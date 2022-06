El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, manifestó ayer que los socialistas se sienten «defraudados con el resultado electoral» que han deparado las elecciones autonómicas este domingo. De hecho, esta formación ha cosechado su peor dato histórico en Andalucía, con 30 escaños.

Bernal analizó unos datos que han deparado la primera mayoría absoluta del PP en Andalucía, que también se ha impuesto en la provincia de Málaga y ha logrado diez escaños, por los cuatro que mantiene el PSOE. «Son unos malos resultados, no son ni tan siquiera las peores previsiones que teníamos», aludió tras reconocer que sus compañeros «no han podido trasladar el mensaje de su programa a los andaluces».

Pero también matizó que no se ha logrado que los ciudadanos acudan de forma masiva a las urnas. Y aludió a que las urnas «han dado un revés» a los socialistas, de manera que se deberá reflexionar sobre lo sucedido. «Ahora se abre un proceso para analizar bien por qué no hemos podido trasladar como hemos querido ese mensaje a los andaluces, y por qué no han querido participar de forma masiva y democrática», dijo.

Bernal afeó que haya sido el PSOE el que ha tenido que explicar e invitar a los andaluces a participar, porque «la Junta ha ocultado que había unas elecciones y porque al PP no le interesaba que la gente participara. Cuando un partido o una institución, en lugar de estimular que se vaya a votar, lo que persigue es que la gente no vote porque si no vota ellos salen ganando en las elecciones, cuando eso ocurre se debilita la democracia», advirtió.

«Los socialistas no solamente podemos sentirnos defraudados por los resultados de las elecciones autonómicas sino que principalmente, como demócratas, nos sentimos defraudados por que no haya habido una participación masiva», expresó al recordar que casi la mitad de los andaluces que podían votar se quedaron «fuera de la decisión del gobierno».

El secretario de Organización del PSOE de Málaga asume no obstante el resultado de su partido y desde esta misma semana sostiene que su formación se va a poner «a trabajar para que haya una oposición que sirva de control del gobierno».

El dirigente socialista apuntó que trabajarán «por los servicios públicos y la igualdad de oportunidades». Y alegó que no permitirán ningún retroceso en todos los avances que se han llevado a cabo desde el franquismo. Todos están suscritos por el PSOE y no vamos a permitir que den ni un solo paso atrás», concluyó.