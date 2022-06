Un mes de julio de golf solidario para cuatro ONG

Con cada golpe no sólo estarán más cerca del ansiado hoyo 18, también lo estarán unos proyectos solidarios más que palpables de cuatro esforzadas y reconocidas ONG de Málaga.

Se trata de una nueva edición de ‘Green Solidario’, cuatro torneos de golf que se jugarán a lo largo de cuatro sábados del mes de julio, organizados por el Real Guadalhorce Club de Golf y cada uno de ellos a beneficio de una ONG: FMAEC (9 de julio), Nuevo Futuro (16 de julio), Asociación Española Contra el Cáncer (23 de julio) y Fundación Vicente Ferrer(30 de julio).

Además, habrá un bono especial para jugar las cuatro competiciones (90 euros para los socios del club y 40 para los no socios) y otro bono de tres torneos (75 euros, socios; 125 para los no socios). Y el torneo individual: 30 euros los socios y 50 los no socios.

FMAEC: ayuda a enfermos de cáncer

La recaudación íntegra, por cierto, irá destinada a los proyectos o fines de cada ONG. En el caso de FMAEC, para seguir con su labor de atención, incluida la psicológica, a enfermos de cáncer y familiares.

«El 60 por ciento de la financiación proviene de los eventos que organizamos», cuenta el presidente Jose Aldecoa, que subraya el papel de las voluntarias del Hospital Clínico, que este mes han vuelto tras dos años y medio de parón por la pandemia. «Muchas de las voluntarias han pasado la enfermedad y hablan el mismo idioma con los pacientes», destaca.

Nuevo Futuro: pisos de acogida para menores

La veterana ONG Nuevo Futuro destinará lo recaudado «al mantenimiento de nuestros pisos de acogida, de los que tenemos seis entre Málaga capital y provincia, ahora mismo con 47 niños», cuenta a La Opinión Ángela Fontana, presidenta de la ONG.

Como detalla, en los pisos viven niños derivados por la Junta de Andalucía porque, por ejemplo, les han retirado la custodia a los padres por malos tratos. «Funcionan como casas normales e intentamos que sean lo más parecido a una familia», explica la presidenta, que señala que a cargo de cada casa «tenemos un equipazo con educadores, psicólogos y trabajadores sociales».

Para Ángela Fontana una de las mayores satisfacciones cuando estos niños dejan la casa -en ocasiones tras 10 o 12 años- es comprobar cómo han salido adelante en la vida «y se rompe el nudo del niño maltratado que se convierte en maltratador».

AECC: pisos para enfermos de cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Málaga tiene previsto destinar lo obtenido en el torneo a sus pisos para enfermos de cáncer. «Hay personas que vienen de Ronda, Sevilla, Almería que reciben tratamiento en Málaga y les cedemos el piso de forma gratuita todo el tiempo que dure ese tratamiento», detalla Pedro González, gerente de la asociación.

En la actualidad la AECC tiene diez pisos para adultos -de ellos, uno para personas trasplantadas - así como dos pisos para niños con cáncer, uno de ellos muy especial «porque por dentro está decorado como si fuera una nave espacial y los niños están muy ilusionados», subraya.

Fundación Vicente Ferrer: Formar 135 enfermeras

El antiguo jesuita Vicente Ferrer se volcó con la India y su huella pervive medio siglo después en el estado más olvidado de esa nación. El malagueño Christian Jongeneel, vinculado a la Fundación Vicente Ferrer desde hace casi 15 años, explica que la recaudación del torneo se empleará «para financiar la formación de 135 chicas en enfermería en el primer hospital que abrió Vicente, el de Bathalapalli, que ya es un hospital universitario».

Green Solidario

Entre las novedades de este año, el 9 de julio habrá un torneo para principiantes en el campo de pares tres.

Inscripciones a través del Real Guadalhorce Club de Golf en su web y en el teléfono 952 17 93 68 y el mismo, terminado en 78.