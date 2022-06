El 24 de febrero de 2022, el mundo sufrió un giro inesperado cuando Putin dio luz verde a una operación militar para invadir Ucrania. Desde entonces, el asedio, los bombardeos y la inhumanidad son una constante en diferentes ciudades ucranianas provocando que millones de familias tengan que huir de sus hogares para no terminar sepultados por los daños de la guerra. Sin embargo, a pesar de que este conflicto está dejando heridas bastantes visibles e invisibles en la población ucraniana, también ha conseguido levantar una marea de solidaridad azul y amarilla por numerosos países y ciudades, entre los que se encuentra Málaga.

El Ayuntamiento, el Consulado de Ucrania en Málaga, numerosas organizaciones e instituciones malagueñas se pusieron en marcha para dar asilo, entregar ayudas sanitarias y alimenticias y ofrecer una nueva oportunidad a los refugiados de la guerra. Y la Universidad de Málaga no iba a ser menos.

De hecho, el vicerrector de Proyección Estratégica, Gaspar Garrote, y la propia Universidad han condenado firmemente la invasión al estado de Ucrania, ya que es «una agresión injustificable, de enorme gravedad y que supone una violación del derecho fundamental». Además, han pedido «el cese inmediato de los ataques a un país soberano y trasladamos toda nuestra solidaridad al pueblo ucraniano que está sometido a una enorme crueldad, y de forma muy especial a los integrantes de la comunidad universitaria, con las que nos unen unos fuertes lazo de amistad».

Por eso, tras las primeras semanas de conflicto, la Universidad de Málaga decidió establecer un espacio de esperanza y apoyo en su página oficial denominado ‘UMA con Ucrania’. Este apartado, además de mostrar información sobre lo sucedido, presenta las medidas puestas en marcha por la institución, así como da a conocer las vías de colaboración desde Málaga con el pueblo ucraniano. La iniciativa, tal como reconoce Garrote, surgió de una propuesta de apoyo del conjunto de universidades españolas a las universidades ucranianas, a las que la Universidad de Málaga decidió unirse «con sus propias medidas».

Cursos de español gratuitos

Una de las medidas ofrecidas, desde el mes de abril, son las clases de español gratuitas. El Centro Internacional de Español de la Universidad de Málaga, gestionado por su Fundación General (Fguma), ha desarrollado clases de español para un total de 75 refugiado ucranianos.

Esta acción no será una ayuda puntual, dado que cada mes, incluyendo los meses de verano, se abrirán 30 nuevas plazas para que los jóvenes refugiados puedan seguir estudiando español y así mejorar su integración en su nuevo ámbito de acogida, asegura el vicerrector de Proyección Estratégica, Gaspar Garrote.

«Las clases de español son una responsabilidad con la que los estudiantes salen bastante contentos. Durante unas horas al día están pensando en sus estudios, aprendiendo español y se olvidan, por un instante, de esa preocupación que los acompaña permanentemente», manifiesta el vicerrector, a lo que añade que también han servido «para integrarse adecuadamente con el resto de los compañeros y el profesorado».

Los alumnos tienen las clases de español los lunes y miércoles, dos horas cada día. El nivel de las clases es de A1, en grupos de 15 personas. El objetivo de estos grupos reducidos es poder trabajar más a fondo los contenidos gramaticales básicos y contenidos léxicos de uso cotidiano.

Recogida de materiales

Málaga está viviendo una avalancha de solidaridad. Por eso, la UMA, junto a la asociación Maydan Málaga, han habilitado en el polideportivo de la universidad un nuevo punto de recogida de materiales y donaciones de la ciudadanía malagueña a la población ucraniana.

Especialmente se necesitan medicamentos, alimentos y productos imprescindibles. En cuanto a los medicamentos: vendas, yodo, pomadas analgésicas, antibióticos, ortopedia, para la higiene femenina, parches para cortar hemorragias, etc. De alimentos, es necesario la comida no perecedera, productos enlatados, alimentos para bebes, barritas energéticas, entre otros alimentos. También son imprescindibles productos como linternas, ropa, sacos de dormir, colchones, productos de limpiezas, herramientas, pilas, etc.

«Tras contar con grandes cantidades de materiales, la asociación los clasifica y envía gran parte a su país y a los países donde se encuentran los refugiados, y el otro 10% se queda en Málaga para las familias que están en casas de acogida o con familiares ucranianos», puntualiza Garrote.

