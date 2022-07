Eduardo Ruiz Vegas habla de sus primeros meses al frente del Colegio de Graduados Sociales, al que pretende modernizar, sobre todo en su funcionamiento interno. Otro de sus objetivos pasa por dar a conocer a la sociedad las funciones que realizan.

¿Cómo hay que afrontar los retos que el cambiante panorama laboral les exige como profesionales?

Siguiendo día a día, minuto a minuto casi, todas las novedades que se producen en normativas, y analizándolas sobre todo con la Facultad y con nuestro Consejo General. No es tarea fácil porque el volumen de cambios es muy amplio. Además tenemos una comunicación con todos nuestros colegiados a través de un boletín que se publica todos los días y que recoge las nuevas disposiciones, opiniones, informes, etc. También usamos mucho las RRSS internas y externas para llevar a cabo esta función.

¿Se van solucionando las cuestiones pendientes con las administraciones públicas provocadas por la pandemia?

Se va mejorando muy lentamente porque cada administración va al ritmo que le permiten sus recursos, medios y capacidades. Con el personal de la administración solemos estar en sintonía pero el gran problema, insisto, es la falta de medios. No es un problema de voluntad. Ahora hay una apuesta muy fuerte por los medios telemáticos pero éstos no pueden suplir al antiguo servicio que se ofrecía antes de la pandemia. En muchos casos están desbordados. No todo se puede suplir con la sede electrónica.

¿Cómo se moderniza la profesión de Graduado Social desde el colegio?

Llevamos tiempo ya con esa modernización. Desde que se creó el sistema RED de la TGSS llevamos usando las nuevas tecnología por norma general en nuestra labor como graduados. El colegio tiene el reto de asumir la modernización interna y estar revisando de forma permanente nuestros procedimientos internos para que el colegiado tenga todas las facilidades. Estamos intentando mejorar la información interna. Ahora estamos acometiendo la reforma integral de la página web, que deja de ser una página de visita para convertirse en una página de gestión.

¿Sigue siendo necesario explicar a la sociedad los cometidos de los graduados?

Sin duda y lo tenemos claro. Tenemos déficit de imagen porque somos una profesión que tiene espacios comunes con otras profesiones más antiguas que la nuestra y eso genera confusión. Tenemos que mejorar la imagen, intentar ofrecer un mayor calado (medios, sociedad, etc). Mucha gente recurre todos los días a nuetros servicios y sin embargo somos muy poco conocidos y ese es uno de nuestros grandes retos y tenemos que trabajar por ello.

¿Cómo definiría las relaciones del Colegio con la Facultad?

Magnífica. Han ido mejorando con los años. Tenemos muchos compañeros y compañeras que están dando ya clase en la Facultad. La vinculación Colegio-Facultad es cada vez más fuerte con los departamentos de RRHH y de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Tenemos un aula práctica, que es un proyecto nuestro que lleva 12 años y en el que impartimos clases con los alumnos que ya han terminado o de los últimos cursos, que son eminentemente prácticos para que se vayan familiarizando con el trabajo y las tareas que van a desempeñar en el desarrollo de su profesión, además colaboramos en la elaboración del Plan de Estudios, en los másteres, etc.