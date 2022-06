Urbanismo seguirá adelante con la venta de Repsol: "Estamos absolutamente convencidos de que cumplimos la ley"

La subasta de Repsol seguirá adelante pese al recurso contencioso administrativo interpuesto por la plataforma Bosque Urbano. Esa es la intención de la Gerencia de Urbanismo, que dará una audiencia de 10 días a las promotoras que participan en la subasta del suelo para informarles formalmente acerca del litigio judicial que se ha abierto y después convocar el concurso.

"Como nosotros entendemos que todo el procedimiento está concorde a ley, ¿Por qué vamos a parar? Hemos llevado esa propuesta proponiendo que se dé audiencia a los licitadores y se continúe porque estamos absolutamente convencidos de que nuestro procedimiento cumple los parámetros legales", insiste el concejal de Urbanismo, Raúl López, que ha dado unas pinceladas sobre los argumentos incluidos en el recurso de Bosque Urbano.

"Es una pastilla inscrita en el registro, derivada del Plan General del año 2011 y ellos lo que alegan es que la valoración [económica del suelo] provoca un deterioro municipal. Las valoraciones tienen una duración de seis meses, con lo que las de hace diez años no tienen por qué valer ahora. Ellos dicen que la valoración no coincide con la del año 2008, 2009, pero en esos años se vendían los terrenos a 3.000 euros el metro, no es el caso de ahora", insiste. La Gerencia de Urbanismo ya presentó sus alegaciones ayer ante los juzgados, tras recibir la notificación de que se había admitido a trámite el recurso el pasado 13 de junio.

En definitiva, es lo que ha aprobado el Consejo Rector de Urbanismo a través de un punto de urgencia incluido en el orden del día, apenas 24 horas después de que se paralizase -por segunda vez- la apertura del sobre económico y la presentación del informe técnico con la valoración de todas las ofertas, lo que suponía prácticamente la culminación del concurso público.

En ese punto, los consejeros se tenían que pronunciar en cuanto a dos opciones de respuesta, según lo trasladaba la mesa de contratación. Por un lado, se proponía dar audiencia a las promotoras con un plazo de diez días para informarles sobre el recurso interpuesto y las medidas cautelares solicitadas, con la oportunidad de que se pronuncien al respecto y, por otro lado, suspender el procedimiento de licitación hasta que haya una resolución del Juzgado Contencioso Administrativo nº4 de Málaga.

Desde el PSOE critican que no habían sido informados con antelación de la urgencia y que, además, se trataba de un punto sin precedentes, ya que nunca antes habían tenido que elegir entre dos opciones, sino posicionarse a favor o en contra, lo que ha motivado, según denuncia el concejal socialista, Mariano Ruiz, que la vicepresidencia eliminase la segunda opción, la de esperar a un pronunciamiento judicial. "Se han saltado la petición que hacía la mesa de contratación, esto no es serio".

En cualquier caso, el punto ha salido adelante con los votos del PP y Ciudadanos, además de la abstención del PSOE, que pedía la suspensión del acuerdo y llevarlo a un nuevo consejo, extraordinario si era necesario, "y con todas las explicaciones en firme".

"Los puntos de urgencia están para eso y yo antes de votar la urgencia lo he explicado, que era para no dilatar. Había dos opciones, o convocarlo de urgencia o posponerlo más adelante, pero para eso tenía que convocar otro consejo y todos han votado a favor de la urgencia", ha respondido Raúl López.