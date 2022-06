Elisa Polonio es la mejor nota de Selectividad en Málaga, con un 14 sobre 14

Elisa Polonio de Porres tiene la mejor nota de Selectividad de Málaga. Esta malagueña de 18 años ha obtenido un 14 sobre 14 en PEvAU la mejor calificación.

El goteo de llamadas es incesante en casa de Elisa: "Me está llamando mucha gente, pero ahora tengo un hueco", cuenta.

Polonio está exhausta, pero feliz y afirma que "no se esperaba este resultado": "Tenía mucho miedo, pero vi que eran los mismos exámenes que hacía en el instituto. Salí contenta, pero no me lo esperaba porque sacar un 14 es no equivocarse en nada", sostiene.

La alegría y las felicitaciones no acaban en su casa. La noticia fue recibida en casa de los Polonio de Porres ayer, cuando el vicerrector de la Universidad de Málaga llamó para felicitarla: "Mi madre se puso a llorar de la emoción", asegura.

La malagueña cursó el bachiller de Humanidades, en el IES Emilio Prados de Málaga, cuya media ha sido de 10 en ambos cursos y ha sido matrícula de honor en el centro.

Esta estudiante aspira a ser periodista. Su pasión por la comunicación comenzó en el instituto: "Me gusta mucho redactar y escribir, en el instituto compaginaba varias asignaturas de sonido y edición".

Por ello, ha decidido estudiar un doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Esta carrera tiene una nota de corte de 13 sobre 14: "El proceso ha sido duro y estresante, pero con esfuerzo se saca adelante", recalca.

La clave de su brillantez ha sido la organización: "Me organicé cuando acabé Bachillerato, para ver qué tiempo le dedicaba a cada asignatura y también a mis padres y amigos. No me privé de tener una vida social, es importante también", sostiene.

Ahora le espera una nueva vida, lejos de su Málaga natal. Concretamente será en Sevilla, donde cursará el doble grado: "Tengo ganas de empezar, es una etapa más flexible porque estudias lo que te gusta", aclara.