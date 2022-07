Losada insiste en que los restos arqueológicos del Astoria sean visitables

La edil de Cultura, Noelia Losada, ha vuelto a insistir hoy en su intención de seguir excavando en el entorno del Astoria para ampliar la investigación sobre los restos arqueológicos que allí aparecieron.

Losada lo ha aclarado hoy después de que esta semana hayan comenzado los trabajos para tapar los restos de unas tumbas romanas halladas junto a la huella de los antiguos cines, una actuación que pretende recuperar el tramo de acera de la calle Victoria que ahora mismo está impracticable y ocupado por la valla que delimita las obras.

"Ahora mismo se ha tenido que tapar la parte de las tumbas romanas porque si no ese acerado iba a ser indefinidamente intransitable. Entonces con la idea de mejorar un poco ese entorno se ha tapado", ha explicado la portavoz de Ciudadanos y concejala de Cultura. "Eso no quiere decir en absoluto que yo desista de que se siga excavando y que por fin sepamos si esas tumbas que han aparecido son la antesala de que por ahí pase la vía romana o haya otros restos, no lo sabemos si no excavamos".

La responsable del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga ha asegurado que su pretensión es ampliar la investigación arqueológica hacia los márgenes que lindan con Casas de Campo por un extremo y el entorno de Alcazabilla por el otro. "Yo voy a seguir insistiendo en que no perdamos esa oportunidad de averiguar si esos restos que hay y apuntan las últimas catas que se hicieron, pudieran ser más significativos de lo que hasta ahora ha aparecido".

En cuanto al futuro edificio que se construirá en la parcela del Astoria, Noelia Losada ha recordado que hay "consenso" para construir un "centro polivalente" para las artes escénicas, con especial espacio para la danza, y que su deseo es que esa edificiación permita visitar los restos arqueológicos.

"No es incompatible con que lo que hay debajo de la huella del edificio, que era el hospital de Santa pueda ser visitable, que es lo que quiero, a modo del rectorado o algo parecido, con una barandilla, que esté acristalado, que se pueda ver", ha subrayado. Con las elecciones municipales en el horizonte, la edil de Cultura pretende tener listo este proyecto y sacado a concurso antes de que finalice el mandato.

En cuanto al vallado que rodea este solar de la plaza de la Merced, la Gerencia de Urbanismo adjudicó en mayo a la empresa Leba Servicios y Obras SL la remodelación de ese cerramiento, que presenta signos de deterioro, y se cambiará por uno nuevo que además estará preparado para que se coloquen campañas institucionales sobre él. La actuación provisional tiene un coste de 39.938,07 euros y un plazo de ejecución máximo de tres meses.