El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha lamentado "la pérdida de conectividad" de AVE entre Málaga y Madrid y ha informado este lunes de que se ha enviado una nueva carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la que se pide la "mejora urgente" y que se restablezcan al menos los servicios anteriores a la pandemia.

Salado ha insistido, no obstante, en que antes "ya eran insuficientes por el crecimiento que estaba teniendo Málaga, se tenían que haber aumentado esos servicios". Además, se reclama que los precios "vuelvan a ser competitivos con el avión y el vehículo privado".

"Está ocurriendo algo increíble, que el avión es ya más competitivo que el AVE, cuando siempre hemos sido vanguardia en ese servicio". "Los AVE de Málaga siempre van llenos, es rentable ese servicio para Renfe", ha insistido Salado, reclamando, de igual modo, al Gobierno que "se restituya la ultima línea de la noche, que es fundamental".

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Salado traslada a la ministra un "problema que está generando gran preocupación en nuestra provincia y en todo el sector turístico y empresarial de la Costa del Sol", incidiendo en la "grave pérdida de competitividad del AVE entre Málaga y Madrid, que se traduce en menos frecuencias, peores horarios y mayores precios para los billetes".

Salado, en rueda de prensa este lunes, ha lamentado que se lleva sufriendo esta situación "varios meses, sobre todo desde que empezó la pandemia". "Quiero creer que esto no se trata de un nuevo agravio lo que está ocurriendo con la provincia frente a otros destinos, pero lo parece porque ya es reiterativo".

En este punto, ha recordado que el pasado 12 de mayo la Diputación aprobó una moción pidiendo al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y también a Renfe "que restituya los servicios de AVE entre Málaga y Madrid que había antes de la pandemia". "Antes eran 14 por día y en estos momentos solo tenemos nueve lo que, a todas luces, es insuficiente".

Además, ha lamentado que "los precios se han encarecido notablemente, y los horarios han empeorado". Al respecto, ha dicho que "se ha eliminado el tren de última hora de la tarde noche entre ambas ciudades, cosa que no ocurre con otros destinos".

Salado ha advertido de que eso "supone un grave perjuicio, porque hay personas que tienen que pernoctar, van a trabajar, hacer negocios a Madrid, empresarios, y ese horario no le permiten volver a Málaga después de su trabajo y tienen que pernoctar en Madrid para coger el tren de primera hora del día siguiente; y eso es un perjuicio enorme para todos ellos".

"No entendemos que Málaga, la provincia que más población ha ganado en España en los dos últimos años, a la que más madrileños se están mudando para trabajar y para vivir, uno de los principales destinos turísticos de la península tenga muchos menos trenes de AVE con la capital que Madrid con Barcelona, Valencia o con Alicante".

Salado ha detallado que "tenemos nueve frecuencias diarias, frente a las 21 que tiene Barcelona, 17 Valencia, y, que además, estas dos ciudades tienen el servicio de bajo coste, tienen más trenes encima; y frente a 12 con Alicante, una ciudad prácticamente de la misma población y características que la ciudad de Málaga".

Así, ha insistido en que "perjudica enormemente a nuestra competitividad, y no solo al sector turístico, que también, si no a empresas y ciudadanos que van a hacer negocio a la ciudad de Málaga".

De hecho en la misiva, se insiste en que "no se trata sólo de que la Costa del Sol sea uno de los principales destinos turísticos de nuestro país y esté abierto los 365 días del año. Nuestra inquietud por esta degradación de la conectividad va más allá del impacto turístico, porque también supone un grave perjuicio a nuestra población, a nuestras empresas y a nuestra actividad económica".

De igual modo, se insiste también en la carta en la tendencia demográfica, "ante el importante crecimiento de las necesidades de movilidad entre la provincia de Málaga y la capital de España, gran nodo de transportes del país, nos resulta francamente incomprensible que desde la empresa pública Renfe se pongan a la cola las necesidades de mejora del servicio de AVE, se sigan restringiendo las frecuencias y se haya eliminado el último servicio nocturno, que tan útil resultaba a trabajadores y empresarios".

"Que el último tren AVE que sale de Madrid hacia Málaga sea el de las 19.35 horas obliga a pasar la noche en la capital a muchos viajeros que se desplazan entre ambas ciudades por motivos de trabajo. Basta una rápida comparativa de las conexiones AVE de Madrid con Barcelona, Valencia, Alicante o Sevilla en el portal web de Renfe para comprobar que este problema de falta de plazas, de flexibilidad horaria y de altos precios afecta especialmente a Málaga", se recuerda en la carta.

Por otro lado, ha recordado que, como ocurrió con el servicio de Cercanías y las cancelaciones de trenes, "Málaga no puede ser siempre la provincia perjudicada por Renfe ante sus carencias y problemas" y ha criticado que "siempre ocurre lo mismo, el agravio es para Málaga, entre otras cosas porque nuestras líneas son las más rentables y con mayor demanda del país".

"Nos preguntamos si hay detrás algún otro motivo oculto, algún motivo político para este castigo a Málaga", ha dicho, insistiendo en que "es urgente y muy importante corregirlo".

También en rueda de prensa ha recordado que en la anterior carta le pidió a la ministra que "se estudiara urgentemente la movilidad y el futuro del tren litoral, esa llegada a Marbella, Estepona; esa mejora del Cercanías a la zona de Álora, el interior de la provincia, que también la frecuencia se había disminuido; y la posibilidad de que se introdujese una nueva parada cerca del Caminito del Rey, que supone unos minutos y no supone nada de costes a Renfe".

Así, ha criticado que "obtuvimos la callada por respuesta, no hemos tenido respuesta a esa carta ni a la reunión que le pedimos y la reiteramos con más contenidos, no solo hablar del Cercanías, tren litoral, si no el perjuicio que se está produciendo a la provincia con la disminución de frecuencias y servicios AVE".

Salado ha esperado que la ministra sea "sensible, que nos reciba cuando antes y dé respuesta a este agravio a la provincia de Málaga".

Al respecto, en la misiva, además, se ruega que la ministra tenga "en consideración estas justas peticiones y desde Renfe se proceda a la pronta recuperación plena, en igualdad de condiciones con otros destinos, de la conectividad AVE entre Madrid y Málaga".

De igual modo, se mantiene "la oferta" que fue trasladada por carta hace casi un año, en septiembre de 2021, "para mantener una reunión de trabajo con los alcaldes, alcaldesas y agentes económicos y sociales de la Costa del Sol, al fin de abordar soluciones y proyectos para mejorar la movilidad y el transporte público en el litoral malagueño, que requiere de forma urgente la ampliación y modernización de su servicio de Cercanías y la llegada del tren a Marbella y Estepona, así como actuaciones importantes en su red viaria".

"Cuenta para ello con nuestra colaboración, desde la máxima lealtad institucional pero también desde nuestra obligación de defender los intereses de los malagueños", se insiste en la misiva.