentarse a inglés, francés, italiano, alemán o portugués.

Inglés suele ser la prueba que la mayoría de los estudiantes eligen. Un examen que este año ha generado polémica, ya que constaba de tres bloques que debían ser respondidos.

La primer parte era comprensión lectora, los alumnos debían elegir entre dos textos: "It’s not easy to be green'', donde se habla del alto consumo de las carnes y la comunidad vegana; y otro literario titulado "Men earn more money than women in every country", donde se trata la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Además, de responder unas preguntas. Este bloque puntuaba 4 puntos

El bloque B estaba dedicado íntegramente a la gramática. Se tenía que hacer uso de la pasiva, cambiar de activa a pasiva y viceversa, reescribir frases sin cambiar el significado de las mismas y hacer uso del condicional. Un total de seis de las doce preguntas que contaban 3 puntos.

Mientras que la última parte se ha realizado una redacción de 120 palabras con dos temas a elegir: Un discurso sobre cuál sería tu trabajo soñado y ¿es importante aprender a cocinar? (3 puntos).

Consulta el examen íntegro aquí.

Memes entre examen y examen

La Selectividad es esperada tanto por los que se examinan como los que no. Además de vivida y compartida en las redes sociales, ya que se llenan de apuestas, quejas o memes sobre dichas pruebas.

La prueba de Inglés suele ser uno de los exámenes que más expectación genera. Por ello las redes se han llenado de memes al conocer qué se ha preguntado este año.

Durante la jornada de hoy los alumnos se examinaran de las asignaturas optativas.