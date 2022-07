El Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, empresa perteneciente al Área de Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones, inicia el próximo 1 de julio una nueva campaña en el aeropuerto Pablo Ruiz Picasso para promocionar la imagen de la ciudad como destino para invertir y dar a conocer la Oficina del Inversor.

La campaña permanecerá activa hasta el 15 de octubre en las diferentes zonas de tránsito de viajeros del recinto aeroportuario.

La concejala de Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones, Rosa Sánchez, ha indicado que “el objetivo de la campaña es reforzar la imagen de la ciudad como motor económico de Andalucía y ciudad referente en creación empleo, generación de riqueza y actividad empresarial”.

Con este fin, la campaña se localiza en los puntos estratégicos a lo largo del tránsito de pasajeros, desde la entrada a la terminal hasta la salida del aeropuerto.

La Oficina del Inversor, cuya labor es atraer empresas internacionales que generan nuevos puestos de trabajo y contribuir a la recuperación económica, pretende con esta acción promocional aprovechar la presencia de empresarios e inversores que se desplazan en avión a la Costa del Sol.

La campaña consta de un spot que se proyecta en el circuito de pantallas digitales del aeropuerto. Dicho circuito lo forman dos pantallas de gran formato ubicadas en entrada y salida de ‘Sala de llegadas’ y 18 pantallas full HD de 75 pulgadas instaladas en las cintas de recogida de maletas.

El vídeo tiene una duración breve a fin de que puedan verlo en su totalidad los viajeros que avanzan por el pasillo que comunica la recogida de equipajes con la salida. La proyección incluye imágenes de la ciudad, acompañadas por el eslogan ‘Málaga, the best home office in Europe’.

Previsiones

En cuanto a datos de pasajeros el último dato de tráfico publicado por Aena es de abril de 2022 en el que el aeropuerto de Málaga registró 1.669.066 pasajeros, un tráfico muy parecido a abril de 2019 que entonces fue de 1.827.586 pasajeros.

Las previsiones a corto plazo también son alentadoras. Durante la campaña, que entra en vigor el 1 de julio hasta el 15 de octubre de 2022, se prevé un tráfico de pasajeros muy parecido al registrado entre el 1 de julio hasta el 15 de octubre de 2019. Esto es 7.397.902 de pasajeros, es decir, el impacto de la campaña sería de 3.698.951 de pasajeros, que corresponde a la mitad del tráfico total del aeropuerto (pasajeros de llegadas).