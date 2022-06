Novelar El Molinillo, territorio familiar

La cita es en el café de La Goleta, al que Víctor Frías (Málaga, 1975 ) cuenta que acudía de pequeño. «Lo recuerdo de toda la vida», subraya. El café está a dos pasos del mercado de Salamanca porque si anteriores obras transcurrían en el Centro de Málaga o en Pedregalejo, ahora ha querido ambientar en El Molinillo su cuarta y última novela, ‘La caricia del agua’ (Anáfora).

«La novela transcurre en mi barrio, me vine aquí cuando me casé pero mi padre nació y se crió en calle Jáuregui, una calle sin salida que desapareció y mi madre, que es de Canillas de Aceituno, se vino aquí con 14 años», cuenta.

Como resalta, no cree obligatorio que las historias interesantes tengan por fuerza que transcurrir en París, Barcelona, Madrid o Nueva York. «La trama en sí me venía muy bien situarla en El Molinillo porque además escribo muy visual y estaba muy bien situar las calles, pero lo primero de todo es que me lo pedía el cuerpo», argumenta.

‘La caricia del agua’ está protagonizada por Estrella, una quiromasajista; Jorge, un cocinero y un misterioso vagabundo que en la obra habla en primera persona.

El mendigo, explica el autor, está basado en un personaje real que vivía en El Molinillo, en la esquina de una antigua sucursal bancaria. «Dormía ahí con su colchón, aunque por el día lo tenía recogido. Recuerdo que era la época de los desahucios y durmió allí hasta que le pusieron unos bolardos y pensé: Lo han desahuciado de la calle; eso se traslada a la novela, es un ejemplo real», remarca Víctor Frías, que es uno de los fundadores del Colectivo Malagueño de Escritores y su vocal de Comunicación.

Y si tiene que ponerle una etiqueta, sería la de «novela social con pinceladas de intriga». De lo primero, subraya que en todas sus novelas «retrato la vida, las relaciones humanas y hay una fuerte carga social», pero al mismo tiempo no se olvida de sus influencias más tempraneras como Edgar Allan Poe, Agatha Christie o Stephen King, lo que explicaría el poso de misterio en la trama.

«Planifico todo»

En cuanto a su forma de escribir, el autor, que trabaja en el área económica del servicio municipal de aguas de Alhaurín de la Torre, cuenta que «me sale la vena de economista y planifico todo: qué voy a contar en cada capítulo y por qué; qué suma ese capítulo y esa pequeña trama a la trama total y sé cómo termina y como empieza la novela... y lo que pasa en medio».

Eso sí, matiza, la planificación no impide que la novela «se declare en rebeldía muchísimas veces» y que los personajes tomen rumbos no programados, algo que el autor permite «si es sólida la base».

Víctor Frías ha tardado unos tres años en concluir ‘La caricia del agua’, que se presentó, faltaría más, en El Molinillo, en el Museum Jorge Rando. El escritor ya está embarcado en dos próximas novelas, una de ellas «con la estructura prácticamente terminada, para empezar a teclear». Y como no tiene que transcurrir siempre en Madrid o París... estará ambientada en Málaga.