«El 99% de nuestro gasto en I+D está en productos libres de humo»

Philip Morris Internacional (PMI) está experimentando la mayor transformación de su historia, encaminada hacia un modelo más sostenible y comprometido con la salud y el bienestar de la sociedad. Su director de sostenibilidad, Miguel Coleta, nos explica cuál es la nueva hoja de ruta de PMI, que persigue acelerar el fin de los cigarrillos.

¿Por qué es necesaria la transformación que está experimentando Philip Morris?

Porque el mundo no está parado, porque todos evolucionamos. Es una empresa que comercializa actualmente un producto que tiene un impacto muy grande en la salud. Si pensamos desde este punto de vista de sostenibilidad, ese impacto es algo que tenemos que trabajar. Afrontar los productos de salud pública es nuestro gran desafío y por eso nos estamos transformando. Pero nos estamos transformando no solo para mitigar los daños causados por nuestros productos, también para tener un impacto positivo en la sociedad.

Estamos progresando en nuestra visión de un mundo libre de humo. Hoy en día el 29,1% de nuestros ingresos netos vienen de productos libres de humo, menos dañinos que fumar cigarrillos, nos estamos adentrando en el bienestar y la salud con productos que tienen un impacto más positivo. Hemos desarrollado nuevas habilidades que ahora podemos usar para productos que van más allá de la nicotina.

¿Por qué está la sostenibilidad en el centro de esta estrategia?

Porque las compañías que no hagan eso no sobrevivirán en el futuro. Nosotros vemos la sostenibilidad como una oportunidad para innovar y crear valor para nuestros consumidores, para las partes interesadas y para la sociedad en general. No vemos la sostenibilidad solo como algo para reducir riesgos sino una oportunidad también para innovar.

¿Qué políticas de sostenibilidad está aplicando PMI y qué metas persigue?

Toda buena estrategia de sostenibilidad tiene que empezar con un análisis de materialidad. El año pasado hicimos un ejercicio doble de materialidad para ver nuestro impacto en el mundo, pero también para ver el impacto que el mundo puede tener en nosotros. Y después abordamos un amplio rango de temas, con el impacto de salud pública de nuestros productos como lo primero de la lista. Este análisis nos permite identificar claramente dos clases de impactos, el impacto asociado a los productos que estamos vendiendo y el impacto asociado a nuestras operaciones de negocios. Con ello abrimos un nuevo marco para encontrar las prioridades y crear una estrategia para cada una de esas prioridades, como maximizar los beneficios de los productos sin humo, el propósito de eliminar gradualmente los cigarrillos o buscar un impacto en el cuidado del bienestar y la salud.

En cuanto a nuestras operaciones, entre las prioridades están proteger la biodiversidad, conseguir un lugar de trabajo inclusivo o mejorar las condiciones de vida de la gente que está en nuestra cadena de suministro. Para cada una de estas estrategias definimos objetivos y para cada uno de estos objetivos definimos indicadores del rendimiento, con los que vamos midiendo nuestro progreso. Con respecto a la eliminación progresiva de los cigarrillos tenemos el objetivo de que sobre el 50% de nuestro ingreso neto venga de productos libres de humo para el año 2025.

Esta es la acción más novedosa, que una empresa tabaquera elimine los cigarrillos.

Es simple, si no fumas no debes empezar, y si fumas debes parar. Pero si no lo dejas, deberías cambiar a alternativas menos dañinas. Y el núcleo de nuestra estrategia está ahí. Para todos aquellos fumadores que seguirán fumando les estamos ofreciendo alternativas con un riesgo reducido. Una cosa que hemos hecho también es desvelar la matriz de nuestra transformación empresarial, porque entendemos que para una compañía como la nuestra, conocida mundialmente por nuestras marcas de cigarrillos, marcar estos objetivos puede hacer que la gente se cuestione si es verdad, cómo pueden estar seguros que estamos poniendo nuestros recursos en ello, así que revelamos nuestra estrategia empresarial para que lo vean. Hoy día, el 99% de este gasto ajustado de I+D está en productos libres de humo.

¿Y cree que la gente está preparada para este cambio?

Estamos en el buen camino para conseguirlo. A finales del año pasado había 21,7 millones de usuarios de productos libres de humo, así que creemos que conseguiremos nuestros objetivos, aunque también creemos que no podemos alcanzarlos solos. Con el correcto apoyo de la sociedad, con el apoyo de todas las partes interesadas podemos hacerlo más rápido, pero entendemos que para ello necesitamos construir confianza, por eso es tan importante informar de todo lo que estamos haciendo.

¿Cómo cree que será entonces el futuro de Philip Morris?

Entendemos el escepticismo hacia nosotros, no podemos cambiar el pasado pero sí podemos actuar en el presente para cambiar el futuro. Este año hemos revisado nuestra declaración y nos reafirmamos en nuestro propósito de lograr un futuro libre de humo, pero también buscamos lograr un impacto positivo en la sociedad. En el proceso de lograr un futuro libre de humo, estamos creando habilidades y capacidades que nos permiten ahora monetizar todo ello en otras áreas, como la salud y el bienestar. El año pasado adquirimos tres pequeñas empresas farmacéuticas que son una buena sinergia para las habilidades que ya estamos desarrollando.

Lo más importante en nuestro informe de este año son los nuevos propósitos, nuestra estrategia revisada y nuestros objetivos porque todos esos elementos muestran como estamos cambiando nuestro negocio para afrontar nuestro impacto en el mundo.