La Policía Nacional, junto a la plataforma de alquiler de viviendas turísticas Airbnb y la asociación Confianza Online, alertan de posibles estafas en alquileres vacacionales. La recuperación en el alquiler de espacios para alojarse en vacaciones se ha acelerado durante el primer trimestre de 2022, superando, incluso, los niveles de 2019, cuando aún no había comenzado la crisis sanitaria. Según informaron ayer, ser previsores a la hora de reservar es una ventaja a la hora de optar a los espacios más demandados y a precios competitivos. Sin embargo, dejarlo para última hora puede provocar algunos incidentes, sobre todo entre quienes no están habituados a reservar una casa por internet o a quienes no conocen el funcionamiento de la plataforma, ya que pueden verse afectados por enlaces o informaciones falsas.

Con el objetivo de que los usuarios reserven con tranquilidad y encuentren un anfitrión de confianza este verano, la Policía Nacional, Airbnb y Confianza Online trabajan conjuntamente para que los huéspedes puedan estar en alerta para detectar y evitar el fraude. Por ello, aconsejan especial atención con los mensajes con enlaces sospechosos. «No hagas clic en los enlaces incluidos en correos electrónicos que no te inspiren confianza. Pueden contener enlaces a páginas web falsas que imitan el diseño de Airbnb para intentar robar información personal o infectar los dispositivos, explicaron. Ante esa situación, recomiendan regresar a la página de inicio de airbnb.es y continuar navegando desde ahí. Desde aquí se puede detectar si un correo electrónico o un sitio web pertenece realmente a Airbnb. «Desconfía de las ofertas que son demasiado ventajosas para ser verdad y de las que combinan precios excesivamente bajos con imágenes o alojamientos muy atractivos», añadieron. Si un propietario quiere hacer demasiados cambios durante el proceso de reserva (te ofrece pagar de manera diferente, envía direcciones de contacto que no coinciden con el anuncio, u ofrece un anuncio diferente que no estaba en la página, etc.), podría existir detrás un delincuente que quiere evitar su localización. Para evitarlo, lo mejor es buscar anuncios que tengan muchas evaluaciones positivas y leerlas. Esto permitirá detectar si hay algún aspecto negativo que señalen varios huéspedes que pueda empañar las vacaciones. También se puede comprobar que la identidad del anfitrión y otros datos de la cuenta han sido verificados o confirmados. Si piden hacer un depósito o una transferencia bancaria, si dan una factura en PDF o en papel y ofrecen un descuento por pagar fuera de la plataforma, desconfía. Si sugieren métodos de pago fuera de la plataforma, lo más seguro es que pretendan realizar algún tipo de fraude.