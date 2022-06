Médicos jubilados atienden más de 6.000 videoconsultas durante la pandemia

La crisis sanitaria del Covid-19 puso en valor el papel fundamental de médicos, enfermeros y demás sanitarios. Ellos estuvieron desde el inicio de la pandemia en primera línea, haciendo frente a un desconocido virus que se cobraba a diario la vida de cientos de personas. Fueron ellos quienes pusieron entonces su vocación y saber médico al servicio de sus pacientes. Algunos, además, lo siguieron haciendo pese a estar ya jubilados.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 puso en marcha durante la pandemia un programa de videoconsultas en el que participaron 47 médicos jubilados. Desde abril de 2020 y hasta octubre de 2021, este recibió un total de 8.713 solicitudes de citas y los facultativos atendieron más de 6.000 videoconsultas. "Este programa constituyó un gran apoyo para la gestión de la pandemia. Estos profesionales se convirtieron en la esperanza y la luz de todos los pacientes que llamaban requiriendo una solución a sus problemas", señala Fernando Ayuso, director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

El 16 de marzo de 2020, recuerda el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga (COM), Pedro Navarro, se organizó una bolsa de médicos colaboradores "que salió desde dentro, fueron los propios médicos, sobre todo jubilados, los que se pusieron en contacto con nosotros para ver qué podían hacer". El Colegio de Málaga fue el que más voluntarios recibió, con más de 500 personas que prestaron sus servicios de forma altruista. En este contexto, en colaboración con el COM y la UMA, el 061 desarrolló la iniciativa de videoconsultas para ayudar a afrontar la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.

Para ella fueron seleccionados casi medio centenar de médicos colegiados que aconsejaron durante estos meses a personas con sintomatología Covid mediante videollamadas a través de la App de Salud Responde. De forma completamente voluntaria y altruista, los sanitarios estuvieron atendiendo demandas todos los días, incluidos festivos y fines de semana, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Ahora, el 061, el Colegio oficial de Médicos y la Universidad de Málaga reconocen esta importante labor. "Queremos reconocer a estos compañeros porque hicieron un trabajo digno de admiración. Muchos de ellos, incluso, colaboraron después en los vacunódromos y en el seguimiento que se le hizo a los enfermos Covid", traslada Navarro.

Este sistema abarcó a personas de toda Andalucía y puso a su disposición la oportunidad de comunicarse con estos médicos voluntarios. Ellos han orientado y aconsejado a los pacientes que lo han solicitado sobre los pasos a seguir en aquellos casos de personas consideradas de riesgo y que presentaban una sintomatología moderada. En este sentido, un total de 63 pacientes fueron derivados al 061, mientras que 138 personas fueron trasladadas a las Urgencias hospitalarias. Al resto de usuarios, por su parte, se les recomendó acudir a Atención Primaria o su consulta quedó resuelta con consejo sanitario. Los pacientes permanecían conectados a estas videollamadas durante unos ocho minutos de media.

"No es una llamada fría, estás viendo la cara del facultativo. Orgullo de Colegio y mío personal por la actitud de trabajo, solidaridad, cariño y respeto que han tenido estos médicos a la hora de enfrentarse a estos momentos tan duros", resalta Pedro Navarro. El programa de videoconsultas del 061 se cerró el pasado mes de octubre, "cuando la segunda dosis de la vacuna ya estaba disponible y el número de solicitudes era de una o dos al día", explica Fernando Ayuso. El director gerente del 061 afirma, no obstante, que esta iniciativa "no debe terminar, debemos continuarla para otros programas y actividades porque estoy seguro de que muchos de ellos repetirían".

Al acto de entrega de estos reconocimientos asistieron también el delegado territorial de Salud y Familias, Carlos Bautista, y el decano de la Facultad de Medicina, Pablo Lara. Ambos aprovecharon la ocasión para felicitar y resaltar la honorable labor de estos facultativos. "Esta iniciativa pudo dar salida a la demanda de todos aquellos profesionales que querían ayudar y que por edad o por patología no podían estar en primera línea", señala el delegado de Salud. Pablo Lara, por su parte, ensalza la actitud de todos estos profesionales, "que no habéis perdido la oportunidad de seguir colaborando y habéis hecho una labor encomiable".