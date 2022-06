El cabeza de lista del PSOE por Málaga a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar, ha hecho este domingo un llamamiento "a todos los andaluces y andaluzas que saben de la importancia que tienen estas elecciones, que saben lo que nos jugamos en el día de hoy".

Ha esperado, por tanto, que "al final de la jornada todos hayamos podido votar, y que contemos los votos", aludiendo a "la fiesta de la democracia, en este caso, además, de la importancia de la democracia y que estén las urnas llenas de votos".

Así lo ha afirmado Aguilar que ha votado en el Colegio El Limonar, de Málaga capital, y ha asegurado que es "una gran satisfacción y una gran alegría en esta brillante mañana malagueña".

Aguilar ha votado acompañado de su hijo, que "no es la primera vez que vota, pero es una gran satisfacción que como candidato me haya podido acompañar mi hijo", que, como ha explicado, no está viviendo en Málaga ahora por temas laborales pero ha podido acudir este domingo.

Por último, ha explicado que pasará el resto del día en familia y a última hora de la tarde irá a la sede del PSOE "para seguir el escrutinio y el resultado de las elecciones y espero que podamos celebrarlo", ha concluido.