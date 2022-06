Urbanismo abre un expediente de infracción a la promotora del hotel de Moneo

La Gerencia de Urbanismo ha abierto un expediente de infracción a la promotora del hotel de Moneo, H10 Hotels, que inaugurará su nuevo alojamiento en la capital el próximo 1 de agosto.

Según explica el concejal de Urbanismo, Raúl López, se ha expedientado a la promotora debido a que las dos edificaciones de uso terciario que se están construyendo colindantes al hotel de Hoyo de Esparteros -donde se ubicaba la histórica pensión La Mundial- presentan un exceso de altura, lo que supone una variación de la licencia de obras que además no tiene encaje en el planeamiento urbanístico.

Por ello, la única opción que le quedaba a la promotora, y es lo que exige Urbanismo, consiste en demoler los dos casetones superiores que superan la altura máxima. Uno de esos casetones, explica López, además daba acceso a una cubierta no practicable a través de un ascensor, es decir, que no podía tener uso, más allá de labores de reparación o mantenimiento necesarias en el edificio.

"Han puesto una salida del ascensor como para visitar la cubierta cuando la cubierta no es practicable, con lo cual el ascensor no se puede quedar en la planta de arriba, se tiene que quedar en la de abajo", incide el concejal de Urbanismo, que aclara que la infracción no incluye al propio hotel, que está dentro de la legalidad. "Han tenido que demoler el casetón del ascensor para que llegue a una planta menos".

López añade que aunque las variaciones en las licencias son frecuentes, en este caso no se podía legalizar debido a que no casaba con el propio planeamiento urbanístico. En cuanto a si esta actuación llevará aparejada una sanción económica una vez la promotora corrija ese exceso de altura, el edil señala que habrá que esperar a que se resuelva el expediente de infracción.