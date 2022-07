Málaga extenderá la futura ordenanza de las viviendas turísticas a todos los distritos de la capital

El Ayuntamiento de Málaga extenderá la futura ordenanza que regulará las viviendas turísticas a todos los distritos de la capital malagueña, por lo que se descarta limitar la regulación al entorno del Centro Histórico como así se había pensado en un principio.

Esta extensión parece que dejará de lado el diseño de una "zonificación" para adaptar la regulación a la situación de las diferentes zonas de la capital y evitar que se produzca una masificación de estos alojamientos en puntos concretos. Este descarte se produce una vez que la normativa municipal pasará de abarcar solo el distrito Centro a los once que componen la ciudad.

"La zonificación tenía sentido cuando era solamente el centro histórico, ahora que es toda Málaga es más difícil zonificar. Ya entran en juego más cosas, al ser una ordenanza es más difícil", explica el concejal de Urbanismo, Raúl López, que señala que la regulación de este tipo de alojamientos se iba a abordar mediante una modificación del Plan General (PGOU) pero finalmente se ha optado por articular una ordenanza que se pueda aplicar en toda la localidad. "Han ido incorporándose modificaciones desde que iniciamos esta tanda de consultas sobre el tema de las viviendas turísticas".

Esta ampliación de la regulación a todos los distritos parte, según el edil de Urbanismo, de la petición expresa de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) así como del Colegio de Administradores de Fincas, que mantienen reuniones periódicas con el Ayuntamiento de Málaga para colaborar en el diseño de la ordenanza municipal.

"Nos han pedido que vaya a toda la ciudad, puesto que se está notando que hay un aumento de viviendas turísticas en varios distritos de la ciudad", incide Raúl López. De hecho, en la capital malagueña hay contabilizadas ya más de 7.200 viviendas turísticas.

Esta ordenanza, que regulará el permiso para poder establecer una vivienda con uso turístico, aguardará a que finalice la tramitación del decreto de la Junta de Andalucía que controlará este tipo de alojamientos, una norma a la que el Ayuntamiento de Málaga ya ha presentado alegaciones, por ejemplo, para que se incluya la obligación de instalar sonómetros en estas viviendas para controlar los niveles de ruido.

"Como esas alegaciones están presentes de ser resueltas, no vamos a avanzar más hasta que no esté aprobado definitivamente", añade el edil de Urbanismo. "No podemos entrar en expositar la ordenanza aunque la tengamos hecha hasta que no coja firmeza el reglamento andaluz".

Por su parte, desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) están conformes con la elaboración de una ordenanza municipal aunque esperan que sea "una medida justificada, proporcional y que no sea un agravio para el sector", según sostiene su presidente, Carlos Pérez-Lanzac, que defiende que las viviendas turísticas son "uno de los principales generadores económicos de la ciudad de Málaga.

Pérez-Lanzac considera necesario que se utilicen "herramientas métricas" que no sean discriminatorias para el sector, ya que asegura que hay viviendas turísticas que están vacías y no disponibles durante todo el año.