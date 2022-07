Los trabajadores de Limasam rechazan las nuevas bolsas de trabajo temporales

Los trabajadores de Limasam rechazan de plano la creación de dos nuevas bolsas de empleo temporal anunciadas por el Ayuntamiento de Málaga, que sustituirán a la bolsa actual, conformada en 2018 y en la que actualmente hay 223 personas.

Una parte de esa plantilla se ha reunido esta mañana de forma extraoficial en la sede de la empresa municipal en Los Ruices para pedir más información sobre este proceso selectivo al comité de empresa, que ha asistido esta mañana con la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras y la oposición al consejo de administración de Limasam, donde ya se ha debatido este asunto.

El presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, ha explicado a este periódico que en esta reunión han mostrado su total rechazo a este proceso, por el que se designarán a 150 conductores y 375 operarios, y por el que habrá que realizar una prueba teórica y práctica.

Esto incluye también a los trabajadores de Limasam inscritos en la bolsa que ahora va a sustituirse, para los que no se contempla una puntuación concreta por sus años de experiencia en la empresa, sino su trayectoria y formación en general, como para el resto de candidatos.

Belmonte ha criticado que se requiera como requisito básico para la inscripción contar con el graduado escolar, ya que eso dejará fuera a numerosos empleados que no tienen esa titulación y que llevan como eventuales, como mínimo, desde que se abrió la bolsa hace cuatro años. Asimismo, afea que haya que pagar 15 euros para poder apuntarse.

“¿Por qué ahora una compañera que cuando la cogieron del IMFE no tenía el graduado y lleva trabajando cuatro años, poco pero trabajando, ahora ya no puede optar a esa bolsa porque no lo tiene? Es muy duro, antes sí vales y ahora no. Que es para barrer, que hay que tener ganas y actitud”, ha recalcado Belmonte, que explica que estos 223 trabajadores se seleccionaron para la actual bolsa de empleo temporal a partir de la agencia de colocación del IMFE. “La empresa ha tomado esta decisión con el ayuntamiento por detrás, estamos en contra y ahora los compañeros eventuales están preocupados. Hay que ponerse en la piel”.

Desde el sindicato USO, que también ha estado presente en el consejo de administración, explican que con esta nueva bolsa cambiará el estatus de los trabajadores, que pasarán de ser temporales a fijos discontinuos para adaptarse a la reforma laboral.

“Por el tema de la reforma laboral hay que abrir una bolsa de estas características pero siempre y cuando no nos olvidemos de la bolsa en la que tenemos compañeros”, añade Guadalupe, del sindicato Unión Sindical Obrera.

“Nosotros lo que queremos es que el personal que esté ahora mismo eventual o a tiempo parcial, tenga los sábados, domingo y festivos. Las horas complementarias es una cuestión que es legal en una empresa pública y privada, y siempre y cuando haya necesidad están firmadas las horas voluntarias hasta el 75% o hasta el 60% del límite de las horas de acuerdo al comité de empresa que es a lo que llegamos porque escrito y es lo que nosotros seguimos intentando”, aclara Manuel Belmonte.

Indignación en la plantilla

Los empleados exigen que se “regularice” su situación dentro de la empresa municipal de limpieza y que entonces, si es necesario, se abra una bolsa para contratar a personal nuevo de refuerzo. Asimismo, critican que tengan que examinarse para optar a un puesto que llevan años desempeñando y que no se contemple una puntuación específica para personas en riesgo de exclusión social.

“¿A los que ya estamos nos va a hacer volver a pasar por todo otra vez? ¿Para qué quieren abrir otra bolsa si no no están llamando a los que ya estamos ni un día al año? Tienen mucho personal que no están llamando”, asegura una de las empleadas eventuales a este periódico, que recalca que la mayoría de estos trabajadores tienen que compaginar su puesto como eventual en Limasam con otros trabajos porque les convocan para trabajar días sueltos, más allá de las temporadas fuertes como la Feria o la Semana Santa.

La indignación de los trabajadores se ha traducido en una tensa reunión con el comité de empresa en Los Ruices, en la que algunos trabajadores han amenazado con hacer huelga durante la Feria de agosto.

“Somos los que hemos firmado 21 días de playa, somos los que hemos firmado en agosto la Feria, nos llaman un día para la calima y firmamos. Somos los que hacemos todo. Y si nosotros no queremos, la Feria no se limpia si no nos dan solución”, ha esgrimido un empleado.

En este sentido, desde el comité de empresa han llamado a la calma y han asegurado que aún hay “recorrido” para negociar con la empresa.

“Están muy nerviosos, son compañeros que están ahora calientes por la situación pero creemos que hay antes un recorrido para hablar con la empresa, con el ayuntamiento, escucharán nuestras reclamaciones. Hay que entender su situación”, ha añadido Belmonte.

Reunión con Teresa Porras

Los afectados habían planeado manifestarse mañana a las puertas del Ayuntamiento de Málaga, aunque finalmente han decidido desconvocarlo ya que una representación de los trabajadores se reunirá este próximo jueves con la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras.

Por su parte, Porras explica a este medio que la creación de estas dos bolsas “va para adelante” aunque deja en el aire si en la reunión de esta semana habrá espacio para negociar y modificar la convocatoria, que ya se ha publicado en el Boletín Provincial de la Provincia.

“El comité de empresa no estaba de acuerdo en que se hiciera una bolsa pública. Nosotros tenemos potestad para hacerlo, lo que no podemos es seguir como estamos”, ha afirmado Teresa Porras, que ha asegurado que la actual bolsa se mantendrá en activo hasta que se conformen las dos nuevas, para lo que no hay un plazo estimado.

Desde el Ayuntamiento de Málaga defienden la creación de estas dos nuevas bolsas responde a la necesidad de personal para contratar en picos de mayor volumen de trabajo, debido a que la bolsa de 2018 está agotada y tienen que cubrir los puestos con horas complementarias.