Tras la victoria del pasado jueves 16 de junio en los videojuegos 'Valorant' y 'League of Legends', el equipo malagueño 'Giants' sigue creciendo y acumulando logros. La victoria jugando al 'Valorant' en la liga española supone que 'Giants' ha pasado directamente a la semifinal tras ganar contra KOI. La victoria en la Superliga del 'League of Legends' supone que 'Giants' se pone 4-2 en la tabla y está a un triunfo del liderazgo de la clasificación.

Hay diferentes definiciones para los 'eSports', pero David Alonso, director deportivo del club opina que son "competiciones de videojuegos", sin más. Ismael Touat, director de comunicación afirma que "le daría la razón a quienes creen que los 'eSports' no son un deporte" ya que "es entretenimiento digital". Aunque apunta que se comparten "patrones del deporte" como el entrenamiento, la competición y la nutrición. Respecto a esto, David explica que ellos controlan todo sobre los jugadores aunque "ellos son libres de hacer lo que quieran, es importante que mantengan ciertos hábitos que son saludables y necesarios".

Para llegar a ser un buen jugador, Alonso explica que hace falta "lo mismo que hace falta para ser bueno en cualquier trabajo: mucha dedicación, muchísima disciplina y la correcta mentalidad". Expone que la "gestión del estrés es increíblemente importante" y que hay que estar muy preparado mentalmente "para afrontar cualquier situación". Al ser competiciones en equipo tienen que ser capaces de controlar las emociones y de no frustrarse para que no afecte al equipo. Los jugadores toman decisiones continuamente, unas tres decisiones cada dos segundos que afectan a la partida, "tienen que estar atento a todo", expone.

A día de hoy, en España, los videojuegos más populares son: el 'League of Legends', el 'Valorant' y el FIFA. En el 'Valorant' y en el 'League of Legends' se juega por equipos de cinco jugadores cada uno, más el cuerpo técnico que hay detrás. Los juegos de lucha son juegos individuales. En los equipos, cada uno tiene un rol, una posición. Hay ránquines individuales donde se puede ver o conocer a jugadores. Una de las funciones, precisamente, de David Alonso junto a su cuerpo técnico es la de buscar a los jugadores y contratarlos.

Virginia Calvo, propietaria y CEO de 'Giants', y David Alonso están de acuerdo en que España es el país europeo con más nivel dentro de los 'eSports'. 'Giants' juega a nivel nacional y europeo.

Respecto a la rivalidad, Alonso expone que hay "muchísima rivalidad" ya que "cada vez salen más clubes nuevos que quieren hacer cosas grandes". Por su parte, Virginia opina que hay "bastante buen rollo entre los equipos", aunque como en todo, siempre habrá 'haters'.

Aunque el futuro sea incierto en general, dentro de los 'eSports' Alonso le ve futuro: "La gente lo acabará siguiendo más que a otras cosas". Además, cree que se diseñarán "juegos más sencillos de entender" para que más gente pueda dedicarse a ellos. Hay que añadir que el club 'Giants' tiene objetivos ambiciosos a largo plazo, como es conseguir que 'Giants' sea una marca global que trascienda del ámbito nacional.

¿Cómo surgió el equipo 'Giants'?

Virginia Calvo, propietaria y CEO de 'Giants', explica que "depende de lo que se entienda por fundar", ella no fundó el equipo. El equipo era un grupo de amigos que se unieron en 2008 y empezaron a competir. Virginia y José Ramón Díaz, propietarios de Atlas Informática, contactaron con ellos para promocionar productos de 'Ozone Gaming' y empezaron a patrocinarlos. El equipo se clasificó en LCS, ahora llamada LEC, la máxima competición de 'League of Legends' en Europa, pero al no ser una empresa no les dejaban competir, por lo que acudieron a Virginia y José. Así se constituyó la empresa en 2012.

La empresa creció poco a poco entre 2012 y 2017 ya que aún no existía una industria como tal. Cuando entró Vodafone en 2018, la empresa logró un crecimiento muy grande. Actualmente 'Giants' es el club con más títulos de España y uno de los más populares de Europa, con más de 30 millones de seguidores en sus canales digitales.

Un poco sobre David Alonso

David Alonso lleva jugando desde los 13-14 años. Empezó en juegos por internet con juegos de acción por diversión ya que jugaban sus amigos, sus primos y gente muy cercana a él. Años más tarde, con 17-18 años comenzó a jugar al 'League of Legends'. En 2014 se incorporó al equipo de 'Giants' como entrenador del 'League of Legends' y duró con este cargo dos años y medio. Pasó de ser entrenador a ser actualmente director deportivo, puesto en el que lleva desde 2017. Él pensó que podía ofrecer más al club desde una posición de gestor, aunque no descarta a largo plazo volver a ser entrenador, pero de una forma diferente, como ayudando a jóvenes o formando a otros entrenadores.

Un poco sobre Virginia Calvo

Virginia Calvo es propietaria de 'Giants' desde 2012. Actualmente tiene dos funciones principales dentro del club: por un lado, dentro de la organización, se encarga de supervisar los departamentos. Es la CEO de la empresa, la responsable. Por otro lado, se encarga de las relaciones públicas. Es la cara visible dentro de lo institucional.