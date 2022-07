El hombre que vivió en la cama

Escribo el primer día del invierno de 2022 porque el comienzo de la estación más fría del año me ha traído a la memoria la decisión que adoptó un señor de Málaga que no podía resistir el frío. Ni las mantas, ni los braseros, ni los primeros calentadores eléctricos (no se habían inventado ni el aire acondicionado ni el butano) le hacían entrar en calor. Tomó una decisión radical: no levantarse de la cama y pasar el invierno en el tálamo nupcial.

Esta decisión solamente la conocía su mujer y la antigua tata que era como de la familia; la tata era lo que la vicepresidenta del actual Gobierno de España consideró como persona allegada. Había una persona más, pero no conocedora de toda la verdad. Se trataba de su hombre de confianza en su carrera profesional. No conocía toda la verdad porque cuando se trasladaba al domicilio del jefe, el friolero se levantaba de la cama y en el salón despachaba los asuntos urgentes. Cuesta trabajo creer esta historia. Me la contó una hermana de mi padre que era amiga de la señora del friolero, y que aceptó la decisión de su marido de pasarse cada invierno en la cama bien abrigado y leyendo el ABC y El Debate, que eran sus periódicos favoritos. La amiga de su mujer –mi tía- le guardó el secreto hasta que el matrimonio la palmó con varios días de diferencia. Lo que no me contó mi tía es si el señor murió de frío o en verano. El primer gran crucero Al personaje de la cama invernal, uno otro de la vida malacitana. En junio o julio de 1936 arribó a Málaga un crucero de lujo, quizá el primero que hizo escala, no en el interior del puerto, porque su calado no permitía el atraque, sino fuera del recinto. Al ser la primera vez que hacía escala, y se trataba de un acontecimiento en la vida de la ciudad, fueron invitados por el consignatario, autoridades de la ciudad y grupos de malagueños de distinto estamentos. Para acceder barco, una embarcación a motor del propio crucero recogía a los invitados en la escalerilla principal del puerto. Al embarcar un señor, que ocupaba un alto cargo en la Administración, uno de los marineros que se encargaba de atender a los invitados a acomodarse en la motora observó algo extraño en sus movimientos, y acostumbrado a estos menesteres, le preguntó si se sentía mareado, a lo que le respondió: «Es que ya vengo mareado». Según contaron sus allegados -¡hombre!, otra vez la palabra de moda- antes de subir, por miedo al agua, se había tomado dos copas de coñac en una taberna cercana en la calle de los Carros. Ni sábados ni domingos En la galería de personas de Málaga conocí a uno que antepuso sus convicciones religiosas al trabajo. En los años en que no existían sindicatos, ni convenios colectivos, ni reclamaciones por horas extraordinarias… conocí a un artesano que hoy podríamos calificar de autónomo. Era un manitas en el arte de reparar relojes antiguos, figuritas de nacimientos, muñecas más o menos peponas, imágenes religiosas caseras, cuadros con lienzos que necesitaban restauración o limpieza… En la historia que cuento fui testigo de los hechos. Un señor le pidió que hiciera unos trabajos de restauración o no recuerdo qué, pero enseguida, con urgencia… Para el día siguiente, vamos. El artesano le dijo que era imposible cumplir el encargo en el plazo solicitado. El cliente insistió. Era viernes y tenía el sábado y el domingo para hacer el trabajo. La respuesta a la solución apuntada fue: «Ni que me pague el doble. Soy respetuoso con el mandato divino de respetar las fechas. Los sábados para descansar y los domingos para cumplir los deberes religiosos». En el mismo restaurante Un cabeza de familia malagueño, cuando ya sus hijos estaban emancipados, casados, situados… decidió un domingo invitar a toda la familia en el restaurante Antonio Martín, cuando este restaurante era uno de los preferidos de la ciudad para los malagueños y para los visitantes. Gozaba de justa fama por su situación privilegiada en el paseo marítimo y por calidad y variedad de los menús. Después de la primera experiencia decidió repetir la invitación para el domingo siguiente, y el otro, y el otro…, hasta su muerte casi. Ningún hijo se atrevió a contrariar a su padre, y le apeteciera o no, cada domingo tenía que seguir la costumbre. En cierta ocasión uno de los hijos renunció a una cita con compañeros y amigos porque era domingo, y los domingos era obligatorio asistir a la comida organizada por su padre, que no permitía que ninguno de los miembros de la familia dejara de acudir a la comida dominguera. No trabajó nunca Yo conocí a una persona que no trabajó nunca porque sus padres pertenecían a familias acomodadas, con fincas rústicas en una provincia de Andalucía. El único trabajo de su padre era ir una vez al año a las fincas de su propiedad, que atendían colonos, para hacer las cuentas del ejercicio y cobrar las rentas. Como los terrenos eran buenos y las superficies grandes, las rentas le permitían vivir muy bien en Málaga. El hijo, al que conocí, entretanto, no daba golpe. Estudió algo sin mucho éxito, hizo deporte y hasta se casó. Para distraerse siguió por correspondencia los cursos de la Escuela de Radio Maymó. Se construyó su propia emisora de radio, entrando en el mundillo de los radioaficionados con sus conexiones con medio mundo, enviando y recibiendo controles y mensajes. Al morir el padre y hacerse cargo su madre del ‘trabajo’ de ir a cobrar las rentas, el hijo, ya crecidito, le acompañaba. Para desplazarse a sus propiedades agrícolas utilizaba un viejo Buick de los años 50 con ‘chauffeur’ uniformado, incluida la gorra plato (está chófer escrito en francés porque la dama lo pronunciaba en la lengua gala). El jefe técnico de una emisora de radio de Málaga, ante el problema de ajustar los turnos del personal en la época de verano y la necesidad de contratar a un técnico para que todas las necesidades pudieran atenderse, se acordó del radioaficionado de esta historia. Pensó que podía ocupar el puesto con un contrato trimestral. Se puso en contacto con él y le ofreció el trabajo. Le respondió que al día siguiente le daría la respuesta. Efectivamente respondió declinando la oferta. La razón del rechazo fue porque su mamá le dijo que eso de trabajar para los demás no era propio de la familia. Ningún miembro de su prosapia había trabajo nunca. Y no trabajó… y se murió como otro cualquiera. Amén.