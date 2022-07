Isabel Losada, barcelonesa de nacimiento que lleva viviendo en Málaga desde hace 14 años, ha conseguido cautivar al público del concurso de Cuatro Alta tensión durante 38 programas. Isabel asegura que no esperaba estar tanto tiempo en el concurso. "Pensaba que estaría unos cuantos días y ya me eliminarían. Ahora soy la sexta persona que más ha aguantado en el programa", afirma.

Las andanzas de Isabel por los concursos televisivos no empezaron con Alta tensión. Hace poco tiempo participó en Atrapame si puedes en Canal Sur. "A mi me gusta presentarme a los concursos. Yo voy a pasármelo bien porque no tengo sentido del ridículo y disfruto un montón aunque no me lleve dinero", apunta.

Además de su pasión por los concursos televisivos, Isabel tenía otro objetivo en mente cuando se presentó a Alta tensión. La concursante es nadadora en categoría máster y siempre ha tenido el gran sueño de bordear la isla de Manhattan a nado. "Por eso también me apunté al programa. Con lo que llevo ganado hasta el momento me puedo permitir cumplir esa ilusión que tenía", asegura.

La concursante desvela el secreto de cómo se prepara para afrontar cada programa. Isabel cuenta que hace listas de diferentes temas: "Ahora mismo cuando veo cualquier cosa veo una posible lista que puedo hacer. Voy estudiando de esta manera", detalla.

Tras todos los programas, Isabel afirma que ganar el bote es muy complicado. Aunque su objetivo inicial era ganar dinero para cumplir su sueño de nadar alrededor de la isla de Manhattan, ahora su objetivo se ha vuelto más ambicioso. La concursante quiere intentar hacerse con el bote.

Isabel destaca el buen ambiente que se respira en el programa. "Hay muy buen rollo entre los concursantes, conectamos y nos reímos mucho. En todo este tiempo he hecho amigos que son como hermanos después de tantos programas y tanto tiempo juntos", afirma. Asimismo, recalca que tanto Cristian Gálvez, el presentador, como el resto del equipo son excepcionales.

El buen ambiente que se respira en las grabaciones se traslada al día a día de Isabel. La concursante comenta que cada día recibe muchos mensajes y apoyo por parte del público. "Tras la emisión de cada programa recibo mensajes comentando como he jugado ese día. La gente me dice que les encanta mi risa y que soy la alegría del programa. Encontrarte con ese apoyo es muy reconfortante", asegura.