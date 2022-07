El ahorro en Málaga sube un 22% con la pandemia y toca un nuevo techo de 30.390 millones

El ahorro que los malagueños tienen acumulado en forma de depósitos bancarios sigue subiendo y ha marcado un nuevo máximo histórico en el arranque de 2022. El sector privado sigue mostrándose muy prudente y ha optado, en líneas generales, por guardar los fondos extra que ha embalsado durante los dos años de pandemia en lugar de inyectarlos en la economía real. Las últimas cifras publicadas estos días del Banco de España, correspondientes a marzo, muestran un crecimiento del 22,3% en relación al dinero que las familias y empresas malagueñas tenían ingresado en el mismo mes de 2020, cuando la irrupción del Covid a escala internacional motivó la declaración del estado de alarma y dio paso a una etapa que congeló mucho consumo vinculado al ocio.

En términos reales, las cuentas de los particulares de la provincia han registrado una subida de más de 5.500 millones de euros y dejan la cifra total de ahorro en un nuevo tope de 30.390 millones, todo ello a pesar de que la rentabilidad de este tipo de productos ha venido siendo en los últimos años casi nula, ya que los bancos no han ofrecido a los clientes márgenes de interés significativos por sus depósitos.

La caída del consumo durante el estado de alarma disparó el ahorro, que luego ha seguido alimentado por la opción de aquellos particulares de capacidad financiera suficiente de aumentar sus reservas de cara a un futuro que sigue siendo de incertidumbre. La invasión rusa de Ucrania ha vuelto a sacudir todas las previsiones de crecimiento y recuperación que se venían planteando, con efectos demoledores para el sector privado como la escalada de los precios del combustible y de las materias primas, que han desbocado la inflación (el último dato interanual es del 10,2%, el mayor desde 1985) .

El alza más significativa del ahorro se produjo en el segundo trimestre de 2020 (la población estaba entonces en confinamiento domiciliario), cuando se sumaron unos 1.500 millones, y ha seguido al alza de forma estable en los trimestres sucesivos. Demostrando que esta crisis sanitaria, más allá de su tremendo impacto en el PIB y en la actividad económica, ha espoleado el atesoramiento de reservas pensando en el futuro. Eso sí, la bolsa de ahorro extra acumulada desde el comienzo de la pandemia se concentra principalmente en las rentas altas o medias, que son las que tienen capacidad para ello.

El presidente de la Comisión Financiera del Colegio General de Economistas, el malagueño Antonio Pedraza, afirma a este periódico que el aumento del ahorro se debe a que sigue habiendo «inquietud» y «miedo» en torno a la evolución de la economía. «Este verano va haber mucho gasto en turismo, en vacaciones, porque la gente quiere viajar de nuevo tras dos años de pandemia, pero diría que pese a todo también estará algo contenido. El otoño y el invierno se presentan con un panorama oscuro, con incertidumbres sobre el futuro de muchas pymes y sobre el empleo, ya que ahora también acaba, si no hay prórroga, la moratoria concursal que ha permitido a muchas empresas no declararse en concurso de acreedores», explica. A su juicio, el ahorro embalsado en este año se mantiene como parte de muchos como «reserva de subsistencia» de la que tirar en caso de un empeoramiento económico que pudiese a afectar el empleo.

Consumo y capacidad de ahorro

Para Pedraza, uno de los grandes peligros para la economía española y malagueña es que el consumo se retraiga en exceso debido a la escalada del IPC, ya que más del 60% del PIB nacional y de su crecimiento están vinculados de forma directa a la demanda interna. «También hay miedo a invertir, a meterse en negocio, sobre todo por parte de las micropymes, que son el 80% del tejido empresarial, y que están sufriendo mucho por el aumento de todas las materias primas», dice.

Las familias de clase media baja lo están pasando muy mal. No llegan a fin de mes, así que en su caso la capacidad de ahorro no existe

Este experto también aclara que la bolsa de ahorro extra acumulada desde el comienzo de la pandemia se concentra principalmente en las rentas altas o medias, que son las que tienen capacidad para ello. «Las familias de clase media baja lo están pasando muy mal. No llegan a fin de mes, así que en su caso la capacidad de ahorro no existe», apunta. Por otro lado, recuerda que este ahorro estático que el sector privado tiene depositado en los bancos se está viendo, en cierta forma, «corroído» por la inflación. «Ese dinero embalsado, si lo vemos desde el supuesto teórico, vale menos que hace unos meses, porque puedes comprar menos cosas con él», señala.

Otro factor de peso para las segunda parte del año es el planteamiento de revisiones salariales que deben ir acordando empresas y sindicatos. El Gobierno está tratando de impulsar un «pacto de rentas» que conjugue los intereses de ambas partes. Así, se pide moderación tanto a las centrales sindicales (en sus peticiones de subida salarial) y a las empresas (que acepten subidas más generosas y reduzcan márgenes y beneficios). Pedraza advierte que lograr este encaje es «difícil», ya que los sindicatos buscarán subidas a partir del 3% que atenúen en parte la altísima inflación.

Medidas de desigual impacto

Así las cosas, el Consejo General de Economistas ha publicado estos días su expectativas de crecimiento en España para este 2022, que se sitúan en un 3,9%, y ha vuelto a alertar de la necesidad de controlar la inflación.

«En España se están adoptando medidas en forma de ayudas para paliar el efecto de ese incremento de los precios en empresas y particulares. El tope del gas y la bonificación de 20 céntimos en el precio de los carburantes no está teniendo los resultados esperados, dado que esa bonificación ha sido absorbida por el incremento del coste de los carburantes. Las últimas medidas adoptadas, fundamentalmente la bajada del IVA a la electricidad hasta el 5%, aun tratándose de una ayuda, no se espera que tenga un efecto relevante en el IPC. Si se tratara de una inflación de demanda, las políticas de los Bancos Centrales podrían ser efectivas; pero, al tratarse de un problema de oferta a nivel mundial, estas medidas palían la pérdida del poder adquisitivo, pero no tienen un efecto transcendente en el control de la inflación, explica el Consejo.

Este organismo sí destaca que hasta la fecha no se está produciendo el efecto de segunda ronda de la inflación dado que los salarios se están manteniendo a pesar del incremento de los precios. «Pero, de incrementarse estos al nivel de la inflación, podría generar el efecto peligroso de que se retroalimente y se genere una espiral alcista con difíciles consecuencias», avisa.

Por otro lado, el anuncio del Banco Central Europeo (CBE) de incrementar el tipo de interés oficial, ya se está manifestando en el coste de financiación de los distintos sectores económicos, tanto administraciones públicas como hogares y empresas. El Euribor a doce meses, el tipo de interés de referencia para operaciones hipotecarias a tipo variable, ya se ha situado en el 1%, cuando hace un año estaba en el -0,5%. «Esto tiene como consecuencia el incremento del coste de la hipoteca y por tanto la reducción de la renta disponible, ya muy afectada por la inflación, con el efecto en el consumo y en el ahorro», afirma.