El futuro empresarial y digital de España se encuentra en Málaga. Así lo están decidiendo grandes multinacionales como Google, Amazon y Vodafone quienes recientemente han abierto sedes en la ciudad del sol o tienen planificado hacerlo en los próximos años. La ciudad lleva mucho tiempo experimentando una evolución cultural y económica que está beneficiando enormemente al tejido empresarial malagueño. Teniendo en cuenta las necesidades del nuevo ‘Silicon Valley español’, ESESA IMF ofrece un portfolio de titulaciones adaptado a la transformación digital de los sectores y a las necesidades de las empresas del futuro, para dotar a sus estudiantes de los conocimientos necesarios para su éxito en el mundo laboral. Charlamos con Conrado Briceño, CEO de IMF Smart Education, entidad a la que pertenece ESESA IMF, para ver por qué uno de los futuros más brillantes está en Málaga y qué es lo que buscan las empresas de hoy en los profesionales del futuro.

¿Por qué desde IMF Smart Education decidieron expandirse a Málaga en 2018?

Málaga lleva años en pleno proceso de desarrollo para convertirse en la ciudad moderna e innovadora que es hoy. No se puede negar que su clima, la gente tan hospitalaria y su accesibilidad hayan atraído a grandes multinacionales para establecer sedes en la ciudad y expandir así su negocio. La ciudad se ha convertido en uno de los ejes de la digitalización en España.

Viendo que la digitalización es el futuro de las empresas, en 2018, desde IMF Smart Education decidimos expandirnos a la ciudad de Málaga de la mano de ESESA, y así poner en marcha nuevos programas del sector tecnológico como Big Data, Innovación y Marketing Digital. En IMF lo digital siempre ha sido nuestra prioridad, por eso, vimos que estratégicamente debíamos estar involucrados en el crecimiento de la ‘Silicon Valley española’ formando a los profesionales futuro que las empresas necesitan.

La digitalización está suponiendo un antes y después en el mercado laboral, ¿qué tipo de profesionales están demandando las multinacionales?

La digitalización de las empresas era algo que iba a llegar tarde o temprano. La crisis sanitaria que hemos sufrido este tiempo solo ha hecho que este proceso se adelante varios años y que las empresas hayan tenido que adelantar sus planes de implementación u obligarlas a poner uno en marcha. Debido a este cambio, las empresas están demandando perfiles que hace 10 años no sabíamos ni que existían. Actualmente, existe tanta demanda para profesionales en ciberseguridad o análisis de datos que no hay suficientes profesionales en el mercado para cubrirlas. Desde ESESA IMF buscamos capacitar a las personas para desarrollar todo su potencial, a través de la formación en las competencias y habilidades que está demandando la transformación digital. La digitalización se encuentra presente en el centro de toda nuestra oferta formativa, dando a nuestros estudiantes el conocimiento necesario para desenvolverse con facilidad en este mundo digital. Y para conocer esas demandas empresariales, en ESESA IMF nos hemos aliado con empresas líderes en sus sectores como Deloitte, Indra o Great Place To Work. En conjunto identificamos los puestos más demandados y adaptamos nuestra oferta formativa para darles respuesta.

¿Qué puede ofrecer Málaga a aquellas personas interesadas en formarse?

Además de los atractivos que la ciudad ya tiene por su localización, gente y clima, Málaga es una de las ciudades del futuro en España. No lo digo yo, sino todas las empresas que están decidiendo abrir sus sedes en España. La digitalización está en el centro de la evolución de la ciudad, y como hemos visto la digitalización es sinónimo de futuro y éxito. Estudiar en la ciudad de Málaga significa que alumnos se encuentran en el centro de la digitalización en nuestro país. En ESESA IMF conocemos de primera mano las necesidades de las empresas y adaptamos nuestros programas formativos para dotar a nuestros estudiantes de los conocimientos necesarios para su desarrollo profesional. De esta manera, cuentan con la ventaja de conocer de primera mano lo que las empresas están buscando en sus empleados y son capaces de desarrollar estas capacidades mucho antes. Además, al estudiar la ciudad, empiezan a construir su red de networking en uno de los ámbitos más digitales en España, que será clave para el desarrollo de su futuro profesional. En ESESA tenemos más de 100 convenios suscritos con entidades de la ciudad para que, a través de acciones conjuntas, de beneficios a colectivos y de formación especializada, podamos contribuir al crecimiento económico y empresarial de nuestra provincia, así como para mejorar la empleabilidad de los jóvenes malagueños.

¿Qué habilidades debe tener un buen directivo en la era de la digitalización?

En un entorno cada vez más competitivo, el éxito de un directivo radica en conjugar la especialización de su área de conocimiento con una visión global e internacional de su empresa. La gran mayoría de las empresas se encuentran en un entorno empresarial globalizado y digital, que requiere de profesionales altamente preparados que aúnan esa versatilidad con la visión crítica y analítica necesaria para la adecuada toma de decisiones dentro de la organización, al igual que conocimientos profesionales sobre procesos digitales. Es importante que los directivos del futuro comprendan todas las áreas funcionales de una organización, conozcan en profundidad las variables más significativas para la toma de decisiones, funcionamiento y organización de los recursos disponibles en cualquier tipo de estructura, cuál es su implicación en los estados económicos y financieros de la empresa, así como la mejora de sus habilidades profesionales y personales para la consecución de objetivos. La tecnología no es nada sin las personas, que deben aprovechar la transformación digital para crear oportunidades empresariales, sociales y personales. Conscientes de ello, desde ESESA IMF y en colaboración con La Casa Amarilla y Creative Token World hemos lanzado ‘Humaniza lo Digital’, un espacio artístico donde 6 artistas emergentes vinculados a Málaga nos invitan a reflexionar sobre cómo utilizar la tecnología para construir un futuro digital más humano. Se trata de la primera muestra de arte digital NFT de la ciudad, que los ciudadanos de Málaga también pueden disfrutar en los rincones más conocidos de la capital.

Teniendo en cuenta la evolución digital de la ciudad, ¿qué conocimientos han tenido que incorporar a los planes de estudios para adaptarse a la demanda de empleo?

Gracias a nuestra experiencia digital y previendo el impacto que tendría la digitalización en Málaga, desde IMF Smart Education buscamos impulsar esta modalidad en ESESA y poner en marcha nuevos programas del sector tecnológico como Big Data, Innovación, Marketing Digital, Business Intelligence o Ciberseguridad.Igualmente, el resto de nuestra oferta formativa ha sido adaptada a las necesidades digitales que las empresas demandan hoy en día y está basada en una metodología teórico – práctica donde nuestros estudiantes desarrollan los conocimientos mínimos para desenvolverse en el entorno actual de digitalización. Todos los alumnos que cursan uno de nuestros másters se encuentran familiarizados con el software y los programas que utilizan en su sector.