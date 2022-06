Málaga está ya en París para presentar la Expo: "Si analizamos la temática, la nuestra gana"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se encuentra ya en París para presentar este mediodía la candidatura española "La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible" para acoger la Expo 2027. El regidor tendrá 30 minutos para defender su proyecto en el Palacio de Congresos de la capital francesa ante la 170ª Asamblea General del Bureau International des Expositions (BIE) y lo hará acompañado por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el presidente de la Diputación, Francisco Salado y el embajador en misión especial para la candidatura Juan José Escobar. También estará presente una representación de la Junta de Andalucía y se proyectará un vídeo del presidente, Juanma Moreno.

De la Torre ha calificado esta primera puesta en escena ante los miembros del BIE como un encuentro "decisivo", al que le seguirá otro acto en noviembre y en junio, además de la campaña de apoyos que el ministerio de Exteriores va a desplegar a través de sus embajadas. "Esperamos ir convenciendo", ha recalcado Francisco de la Torre, que ha insistido en que la temática escogida "es muy de actualidad, muy urgente" y, por tanto, es una de las fortalezas de la candidatura. "Creo que objetivamente si analizamos la temática, la nuestra gana. Va a ser útil para la humanidad".

No obstante, el regidor no ha querido hacer elucubraciones sobre "porcentajes de posibilidad" de ganar que puede tener la ciudad frente a Minnesota, Belgrado, Phuket y San Carlos de Bariloche, y ha asegurado que afronta el reto con "convicción" pero también con "humildad". "Tenemos rivales duros, no es tema fácil. Sabiendo que tenemos muchísimas razones pero sabiendo que el resto de países también van a moverse".

Por su parte, la titular de la cartera de Transportes, Raquel Sánchez, ha negado que la celebración de eventos como la Expo 92 de Sevilla o la de Zaragoza en 2008 vayan a suponer un "hándicap" que disuada a los miembros del BIE de volver a elegir al país para traer una nueva exposición, en este caso, internacional. De hecho, lo ha calificado como otra "fortaleza" de la candiatura.

"Precisamente esa es una de nuestras fortalezas como país, el haber demostrado que somos capaces de organizar acontecimientos de esta magnitud y con una ciudad, Málaga, que es muy buena muestra de lo que también representa este país", ha reiterado la ministra en París. "Málaga es una ciudad extraordinaria, con unos atractivos turísticos innegables, que ha hecho una transformación urbana que la hace acreedora de poder plantear una candidatura con un proyecto tan interesante".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha defendido la capacidad de toda la provincia de Málaga para acoger esta Expo, al ser una tierra que acoge anualmente a 13,5 millones de turistas y que cuenta con 450.000 plazas, de las que 97.000 son hoteleras.

"El gran exponente de nuestra candidatura es que esos 13,5 millones de turistas pueden ser futuros visitantes de esa exposición, la gente viene a la Costa del Sol a ver nuestro atractivo y puede beneficiarse de la asistencia de esa exposición", ha señalado Salado. "Todo lo bueno que le pase a Málagairradia creciento económico y en todos los ámbitos a la provincia de Málaga".

Las exposiciones empezarán a las 14 horas, con 30 minutos por país para defender ante el Bureau International des Expositions su candidatura. En primer lugar, expondrá Tailandia, después Serbia, España, Argentina y finalmente Estados Unidos.