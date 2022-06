Tras dos años de crisis agravada por la pandemia y la actual guerra en Ucrania, el sector inmobiliario se ha visto marcado y modificado por la situación. Aun así, sigue siendo uno de los mercados que mejor están aguantado esta inestabilidad. No solo las ventas de viviendas se mantienen en su esplendor, sino que los demandantes siguen activos, ha asegurado María Matos, directora de estudios y portavoz de la inmobiliaria Fotocasa. No obstante, los precios de las viviendas de compraventa han subido con respecto al año pasado y los costes de alquiler han aumentado un 4,7% en comparación con 2021, según los datos del índice de Fotocasa.

En estos momentos de incertidumbre debido a la guerra en Ucrania y a la crisis a causa de la pandemia ¿Cómo se encuentra el sector inmobiliario?

Hemos constatado, en lo que llevamos de año, que la guerra no ha impactado en el sector inmobiliario como tal, pero es verdad que las construcciones de vivienda nueva si se han visto más afectadas. La mayoría de los materiales de construcción son procedentes de Rusia, y claro, se han encarecido los precios y se ha dificultado el trasporte de estos materiales a nuestro país.

¿Cómo ha evolucionado el mercado de compraventa en Málaga en los últimos años?

El sector inmobiliario ha salido muy reforzado en estos últimos años en Málaga. Estamos viendo cifras históricas de compraventa, hipotecas, y participación en el mercado como nunca habíamos visto en todos los registros que tenemos desde los últimos 15 años. Otros sectores no pueden decir lo mismo. Si algo bueno nos ha dejado la pandemia es que ha hecho que le demos mayor importancia al valor de la vivienda.

Actualmente, en Málaga capital hay muy pocas viviendas en venta a un precio inferior a los 100.000 euros ¿A qué se deben estos precios tan desorbitados?

El problema se debe a los altos costes y a la falta de materiales de construcción. Los promotores y constructores no pueden terminar las construcciones a tiempo, no pueden entregar las llaves en el plazo determinado, e incluso, no pueden comenzarlas. Vemos que hay un gran desequilibrio entre la oferta existente con la demanda que se está despertando. Por eso, si no se pone vivienda nueva en el mercado, el precio de la vivienda seguirá subiendo inevitablemente.

¿Cómo es que el sector inmobiliario sigue teniendo una destacable actividad a pesar de la subida de precios?

Durante 2021, las condiciones hipotecarias que se ofrecían eran muy beneficiosas para la compra de una vivienda, y esas condiciones se han mantenido hasta la actualidad. Los ciudadanos están aprovechando este momento para comprar porque piensan que las entidades financieras no van a conservar estas condiciones y después, será mucho más difícil acceder a una vivienda, ya que habrá una subida de tipos a partir de julio.

También han subido los precios del alquiler.

Precisamente en Málaga capital existe un gran problema. En abril de 2022 se alcanzó el precio máximo por metro cuadrado en el nivel de la renta, es decir, alquilar un piso en Málaga ahora es más caro que cuando vivíamos en la burbuja inmobiliaria de 2007. El precio de los pisos está en máximo y sigue subiendo a un ritmo bastante vertiginoso. El alquiler sube a un 16% y no parece tener un freno fijo porque la oferta ha incrementado.

Está en pleno debate el precio de los alquileres… ¿Qué conllevaría regular su precio?

La gran dificultad que cuentan los ciudadanos para vivir en una sociedad sana. Si nos falta una vivienda digna, que es uno de los principales derechos fundamentales, no seremos capaces de mantener relaciones sociales adecuadas, bajará la natalidad, los trabajadores de clase media también se verán afectados, ya que no podrán acceder a un alquiler y tendrán que mudarse a otras ciudades a buscar trabajo y hogar.

¿Qué soluciones se pueden ofrecer para abaratar los precios del alquiler?

La solución, evidentemente, es ampliar la oferta de viviendas con la medida que nosotros siempre defendemos, la colaboración público-privada.

Hoy en día los jóvenes se encuentran en una situación complicada en el mercado laboral ¿Cómo se les podría facilitar el acceso a la vivienda?

Los jóvenes son los que más están sufriendo esta subida de precio. Todavía no pueden dejar la casa de sus padres para poder alquilar y ya no hablo de comprar, que es casi imposible para ellos. Por eso, los jóvenes necesitan ayudas como la del bono joven de alquiler. El problema es que estas ayudas están planteadas para ciudades en la que el precio del alquiler no supere los 600€ y ciudades como Málaga casi no van a poder optar a estas ayudas. Está bien la intención, pero habría que modificarlo para que realmente estas ayudas lleguen a más ciudadanos.

¿Por qué se piden tantos requisitos para el alquiler de una vivienda?

La razón principal es porque las viviendas que están en alquiler pertenecen a propietarios particulares. De hecho, los datos oficiales muestran que más del 95% de las viviendas en alquiler son de pequeños propietarios que tienen miedos y preocupaciones por los impagos en el alquiler, la ocupación y el destrozo. Por eso se piden tantos requisitos, quieren estar seguro.

En estos momentos, el ‘build to rent’ (Construir para alquilar) se ha convertido en la nueva tendencia del mercado inmobiliario malagueño ¿Qué impacto supondrá para los ciudadanos malagueños?

Creemos que el 'build to rent' puede llegar a ser la solución para los ciudadanos. Estas construcciones están orientadas al alquiler de larga duración, por lo que supondrá una ayuda para ampliar la oferta en el alquiler y así conseguir disminuir los precios.

Con la llegada de los turistas e inversores extranjeros a la capital, Málaga se ha convertido en la provincia Andaluza más cara y con mayor precio interanual ¿Qué posibilidades se le puede ofrecer a los malagueños que quieran comprar o alquilar una vivienda?

En primer lugar, todo lo que tenga que ver con la motivación del propietario. Hay que incentivar para que siga poniendo esos pisos en alquiler y, por supuesto, ayudas directas a las personas que necesitan acceder a la vivienda. Es un problema que necesita solución. Se deberían implementar incentivos fiscales para el ciudadano local o alguna rebaja como se está haciendo con el precio de la gasolina. Es un gran esfuerzo que el ciudadano tiene que acarrear y por ello, tendría que intervenir la administración pública para poner soluciones.