Todo el mundo puede colaborar de 11.00 a 16.00 y de 19.00 a 21.00 horas de lunes y jueves y los fines de semana de 11.00 a 21.00 horas.

Universitarios ucranianos

Una de las medidas puestas en marcha es la posibilidad de ofrecer a los solicitantes de protección internacional o condición de refugiado una matrícula extraoficial en la Universidad de Málaga. Los ucranianos que la hayan solicitado o vayan a solicitarla para el curso que viene «tienen la posibilidad de ser admitidos en los títulos o los grados de la universidad de Málaga mediante una serie de documentación que se les pide y configura en la página web», explica Garrote.

«Hasta el momento, solo hay tres estudiantes matriculados, pero como la medida es, sobre todo, para el curso que viene contaremos con mayor número de refugiados», detalla el vicerrector.

Estos tres jóvenes estudiantes ucranianos se quedaron tras realizar la movilidad internacional en Málaga. El primero de ellos estudió en Málaga el primer cuatrimestre y tenía que volver a su país a finales de febrero, pero viendo la situación prebélica de aquellos momentos solicitó a la UMA poder quedarse en la ciudad.

Los otros dos jóvenes llegaron a finales de febrero a Málaga, en el marco del programa de movilidad internacional Erasmus+ KA107. A uno de ellos se le terminó la beca Erasmus y la UMA le ha facilitado una ayuda económica para que pueda continuar en Málaga el tiempo que sea necesario.

Investigadores de Ucrania

En cuanto a profesores e investigadores, la UMA ya cuenta con siete solicitudes de investigadores de universidades ucranianas que han pedido incorporarse a un curso de investigación o a departamentos de la Universidad de Málaga, y algunas de esas solicitudes ya han sido tramitadas a los correspondientes apoyos.

«Ya contamos con algunos investigadores e investigadoras en nuestro centro como Olga Sovgiria, profesora de Derecho Fundamental en la Universidad de Kiev. Pero al igual que con los estudiantes, el número aumentará para el curso que viene», asegura Gaspar Garrote.

Ayuda humanitaria y donaciones

Además de alimentos, herramientas y medicinas, la UMA es consciente de que el pueblo ucraniano también necesita ayuda económica y donaciones para poder seguir estudiando, trabajando o, incluso, para sobrevivir.

Por eso, otra de las medidas es ofrecer las páginas web de las principales ONG para realizar donaciones económicas. «Con estas donaciones se prevé cubrir las necesidades de transporte, por ejemplo, si hay que enviar o mover cargamento a Ucrania o a los pueblos de alrededor, o mover a las personas a un refugio más seguro; también aquellas medicinas que no se pueden adquirir en una farmacia corriente», indica el vicerrector.

En este apartado también se da la posibilidad de ofrecer asilo a los refugiados y se muestra la posibilidad de dar clases de español o actuar como intérprete con el objetivo de «facilitar y mejorar la estancia lo máximo posible», añade.

Recuerdo al pueblo ucraniano

La sexta medida impulsada por la UMA está enfocada a informar y difundir noticias, es decir, la propia universidad intenta ayudar a los refugiados difundiendo noticias, mensajes sobre la situación y las acciones que la comunidad ucraniana situada en Málaga está desarrollando para apoyar a sus compatriotas.

Además, ofrece puntos de información, de forma presencial en la Oficina de Turismo de la plaza de la Marina y de forma virtual en la página web ‘Málaga solidaria con Ucrania’, para que los ucranianos puedan informarse de cualquier acción.

Por otra parte, desde abril, la Universidad de Málaga invita a la comunidad universitaria a participar en los eventos de solidaridad con Ucrania convocados en Málaga por la Asociación Maydan.

Concentraciones

Desde el mes de mayo, la organización desarrolla concentraciones en los coches, saliendo de Málaga Carrefour los Patios y desde San Pedro de Alcántara.

En todos los coches es obligatorio llevar las imágenes de las ciudades ucranianas, de los vecinos y familiares ucranianos. El objetivo es «mostrar las realidades que estamos sufriendo por la guerra, con el propósito de que la gente no se olvide que en el corazón de Europa a diario está muriendo mucha gente. El gran problema es que la gente se ha acostumbrado y ya está cansada de la guerra. Ahora solo se habla del hambre y del precio de la gasolina», concluyen desde Maydan.