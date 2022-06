Más de la mitad de casos de viruela del mono en Andalucía están en Málaga

Málaga aglutina más de la mitad de los casos de viruela del mono detectados en Andalucía. De los 99 positivos notificados en todo el territorio andaluz, la provincia registra 58 casos activos. El aumento de contagios preocupa al Colegio de Médicos de Málaga, desde donde trasladan un mensaje de prudencia a toda la población.

"Es una postura de responsabilidad sanitaria. Estamos preocupados, es una enfermedad desconocida porque la viruela humana está mundialmente erradicada. Este virus es de la misma familia aunque no es el mismo. Y tampoco lo transmite el mono, parece ser que el reservorio son los roedores", explica el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga (COM), Pedro Navarro.

En menos de dos semanas, los casos activos de viruela del mono se han duplicado en la provincia. Málaga sigue siendo la que más positivos notifica de toda Andalucía. Las demás provincias apenas superan la decena de contagios: Granada, 18 casos; Sevilla, 11 casos; Cádiz, 6 casos; Jaén, 4 casos y Córdoba, 2 casos.

A pesar de estos datos, el presidente del COM llama a la calma: "No debemos alarmarnos. Es una enfermedad que no tiene tratamiento, como la mayoría de enfermedades víricas, y no suele estar dando hospitalizaciones. Se recomienda el aislamiento del paciente para que no contagie. Lo más importante es un diagnóstico rápido con PCR, para confirmar que se trata del virus y aislar a esa persona para que no lo propague".

En Andalucía, 20 casos continúan bajo investigación y 79 han sido descartados. Ante este escenario, Pedro Navarro explica que "se está hablando de las vacunas de la viruela humana. Los comités de expertos ya nos dirán, dependiendo de la evolución. Lo importante ahora es la prudencia, el diagnóstico precoz, aislamiento y medidas preventivas".