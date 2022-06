«Los sindicatos y los empresarios no pueden hablar por toda la sociedad»

Enrique Vega (Málaga, 1972), antiguo legionario destinado en la Guerra de Bosnia, capataz de innumerables tronos de la Semana Santa de Málaga, criminólogo, experto en seguridad informática y empresario en el ámbito de la seguridad, desde 2004 está al frente de Central Ciudadana.

¿De dónde le viene la querencia por el asociacionismo?

Mi padre, Enrique Vega, constituyó dos asociaciones importantes hoy en Málaga: Amalajer (Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación) y Amar (Asociación Malagueña de Alcohólicos Rehabilitados) y llegó a presidente nacional de todo ese movimiento. Aunque no es un tema del que me hubiese interesado nunca, con el tiempo me di cuenta de que eso era un ‘piloto encendido’ en mi subconsciente: el ver que había otro mundo asociativo paralelo en el que había muchas cosas por hacer. Ya estaba en cofradías, en el 96 entré en la Peña El Sombrero y en el 2003 salí de presidente.

En ese año se inaugura la sede de Central Ciudadana en Málaga.

Pepe Jorquera fue su propulsor, se trajo una idea de Valencia que nosotros seguimos manteniendo: el tercer agente social. Me ofrecieron la presidencia en 2004, cuando paso de presidente de la Peña El Sombrero a estar al frente de Central Ciudadana. Tenía una inquietud social y quería dedicarle una parte de mi vida. Desde 2010 Central Ciudadana es una federación autónoma. Aunque somos federación andaluza, realmente estamos circunscritos a la provincia de Málaga, aunque tenemos enlaces muy buenos en otras provincias.

¿Cuántos asociaciones tiene Central Ciudadana?

Ahora mismo hay 128 de todo tipo y ahí es donde está nuestra fortaleza. Nosotros entendemos que los sindicatos y los empresarios no pueden estar hablando por toda la sociedad. Aunque sea una utopía, entendemos que debe constituirse el tercer agente social. Si todos los colectivos sociales nos paráramos a la vez en España, habría un verdadero caos en la administración.

¿Quién puede entrar en Central Ciudadana?

Cualquier colectivo que entre en la ley de asociaciones y tenga sus estatutos reglados e incluso personas si quisieran. Y tenemos una particularidad: no cobramos cuota a nadie. Como además esto es todo ayudas y parabienes, crecemos exponencialmente. Con 128 asociaciones somos la federación más numerosa de Málaga de cualquier tipo y tenemos la sede más pequeña y menos preparada (en el Camino de los Castillejos) que cualquier otra federación, cuando hay federaciones con edificios completos sin capacidad para darle uso. Por eso, de forma cada vez más beligerante le estoy pidiendo al Ayuntamiento que esto lo tiene que solucionar porque estamos dando un servicio a los colectivos que no los da nadie en España.

¿Qué tipo de servicio?

El asesoramiento y tutelaje administrativo en todas las cuestiones. Si tienes una inquietud asociativa te sentamos, te hacemos tu acta fundacional, los estatutos, orientamos tu objeto, te hacemos el libro de socios, el de actas y contabilidad y te ponemos en marcha y a partir de ahí tenemos otro servicio si tienes problemas asociativos. Hemos hecho incluso de mediadores en asambleas. Ahora mismo en cuestiones asociativas somos los más preparados. No hay casi ningún abogado que esté preparado en eso y suele ocurrir casi al revés: a los abogados los apoyamos en cuestiones asociativas para que entren en esa línea. Aparte, hay otra cuestión donde está nuestro fuerte: ahora mismo el Ayuntamiento de Málaga nos deriva personas para que le pongamos al día en materia de subvenciones y ese es el pulmón financiero de los colectivos en este momento. Nosotros por tanto no competimos con los colectivos sino que somos un apoyo para ellos.

¿Cómo está la salud del asociacionismo en Málaga?

Hay una paradoja interesantísima: la salud está creciendo pero porque los colectivos están disminuyendo. Hay colectivos que desgraciadamente con la pandemia han desaparecido y los que realmente están permaneciendo están demostrando que son fuertes porque han sobrevivido a una situación muy complicada; han sabido adaptarse a los nuevos retos y convertirse en asociaciones generales solidarias que organizan talleres, certámenes, movimientos solidarios y eso es bueno. Ya no hacen lo mismo que hace 30 años. Con las peñas y las asociaciones de vecinos también está pasando. Las administraciones están solucionando problemas, por ejemplo urbanísticos, a mucha más velocidad y las asociaciones de vecinos se están quedando sin su fortaleza: la demanda vecinal; como eso ha disminuido han entrado en otro ámbito de cosas y lo están haciendo muy bien.

¿Funciona la participación ciudadana en Málaga?

La administración no se cree la fuerza que tienen los colectivos sociales porque estos tampoco. Ahora mismo no tenemos ese líder general capaz de unificar toda esa fuerza y hacerle ver a la administración que tiene un problema si no atiende a la ciudadanía. Es verdad que cuando hace 15 años salieron los presupuestos participativos fue una novedad afortunada en Málaga pero ha pasado el tiempo y se han quedado pequeños y en muchos casos decorativos. El Ayuntamiento, en participación, está bastante avanzado y creo que escucha bastante, pero no suficiente porque llevamos demandándole hace tiempo que las herramientas de participación hay que cambiarlas. Tenemos los consejos y los plenos y al final terminan yendo las tres mismas personas con las tres mismas reivindicaciones.